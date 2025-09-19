Shopping preporuka: Tri odlična proizvoda za kućanstvo koje se isplati kupiti

Kad razmišljamo o stvarima koje naš dom čine ugodnijim i praktičnim za život, često mislimo na velike, vidljivije stvari poput namještaja, tehnike ili organizacijskih rješenja. Nikad zapravo ne uzmemo u obzir da, baš suprotno, neke svakodnevne potrepštine čine najveću razliku u našem domu. Male, naizgled nebitne stvari, poput nježnog sapuna za ruke, mirisnog omekšivača ili mekanog toaletnog papira, dovoljne su da nam svakodnevica bude ugodnija i bezbrižna. Zato, kad sljedeći put krenete u nabavu kućanskih potrepština, sjetite se toga i birajte male stvari s velikom pozornošću, a prije svega birajte kvalitetu. U nastavku izdvajamo tri praktična i kvalitetna proizvoda za kućanstvo koje se isplati kupiti.

Mekano i nježno za našu kožu

Toaletni papir često uzimamo zdravo za gotovo - dok ne kupimo loš. Kvaliteta se itekako osjeti i zato je naš prvi izbor toaletni papir Lovely od 100% celuloznih vlakana, posebno mekanih, nježnih i upijajućih. Novi toaletni papir Lovely, dostupan u trgovinama SPAR i INTERSPAR, dolazi kao family pack od 20 troslojnih rola po redovnoj cijeni 7,79 € (cijena na 8.9.2025. 7,79 €). Zahvaljujući poboljšanoj strukturi vlakana, iznimno je ugodan i nježne je teksture, na čemu će vam koža biti zahvalna. Usto je bez mirisa, a dolazi u reciklabilnoj ambalaži, koja je izrađena od 30% recikliranog materijala.

Foto: SPAR Hrvatska

Dodir prirodne njege svaki dan

Tijekom hladnijih dana koji su pred nama njega ruku trebala bi nam biti prioritet. Često pranje ruku ili posuđa isušuje kožu, pa pri odabiru sapuna za ruke birajte one koji neće dodatno isušivati nego će njegovati kožu. Tekući sapuni L'Angelica profinjenog su mirisa, a ne sadrže parabene i agresivne sastojke. Zato su idealni za svakodnevnu uporabu svih članova obitelji. Dolaze u atraktivnom pakiranju od 500 ml u tri mirisne varijante - cvjetna vanilija i jasmin, bijeli mošus i lavanda te ruža i cedrovina. Zahvaljujući blagoj formuli, obogaćenoj prirodnim ekstraktima, nježno će čistiti vaše ruke i ostaviti ih mekima. Ovi su sapuni pravi primjer kako uz pomno odabrane proizvode svakodnevna higijena može postati mali ritual užitka. Možete ih pronaći u odabranim INTERSPAR hipermarketima po redovnoj cijeni od 3,99 € (cijena na 18.6.2025. 3,99 €).

Foto: SPAR Hrvatska

Više mirisa, manje plastike

Znate onaj osjećaj kad legnete u krevet na čistu, tek promijenjenu posteljinu? Sad zamislite da je taj osjećaj još bolji, mirisniji i mekši - uz nove VIOLETA Refill omekšivače, svaki put kad legnete u krevet osjećat ćete to zadovoljstvo. Osim što su smanjili potrošnju plastike u proizvodnji, omekšivači VIOLETA Refill olakšavaju svakodnevicu jer su jednostavni za korištenje, zauzimaju manje mjesta i nude više sadržaja u jednom pakiranju, što znači i rjeđe kupnje. Usto, proizvodi u refill pakiranju imaju istu formulu kao original - bez razrjeđivanja = bez promjene učinkovitosti i mirisa. Refill pakiranja ekskluzivno su dostupna u rujnu u trgovinama SPAR i INTERSPAR po redovnoj cijeni od 2,99 € (cijena na 2.8.2025. 2,99 €), pa ih svakako stavite na popis za kupnju.

Foto: SPAR Hrvatska

Uživajte u malim stvarima

Sljedeći put kad idete u svoj obližnji SPAR ili INTERSPAR, obratite pažnju na svakodnevne "sitnice" koje su vam potrebne u kućanstvu i birajte ih pomnije. Često podcjenjujemo važnost tih sitnica jer su nam uvijek nadohvat ruke — dio su svakodnevice, pa ih uzimamo zdravo za gotovo. No upravo te "nevidljive“ stvari stvaraju osjećaj udobnosti i zadovoljstva u prostoru u kojem živimo. One su tihi znak pažnje prema sebi i drugim ukućanima, detalji koji čine razliku između pukog boravka u prostoru i osjećaja doma. Ulaganjem u kvalitetne osnovne proizvode ulažemo i u vlastitu rutinu, dobrobit i osjećaj ugode iz dana u dan.