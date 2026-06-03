Srčani problemi kod djece mogu godinama biti skriveni: Evo što ih najčešće otkriva

Kad govorimo o zdravlju djece, roditelji najčešće razmišljaju o pravilnoj prehrani, imunitetu i rastu, no zdravlje srca tema je koja često ostaje u drugom planu - sve dok se ne pojave prvi simptomi ili preporuka liječnika za dodatnu obradu. Upravo zato pedijatrijski kardiolozi ističu koliko su prevencija i pravodobna dijagnostika važni već od najranije dobi.

Iako su ozbiljnije srčane bolesti kod djece relativno rijetke, određene smetnje i poremećaji mogu dugo ostati neprimijećeni. Neki simptomi pojavljuju se tek tijekom fizičkog napora, a neka djeca godinama nemaju nikakve tegobe. Zato stručnjaci upozoravaju da redoviti pregledi, osobito kod djece koja se aktivno bave sportom, mogu igrati ključnu ulogu u ranom otkrivanju problema.

Upravo se pedijatrijska kardiologija bavi dijagnostikom te liječenjem prirođenih i stečenih srčanih bolesti djece - od novorođenačke dobi pa sve do punoljetnosti. Kako nam objašnjava Petra Detoni, dr. med., specijalistica pedijatrije, subspecijalistica pedijatrijske kardiologije, riječ je o području medicine koje zahtijeva poseban pristup djeci i roditeljima, ali i vrlo preciznu dijagnostiku.

dr. med. Petra Detoni, specijalistica pedijatrije, subspecijalistica pedijatrijske kardiologije | Foto: Vjeran Petrovic

- Pedijatrijska kardiologija namijenjena je djeci svih uzrasta, od rođenja do navršenih 18 godina. Bavimo se dijagnostikom te liječenjem prirođenih i stečenih srčanih bolesti djece - ističe doktorica, koja je na čelu pedijatrijske kardiologije u Poliklinici Medikol u Zagrebu.

Tijekom 26-godišnjeg radnog iskustva u pedijatriji dr. Detoni obavila je više od 20.000 kardioloških pregleda djece, od kojih gotovo svaki uključuje ultrazvuk srca.

Kad roditelji trebaju posumnjati na srčane smetnje?

Simptomi srčanih bolesti kod djece često mogu biti vrlo nespecifični, zbog čega ih roditelji nerijetko pripisuju umoru, brzom rastu ili pojačanim sportskim aktivnostima. Ipak, određeni znakovi mogu upućivati na potrebu za kardiološkom obradom.

Doktorica Detoni objašnjava kako djeca mogu osjećati lupanje srca bez jasnog razloga, nepravilnosti u radu srca, pojačan umor ili slabiju toleranciju fizičkog napora. Ponekad se javljaju nesvjestice, bolovi u prsima, ubrzano disanje ili osjećaj nedostatka zraka, oticanje, promjena boje kože odnosno plavljenje (cijanoza), a kod manje djece i slabije napredovanje na tjelesnoj masi te zaostatak u rastu i razvoju.

- Neke srčane bolesti imaju simptome tijekom mirovanja, a druge se pokažu tek tijekom fizičkog napora, kad srce zbog povećanih metaboličkih i cirkulacijskih zahtjeva pokaže da nije potpuno zdravo - pojašnjava nam.

U slučaju pojave ovih tegoba potrebno je dijete uputiti kardiologu kako bi se pravodobno napravila potrebna obrada i postavila dijagnoza. Dodaje kako se dio srčanih smetnji otkriva već tijekom rutinskih pregleda kod pedijatra ili liječnika školske medicine. Liječnici primarne zdravstvene zaštite mogu izmjeriti povišen krvni tlak ili tijekom pregleda stetoskopom čuti srčani šum, što je jedan od najčešćih razloga upućivanja djece na dodatnu kardiološku obradu.

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- Većina šumova nema podlogu u promijenjenoj srčanoj anatomiji i nisu znak bolesti, ali važno je imati na umu da se kod većine srčanih bolesti također čuje šum na srcu - ističe doktorica Detoni.

Među češćim razlozima za kardiološku obradu je i nalaz EKG-a koji je snimljen tijekom redovitog sportskog pregleda djece koja se bave natjecateljskim sportom ili tijekom preoperativne obrade, u kojem postoje određene promjene.

Kako izgleda pedijatrijski kardiološki pregled?

Roditeljima je odlazak djeteta na kardiološki pregled često stresan, no stručnjaci ističu kako pregled u pravilu počinje detaljnim razgovorom i analizom simptoma.

U Poliklinici Medikol standardni pregled uključuje anamnezu, odnosno razgovor s roditeljima i djetetom o tegobama, obiteljskoj anamnezi i razlozima dolaska, kako bi se na temelju simptoma odredilo koja je obrada potrebna. Slijedi klinički pregled, tijekom kojeg liječnik sluša srce stetoskopom kako bi provjerio postoje li šumovi ili aritmije.

Za precizniju dijagnostiku koriste se suvremene metode poput EKG-a, koji pokazuje električnu aktivnost srca, te ultrazvuka srca i color Doppler ultrazvuka, kojima se detaljno analiziraju srčana anatomija, veličina srčanih struktura, protok krvi i funkcija srca.

- Ultrazvukom možemo vidjeti kako srce radi, kakva mu je snaga kao pumpe te postoje li poremećaji u cirkulaciji krvi kroz srce i velike krvne žile - objašnjava doktorica.

Kad postoji sumnja na poremećaje srčanog ritma, provodi se i 24-satno snimanje EKG-a, poznato kao Holter. Ova pretraga posebno je važna kod djece koja osjećaju nepravilnosti rada srca, imaju nesvjestice ili tegobe koje se ne mogu zabilježiti tijekom kratkog pregleda.

- Holter radimo kod djece koja osjećaju lupanje srca ili nepravilnosti srčanog rada, kod nerazjašnjenih nesvjestica, ali i kad standardni EKG pokazuje aritmije pa treba procijeniti njihovu težinu i učestalost. Pretraga pomaže i u dijagnostici bolova u prsima, praćenju djece nakon operacija prirođenih srčanih grešaka te praćenju učinaka antiaritmičke terapije - pojašnjava doktorica.

Kod djece koja imaju simptome tijekom fizičkog napora ili se aktivno bave sportom često se radi i ergometrija - test opterećenja srca.

- Ergometrija je pretraga kojom otkrivamo poteškoće u srčanom radu tijekom napora te određujemo stupanj tjelesne kondicije djeteta. Radimo je kod djece koja imaju tegobe u naporu, primjerice jače lupanje srca, bol u prsima, loše podnose tjelesni napor ili imaju zaduhu, kao i kod obrade pacijenata s aritmijama. Ova pretraga vrlo je vrijedna jer njome možemo dijagnosticirati bolesti koje se pokazuju u uvjetima vježbanja, a mogu ostati skrivene u mirovanju - kaže nam doktorica Detoni.

Zašto su preventivni pregledi važni za djecu sportaše?

Posljednjih godina sve se više govori o važnosti preventivnih pregleda kod djece koja treniraju sportove, osobito natjecateljski. Iako većina djece nema ozbiljne srčane bolesti, upravo fizički napor može otkriti probleme koji bi inače ostali skriveni. Preventivni sportski pregledi u Hrvatskoj u nadležnosti su specijalista medicine rada i sporta te uključuju anamnezu, klinički pregled i EKG, što je zakonski regulirano i slično praksi u većini europskih zemalja. U slučaju odstupanja djecu upućuju na dodatnu kardiološku obradu.

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- Svi preventivni pregledi izuzetno su važni jer omogućuju rano otkrivanje bolesti i prepoznavanje rizičnih faktora kod djece koja često nemaju nikakve simptome - ističe doktorica Detoni.

Dodaje kako pravodobna dijagnostika može spriječiti napredovanje bolesti, omogućiti liječenje na vrijeme, a u najtežim slučajevima spriječiti ozbiljne posljedice, pa čak i smrt. Osim nalaza pregleda, važnu ulogu ima obiteljska anamneza. Ako u obitelji postoje srčane bolesti ili iznenadne smrti u mlađoj dobi, liječnici će često preporučiti detaljniju obradu djeteta. Također, ako se dijete požali na simptome koji mogu upućivati na srčane tegobe ili roditelji sami zatraže dodatnu kardiološku konzultaciju za dijete sportaša, daljnja obrada određuje se prema procijenjenom riziku.

Što roditelji mogu učiniti za zdravlje dječjeg srca?

Iako genetika igra važnu ulogu, stručnjaci ističu kako svakodnevne navike od najranije dobi imaju velik utjecaj na zdravlje kardiovaskularnog sustava. Redovita tjelesna aktivnost, boravak na otvorenom i kvalitetna prehrana temelj su prevencije mnogih bolesti koje se mogu razviti kasnije u životu. Doktorica Detoni savjetuje roditeljima da djecu potiču na kretanje, igru na otvorenom i svakodnevne aktivnosti poput hodanja, vožnje bicikla, plivanja ili plesa. Djecu koja imaju interes i afinitet prema sportu preporučuje se uključiti u organizirane sportske aktivnosti, a sva djeca, ističe, trebala bi imati barem sat vremena umjerene tjelesne aktivnosti na dan radi očuvanja kardiovaskularnog zdravlja.

- Time zaštitno djelujemo na kardiovaskularni sustav, ali i preventivno na bolesti povezane s pretilošću, koje se često ne moraju pokazati u djetinjstvu nego tek u odrasloj dobi, poput dijabetesa tipa 2, koronarne bolesti i hipertenzije - objašnjava.

Posebno naglašava važnost pravilne hidracije i redovitih, uravnoteženih obroka, osobito kod djece koja se bave sportom. Uz fizičku aktivnost važna je i pravilna prehrana - dovoljno voća, povrća, cjelovitih žitarica, proteina i zdravih masnoća, uz ograničen unos procesirane hrane, soli i slatkiša. Istodobno upozorava na sve češću konzumaciju proizvoda s kofeinom i energetskih pića kod djece i adolescenata.

- Energetska pića mogu uzrokovati ubrzan srčani rad, aritmije i anksioznost, zbog čega ih djeca trebaju izbjegavati - upozorava.

A možda je najvažniji savjet roditeljima da ne ignoriraju simptome koje dijete prijavljuje.

- U slučaju bilo kakvih tegoba koje bi mogle upućivati na srčane smetnje, potrebno je javiti se liječniku kako bi se na vrijeme napravila potrebna obrada - zaključuje doktorica Detoni iz pedijatrijske kardiologije u Poliklinici Medikol u Zagrebu.







