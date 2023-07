Što trebate znati o zakrivljenim monitorima i koji je pravi za vas

Nakon nekoliko godina došlo je vrijeme da svoj stari monitor zamijenite i prilagodite se modernijem vremenu i tehnologijama koje će vam omogućiti da se bolje zabavljate, ali i da budete produktivniji. No izbor monitora danas je mnogo kompleksniji nego prije nekoliko godina. Imate klasične, širokokutne, ultraširoke ekrane, ali i ekrane s različitim krivuljama, a da ni ne govorimo o monitorima nestandardnih oblika.

Kad su se pojavili prvi zakrivljeni ekrani, mnogima se to činilo kao prolazna moda, kao što je bilo i s 3D ekranima. To vrijedi za televizore, ali kod monitora je priča potpuno drugačija, gdje su danas oni prilično uobičajeni, ako ne i standard.

Češće ih vidimo u gaming okruženju, ali zakrivljeni monitori imaju cijeli niz primjena i razloga za korištenje, pa ih vidimo i kod dizajnera, u poslovanju, a tu je i dodatni bonus - atraktivnost. Naime, zakrivljeni monitori jednostavno izgledaju ljepše na stolu. Nisu dosadna crna ploča nego im krivulja daje dozu dinamičnosti. A to posebno možete vidjeti na najvećim primjercima. Treba istaknuti i da zakrivljeni monitori djeluju prirodno nakon što se naviknete na tu sliku.

U osnovi nema prevelikih tehničkih razlika između zakrivljenog i ravnog monitora, osim te krivulje ekrana. Često su tehnologije koje se koriste na njima iste, pa nećete naići na velike razlike u osvježenju slike, brzini odaziva ili dubini boja.

Krivulja manje umara

Glavna stvar kod zakrivljenih monitora je oznaka brojeva sa slovom R (poput 1500R, 1200R ili 3000R). Riječ je o broju koji označava koliko je ekran zakrivljen, a što je broj manji, veća je krivulja. Primjerice, da ekrane s oznakom 1500R složite u krug, imali biste polumjer od 1,5 m.

A veliki LG UltraGear 45GR95QE s ekranom od 45 inča ima oznaku 800R, što označava još veću krivulju. Taj broj diktira i svojevrsnu preporuku za udaljenost na kojoj treba sjediti od takvih monitora. Pa biste, prema tome, od ovog trebali biti udaljeni otprilike 80 centimetara.

Upravo je ta krivulja i razlog zbog kojeg su zakrivljeni monitori uspješni, a zakrivljeni televizori nisu baš. Da biste se potpuno uživjeli u tu sliku, trebate sjediti ispred ekrana, što je teže izvesti kad je više ljudi u prostoriji, a zbog zakrivljenog ekrana, oni koji sjede prema bočnim dijelovima takvog televizora jednostavno ne vide svaki dio ekrana ili ne uživaju u istoj kvaliteti slike.

S monitorima je druga priča. Oni su dizajnirani da ispred njih sjedi jedan čovjek, a koliko će takva zakrivljena linija monitora biti korisna, ovisi o veličini ekrana i promjeru te krivulje.

Veličina i omjer stranica

Kod manjih monitora, dijagonale do 27 inča, ta je krivulja obično 1500R ili 1800R i tu je jedva primjetno da je monitor zakrivljen. Ona postaje osjetno primjetna kod monitora većih od 32 inča, a čak i tad njene su prednosti manje izražene kod monitora standardnog formata slike 16:9.

Kad je riječ o ultraširokim ekranima, koji imaju omjer stranica 21:9 ili čak 32:9, tad krivulja postaje ključna u najboljem doživljaju slike i za uranjanje u zabavu.

Ti su monitori puno širi, a tad zapravo dolazi do toga da su rubovi takvog ekrana bliži vašim očima i ulaze u periferni vid. Tako kod igara ili filmova možete više uroniti u zabavu jer vidite veću površinu odjednom, odnosno nemate potrebu često micati glavu ili oči. Naravno, to smanjuje napor za oči, ali i uklanja iskrivljenu sliku na rubovima.

Novije igre i grafičke kartice podržavaju sve ove standarde, no druga je priča ako želite, recimo, spojiti PlayStation. Ovakav monitor prepoznat će konzolu i ona će raditi, ali kako su sve igre za PlayStation rađene u dominantnom formatu 16:9 (kakav je na većini televizora), onda će na ovakvome monitoru ta slika biti spljoštena po visini.

Iz ovog je jasno da su zakrivljeni monitori obično veći i morate računati na taj prostor za vašim radnim ili gaming stolom. No ako imate tog prostora, iskustvo rada i igranja na zakrivljenom velikom ekranu sasvim je drugačija razina zabave.

Tako je i na 45-inčnome monitoru LG UltraGear. Kako je njegov format 21:9, nije toliko izdužen kao neki 32:9 monitori, no ovaj impozantni ekran, kad se idealno smjestite pred njega, uvlači vas u igre, bez obzira na to je li tu riječ o blještavilu i neonu Cyberpunka 2077, letu iznad njujorških avenija u prekrasnoj PC preradi Spider-Mana ili letu iznad svjetskih metropola u nekoj letačkoj simulaciji. Ovaj višak kvadrature po bočnim stranama daje vam i dodatni pogled na akciju koja se odvija dalje od vas, pa možete brže reagirati kad na vas krenu neprijatelji.

Tehničke specifikacije

Kao što smo istaknuli, osim krivulje, kod zakrivljenih monitora važna je veličina ekrana, pri čemu njegove prednosti dolaze do izražaja. No ostale karakteristike su kao i kod većine standardnih monitora. LG UltraGear 45GR95QE tako dolazi s fantastičnim OLED ekranom, što je svakako prednost jer jamči vrhunski prikaz boja, osobito crne i stvarno je poseban doživljaj u blještavim igrama punim boja vidjeti to pomaknuto na još jednu razinu s HDR efektima. Još je važno to što ovaj monitor ima 240 Hz osvježenje slike, što će posebno dobro doći kod iznimno brzih igara i ukloniti zamućenja slike. Uz to treba istaknuti i vrijeme odaziva od 0,03 ms, koje je najbrže na tržištu, bitno kod brzih akcijskih igara.

Podrška za FreeSync i G-Sync, odnosno tehnologije AMD-a i Nvidije, također je odlična jer uklanja kidanje i zamrzavanje slike, a ovaj monitor podržava oba standarda. Svakako provjerite ima li vaš monitor i sve ulaze i izlaze koji će vam trebati, ovisno o dodatnim uređajima koje ćete spajati. Moćni UltraGear, recimo, dolazi s dva HDMI 2.1 ulaza, DisplayPortom 1.4 te ima i dva USB 3.0 utora, ali i 3,5 mm ulaz za SPDIF konektor za audioveze. A ovim moćnim monitorom i njegovim postavkama možete jednostavno upravljati preko daljinskog upravljača. Vjerujte, ovo je detalj koji bi svaki monitor danas trebao imati, a ne da gađate tipke ispod ekrana kako biste promijenili neku postavku ili izvor.

Mogu zamijeniti i tri monitora

Iako su kod ovakvih monitora često u fokusu igre, oni nisu samo za igranje. Njihova konstrukcija i činjenica da imaju površinu kao dva ili više odvojenih monitora, otvaraju niz mogućnosti za one koji su često primorani raditi s više ekrana.

Pred ovakvim monitorom prirodnije je sjediti i jednostavnije je koristiti ga nego kad imate dva obična ravna ekrana koja morate smjestiti po visini i po udaljenosti od sebe. Jedan ovakav zakrivljeni ekran bez prekinutih linija s velikom površinom, osobito poput 45-inčnog LG UltraGear monitora, može olakšati posao u mnogim branšama, financijama, programerima ili u uređivanju videozapisa. Kako imate i veći osjećaj prostora, lakše ćete rasporediti više prozora i aplikacija na cijelom ekranu.