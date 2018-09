Studentski poslovi: evo gdje ih tražiti i na što paziti!

Nakon ljetnih praznika slijedi povratak obavezama, a za većinu studenata i pronalazak studentskog posla. Bili redovni ili izvanredni student, usklađivanje fakulteta s poslom zna biti prilično teško. Zato pri odabiru posla uvijek pitajte poslodavca koliko je susretljiv sa studentskim obavezama, kako se ne bi našli u situaciji gdje vaš odlazak na neka obavezna predavanja i seminare postaje problem. Zato je internet odlično mjesto na kojem možete saznati informacije od studenata kako je raditi za određene firme i poslodavce.

Facebook - Tražim/nudim studentski posao

Riječ je o najpopularnijoj grupi na Facebooku za traženje studentskog posla. Svaki dan može se pronaći 10-ak oglasa za posao pa tako ima svega, od niskokvalifciranih pa do visokokvalificiranih zanimanja. U grupi se često vode rasprave o tome koja je minimalna studentska satnica, ali s obzirom na to da zakonom još uvijek nije definirana, one se kreću od mizernih 16 kuna po satu. Većina poslodavaca ipak nudi između 20 i 25 kuna po satu, dok studenti IT sektora mogu naći i veće.

Studentski centar

Studentski centar glavno je odredište većine studenata u potrazi za poslom. Ovdje su oglasi za posao najpregledniji jer je u svakom objavljena satnica te su kategorizirani po grupi poslova kojoj pripadaju, primjerice administrativni poslovi, prodaja, poslovi u ugostiteljstvu... Težini i vrsti posla prilagođene su i satnice. Jedina mana u odnosu na društvene mreže je ta što je količina oglasa nešto manja s obzirom na to da je puno brže i jednostavnije objaviti oglas u grupi na Facebooku te ne možete dobiti feedback od drugih studenata.

Moj posao, Posao.hr

Iako većina ljudi na ove stranice ide u potrazi za pravim poslom, nerijetko se mogu naći i sezonski te honorarni poslovi za studente. Uglavnom ih je manje nego na prethodnima dvama izvorima, ali uvijek možete provjeriti je li se potkrao neki oglas koji nije objavljen na ostalim mjestima. Naravno, za svaki od poslova koji odaberete trebat će vam studentski ugovor, ali i račun, koji možete otvoriti u banci poput PBZ-a, a dodatna pogodnost koja vam se pritom nudi je i ugovaranje Indeks plus studentskog paketa.

Na što studenti trebaju paziti prilikom odabira posla?

Po mišljenju studentice Monike S. (26), za nalaženje posla najbolje je koristiti društvene mreže. - Prvi studentski posao našla sam preko prijateljičine poznanice i odmah sam ga prihvatila jer je imao dobre uvjete, ali nisam razmišljala o tome kakvo će me vodstvo tamo dočekati. Naime, riječ je o sezonskom poslu sobarice pa su nam nadređene bile starije žene koje tamo rade dugi niz godina. S obzirom na moje neiskustvo u obavljanju tog posla, ali i neiskustvo drugih cura, glavna šefica bila je prilično oštra i nekorektna sa svojim komentarima, usprkos tome što nismo zabušavale, nego smo se zaista trudile što bolje odraditi posao - objašnjava naša sugovornica.

Nakon odrađenih dva mjeseca u malom istarskom mjestu naša sugovornica zaključila je da je uvijek dobro čuti mišljenja više ljudi. - Žao mi je što tada nisam znala za grupu Tražim/nudim studentski posao gdje drugi studenti dijele svoja iskustva s poslodavcima jer bih onda sigurno razmislila dvaput. Iako ljudi često misle da su satnice jedino na što treba gledati, međuljudski odnosi također igraju veliku ulogu.

Imate li vi iskustva sa studentskim poslovima i što bi ste preporučili onima koji su u potrazi za njime?