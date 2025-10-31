Startover 2025: Kako liderstvo, motivacija ljudi i fleksibilnost oblikuju budućnost rada

Nikad nije bilo izazovnije zadržati ljude, ali ni jednostavnije izgubiti ih. O tome kako kreirati okruženje u kojem se talenti osjećaju prepoznato, motivirano i povezano s vizijom tvrtke govorili su naši panelisti na trećoj konferenciji Startover, koja je bila u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn u Radničkoj. Okupili smo vodeće stručnjake iz područja ljudskih potencijala, menadžmenta i poslovnog razvoja, i to iz nekih od najuspješnijih tvrtki u Hrvatskoj.

Pokretanje videa... 02:21 Startover | Video: 24sata

Prvi panel bio je o vodstvu, a nazvan je Leadership: Kreativnost u zadržavanju kvalitetnoga kadra. Stručnjaci iz prakse otkrili su zašto budućnost pripada liderima koji znaju slušati. U vremenu velikih promjena i rastuće konkurencije za vrhunske talente, pitanje zadržavanja ključnih zaposlenika postalo je jedno od najvažnijih u poslovnom svijetu. Na panelu su gostovali Ivana Mikanović, CHRO & VP of Board u Sofascoreu, Ana Petrović, Talent Strategy Consultant, tvrtka Culture Craft, Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, te profesor Velimir Srića, član Europske akademije i IANUBIH, a panel je moderirao prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Zagreb: Konferencija Startover u hotelu Hilton Garden Inn | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Napredovanje danas: Sustav ili snalažljivost?

Karijerni put više nije linearan, a ideja o napredovanju mijenja se s generacijama i tržištem. Tradicionalni sustavi ocjenjivanja i pravilnici o razvoju karijere sve češće nailaze na pitanje odlučuje li danas sustav ili snalažljivost. Upravo o toj tankoj liniji između formalnih struktura i osobne inicijative govorili su sudionici panela Napredovanje danas: Sustav ili snalažljivost?, pod moderatorskom palicom novinarke Bojane Mrvoš, a koji su iz svojeg iskustva pokazali kako se stvarna vrijednost zaposlenika gradi i prepoznaje u praksi.

Pokretanje videa... 01:59 Starover | Video: 24sata Video

Na panelu su sudjelovali Nikolina Sertić, rukovoditeljica Odjela ljudskih potencijala i organizacijske kulture za Hrvatsku i Sloveniju u Philip Morrisu, Andreja Gracin, izvršna direktorica ljudskih potencijala u Telemachu, Lara Šubić Šuša, viša HR konzultantica u SELECTIO Grupi te voditeljica certifikata Employer Partner i Equal Pay Champion, te Bruno Rožman, suosnivač i CEO tvrtke SonderAI, koji je donio svoju perspektivu tehnologije u ljudskim procesima.

Zagreb: Konferencija Startover u hotelu Hilton Garden Inn | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Rudić: Provjerene tajne motiviranja timova

Poseban dio konferencije činio je razgovor 1 na 1 s Ratkom Rudićem, jednim od najtrofejnijih trenera svih vremena i predsjednikom stručnog savjeta Hrvatskog vaterpolskog saveza. Rudić je otkrio svoje provjerene metode motiviranja timova, održavanja discipline i stvaranja osjećaja zajedništva u trenucima najvećeg pritiska.

- Svaki sam dan od svojih igrača tražio prisutnost, inicijativu i aktivnost. Oni moraju pokazati spremnost da prijeđu određenu granicu bola, onu koju često vidimo na televiziji, da izdrže situacije koje ih testiraju i fizički i psihički. Te situacije ponekad i sam umjetno stvaram kako bih simulirao pravu utakmicu i stvorio pritisak koji će ih pripremiti za stvarne izazove. Naravno, tad motivacija ponekad padne - rekao je Rudić.

Zagreb: Konferencija Startover u hotelu Hilton Garden Inn | Foto: Matija Habljak/PIXSELL



Hibridni modeli rada

Karijere se mijenjaju brže nego ikad, a s njima i načini rada, učenja i suradnje. Hibridni modeli rada mnogima su donijeli veću fleksibilnost, no organizacije se suočavaju s pitanjem kako održati kontinuitet učenja, povezanost timova i učinkovitu razmjenu znanja. Panel Kultura kompanije i hibridni rad, kojim je moderirala Jelena Jelušić, HR i employer branding konzultantica iz INSPO Consultinga, otvorila je pitanja o granicama slobode, odgovornosti i dugoročne održivosti vještina.

Zagreb: Konferencija Startover u hotelu Hilton Garden Inn | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na panelu su sudjelovali: Martina Šepić, suosnivačica i Managing Partner u Webpower Adriji, poznatoj po četverodnevnom radnom tjednu i radu od doma, koja je iz prve ruke govorila o ravnoteži slobode i odgovornosti, zatim Sandra Matić, voditeljica Službe operativnih poslova, upravljanja primicima i sustavima u Erste banci, Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija u KONČARU, te Mirna Horvat, operativna direktorica tvrtke Leapwise.