Filmske poslastice koje nas očekuju u 2019. godini

Razlog zbog kojeg toliko volimo sci-fi filmove činjenica je da nas oni odvode u neki svijet mašte i pružaju nam svojevrstan bijeg od realnosti, naročito kada pobjedu odnose svima omiljeni superjunaci i još jednom pokažu kako je dobro pobijedilo zlo. Zato, neovisno o tome jeste li obožavatelj Marvela ili DC-ja, vjerujemo da ćete na sljedećem popisu filmova za 2019. godinu naći nekoliko favorita.

Captain Marvel

Nakon DC-jeve uspješnice ''Wonder Women'' Marvel je također odlučio izbaciti film čiji je glavni lik žena, odnosno superjunakinja. Riječ je o karakteru Carol Danvers, odnosno Captain Marvel, heroini koja pomaže u spašavanju Zemlje u trenucima kad ona biva zarobljena usred galaktičkog rata između dviju izvanzemaljskih rasa. Joss Whedon imao je namjeru predstaviti lik Captaina Marvela na kraju filma Avengers: Age of Ultron, ali Marvel je odlučio da neće uvoditi taj karakter u MCU (Marvel Cinematic Universe) dok se prvo ne ispriča originalna priča o liku Carol Danvers, odnosno Captain Marvel, koja u kina dolazi u ožujku 2019. godine.

Shazam!

Glumac Zachary Levi utjelovit će ulogu superheroja, dok je uloga napuštenog dječaka Billyja Batsona pripala Asheru Angelu. Priča se vrti oko Ashera koji, izgovarajući riječi Shazam, stvara moćnog superjunaka koji se zapravo cijelo vrijeme u njemu krije. No, u ovom slučaju superjunak nije ni svjestan svojih moći pa ih tek uči koristiti. Zanimljiv je podatak da Shazam predstavlja akronim koji dolazi od šest mitoloških figura koje mu daju svoje moći. Tako on posjeduje Salomonovu mudrost, Herkulesovu snagu, Atlasovu izdržljivost, Zeusovu moć, Ahilovu hrabrost i Merkurovu brzinu. Cijeli je film, po uzoru na Marvelove, napravljen u komičnom duhu, a s obzirom na to da svaki superheroj mora imati svog protivnika, Mark Strong utjelovio je zločinca u filmu - doktora Thaddeusa Sivana. Njihov dvoboj u kinima očekujemo sredinom travnja!

Avengers: Endgame

Izgleda da su glasine bile istinite kad su u pitanju nagađanja oko imena novog Marvelovog filma. Iako je jedan od braće Russo izjavio da film neće nositi naziv Endgame, najnoviji je trailer pokazao da je ipak bio u krivu. Budući da samo ime filma daje naslutiti kako je ovo finalni obračun superheroja sa zlikovcem Thanosom, ostaje nam vidjeti hoće li bitku osvojiti oni ili će Thanos i ostatak ekipe pretvoriti u prah. S obzirom na to da su očekivanja za ovaj film na visokoj razini, ostaje nam čekati travanj da vidimo hoće li ih Marvel ispuniti.

Dark Phoenix

Riječ je o filmu koji dolazi kao nastavak uspješnice X-Men: Apocalypse, a nosi naziv Dark Phoenix. Glavna radnja filma bavi se životnom pričom Jean Grey, koju smo bolje upoznali u filmu X-Men: The Last Stand. Crvenokosu Jean glumi Sophia Turner, poznatija kao Sansa iz serije Game of Thrones, a scenarist i producent filma je Simon Kinberg. Glumačku postavu čine ostali članovi X-Men franšize, koje smo imali priliku gledali u prethodnim nastavcima, a kao novo lice pojavljuje se nagrađivana glumica Jessica Chastain koja je prihvatila ulogu negativke Smith.

Spider-Man: Far from Home

Potaknut pozitivnim reakcijama publike na film Spider-Man: Homecoming, redatelj Jon Watts vraća se na čelo filma o čovjeku-pauku, a scenaristi Chris McKenna i Erik Sommers, koji su napisali Homecoming, pišu scenarij i za ovaj film. Glavnog junaka opet glumi Tim Holland, njegovu dragu glumi mlada američka glumica Zendaya s kojom je u vezi i u stvarnom životu, dok će zločinca koji se krije pod imenom Mysterio utjeloviti simpatični Jake Gyllenhaal, kojega do sada nismo navikli gledati u ulozi zlikovca. Film se u kinima očekuje tijekom listopada, a do tada možete skupljati figurice Spidermana u McDonalds'u.

The New Mutants

Pisac i producent filma The Fault in Our Stars, Josh Boone, ovoga puta drži redateljsku palicu filma New Mutants koji će napokon ugledati svjetlo dana u kolovozu 2019. godine. Za razliku od ostalih filmova X-Men franšize, ovaj sadrži i elemente horora. Radnja se vrti oko grupe mladih mutanata koji bivaju zatvoreni u ustanovi koja djeluje prilično zastrašujuće. U filmu će se navodno pojaviti James McAvoy koji će utjeloviti ulogu legendarnog Profesora X, dok će se od mlađih glumaca pojaviti Maisie Williams (Arya iz serije Game of Thrones), Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt i drugi.

Joker

Nakon filmova Batman v Superman, Suicide Squad i Wonder Woman, Warner Bros je pomalo neočekivano odlučio napraviti film koji će se centrirati oko, većini najdražeg negativca – Jokera. Nakon što je njegovu ulogu maestralno odglumio preminuli glumac Heath Ledger, većina obožavatelja smatrala je kako nitko neće donijeti lik Jokera kao što je to on napravio – i bili su u pravu. Naime, unatoč tome što je jako dobar glumac, oskarovac Jared Leto pokupio je uglavnom loše kritike za glumu u Suicide Squadu. Stoga se ovog puta postavlja legitimno pitanje – koji je glumac dovoljno hrabar da se nakon svih tih uspona i padova primi uloge najpoznatijeg zlikovca? Šuška se da je Warner Bros. ciljao na Leonarda DiCaprija, ali je on ponudu odbio, pa će Jokera u ovom filmu utjeloviti Joaquin Phoenix. Iako ne sumnjamo u njegovu glumu, s nestrpljenjem čekamo rujan da vidimo je li ovaj pothvat bio pravi pogodak ili totalni fijasko!