Ovo su naši najbolji Marvelovi superheroji - koji je vaš?

Iako svi likovi dolaze iz Marvel Entertainmenta koji je u stopostotnom vlasništvu Disneya, nisu svi filmovi izašli iz istog filmskog studija. Marvel Cinematic Universe, 20th Century Fox, Universal Pictures i Sony Pictures samo su neki od studija koji su ekranizirali kultne junake. Prvi takav bio je Captain America, ekraniziran 1944. kad je Marvel bio poznat kao Timely Comics. Od tada su se i mnogi drugi Marvelovi junaci počeli pojavljivati na filmskim ekranima, a mi smo odabrali najboljih 10!

10. Black Widow

Na spomen Marvelovih superjunakinja, odabir najbolje nije bio lagan. Međutim, iako bez pravih supermoći, Natalia Alianovna Romanoff, poznatija kao Natasha Romanoff, odnosno Black Widow, jedan je od najboljih ženskih likova proizašlih iz Marvel Comicsa. Scarlett Johansson odlično ju je utjelovila na filmskim ekranima te pokazala inteligenciju, lukavost, oštroumnost i hrabrost svog lika. Prvi se put u stripu pojavila 1964., dok se na filmskom platnu pojavljuje tek 2010. u filmu Iron Man 2. Iako postoje i brojne druge superjunakinje koje bi se mogle naći na listi, Black Widow nekako nam je najviše prirasla srcu, a osim toga, jedna je od osnivačica Avengersa. Stoga, što više reći? Zasluženo je našla svoje mjesto na ovom popisu.

via GIPHY

09. Hulk

Star više od 55 godina, prvi put u stripu pojavljuje se 1962. godine zahvaljujući talentu Stan Leeja i Jacka Kirbyja. Tijekom godina, ovo zeleno, mutirajuće čudovište s nadljudskom snagom pojavljivalo se u tisućama stripova, desecima video igara, nekoliko televizijskih serija te u filmovima u kojima su ga utjelovili najprije Edward Norton, a potom i Mark Ruffalo. Upravo zbog Ruffala i njegova izvanrednog utjelovljenja doktora Brucea Bannera odnosno Hulka, ovaj je superjunak stekao iznimnu popularnost posljednjih godina, a zbog neshvaćenosti njegova lika i dirljive romanse s Black Widow, zauzeo je deveto mjesto na našoj listi.

via GIPHY

08. Deadpool

Jedan od najduhovitijih likova koje je Marvel Comics stvorio je antijunak Wade Wilson AKA Deadpool čija je supermoć samoiscjeljivanje i iznimna snaga. Na filmskim ekranima oživio ga je izvrstan Ryan Reynolds 2016., dok se u stripu pojavio 25 godina ranije. S morbidnim smislom za humor, Deadpool je osvojio gledatelje širom svijeta, a samo u Americi film je prvog vikenda prikazivanja zaradio basnoslovnih 125 milijuna dolara. No, drugi nastavak filma bio je još uspješniji sa zaradom od čak 132 milijuna dolara.

via GIPHY

07. Doctor Strange

Pomalo drukčiji i specifičan lik, koji su kreirali Stan Lee i Steve Ditko još davne 1963. godine, svoje mjesto u filmskom svijetu zauzeo je tek 2016. godine. Čast da oživi ovog lika dobio je jedinstveni Benedict Cumberbatch koji je svojom osobnošću i neobičnim smislom za humor odlično odradio posao. Film se odmaknuo od klasičnih Marvelovih priča i junaka, pa bi se čak moglo reći da je djelomice na tragu filmova o Harryju Potteru, Matrixu i Inceptionu. Miješajući superjunaštvo s mističnim, film je zaista iznad očekivanog, a dr. Stephen Strange postao nam je jedan od omiljenih junaka.

via GIPHY

06. Black Panther

Još jedan lik proizašao iz mašte Stan Leeja i Jacka Kirbyja, nastao je tijekom srebrnog doba stripova (šezdesete), no svoju je popularnost stekao tek ove godine po izlasku na filmska platna. T'Challa, odnosno Black Panther nije samo još jedan superheroj u nizu Marvelovih likova. Ulogu T'Challe, kralja fiktivne Wakande, preuzeo je odličan Chadwick Boseman, a radnja je ovoga puta smještena u prelijepu Afriku. Na listi se nalazi jer, unatoč moći i sredstvima kojima raspolaže, Black Panther ostaje prizeman i ponizan u svom nastojanju da pomogne drugima, što je pravo osvježenje i odmak od klasičnih egocentričnih i samouvjerenih Marvelovih junaka.

via GIPHY

05. Captain America

Jedan od najstarijih likova koje je Marvel Comics stvorio, Steve Rogers AKA Captain America, zasluženo zauzima peto mjesto na ovoj listi. Iako je prvi put ekraniziran davne 1944. godine, sljedeću ekranizaciju dobio je tek 1990. i to u produkciji 21st Century Film Corporationa, Marvel Enterprisesa i Jadran filma, a snimanje se odvijalo na lokacijama SAD-a i bivše Jugoslavije. Iako mnoge ta činjenica iznenađuje, Jadran film, sa sjedištem u Zagrebu, u to je vrijeme bio jedan od najvećih i najpoznatijih filmskih studija srednje Europe s kojim su surađivale brojne druge zemlje. U novijim filmskim adaptacijama utjelovio ga je Chris Evans, a zahvaljujući njegovoj izvedbi Captain je dobio brojne nove fanove. No, razlog zbog kojeg smo ga ovdje uvrstili njegov je snažan patriotizam i težnja da uvijek donese ispravnu odluku, bez obzira na situaciju.

via GIPHY

04. Thor

Thor je možda jedan od najzanimljivijih likova iz stripa. Iako se njegov lik temelji na istoimenom Bogu munje iz Nordijske mitologije, Marvel Comics stvorio je vlastitu mitologiju s vanzemaljcima nalik bogovima. Na filmskom platnu Chris Hemsworth preuzeo je ulogu kralja Asgarda i Boga munje koji snagu crpi iz svog čekića Mjölnira. Neobičnim karakterom, odličnim smislom za humor i surovom snagom, Hemsworth je odlično oživio ovog lika i predstavio ga gledateljima diljem svijeta.

via GIPHY

03. Iron Man

Još jedan junak, stvoren u srebrnom dobu stripova, od samog je početka bio popularan među čitateljima. Međutim, kada je Marvel najavio filmsku ekranizaciju ovog lika, fanovi su bili skeptični prema tome hoće li studio uspjeti iznjedriti dobru priču. No, ulogu egocentričnog Tonyja Starka dobio je neponovljivi Robert Downey Jr. i oduševio apsolutno sve. Iron Man je postao jedan od Marvelovih financijski najuspješnijih franšiza sa zaradom koja se mjeri u milijardama, a zahvaljujući glumačkoj postavi, s nestrpljenjem smo iščekivali svaki nastavak.

via GIPHY

02. Wolverine

Drugo mjesto bilo je naročito teško odabrati. Među brojnim fantastičnim likovima nije lako odlučiti koji superjunak će dobiti "srebrnu medalju". Naposljetku, odlučili smo dati ju Wolverineu. Osim što se često bori sam sa sobom, više od stoljeća (prema vremenu u stripu) bori se i protiv zlikovaca. Wolverine AKA Logan od samog je početka bio izuzetno popularan, no kozmičke razmjere u popularnosti postigao je tek kada ga je Hugh Jackman prvi put utjelovio na ekranu davne 2000 godine u filmu X-Men. Od tada je Jackman ovog mutanta glumio u čak devet filmova, uključujući posljednji, Logan (2017.) u kojem umire. No, mi se, kao obožavatelji, i dalje nadamo da će redatelji naći način da Logana vrate u život.

via GIPHY

01. Spiderman

Vjerojatno vam je jasno zašto se Spiderman nalazi na prvom mjestu. Možda nije najsnažniji ili najbogatiji, nema svoje kraljevstvo kojim vlada ni posebne mentalne moći, ali s njim se mnogi od nas mogu povezati. Isprva običan srednjoškolac sa svakodnevnim problemima u školi i ljubavi, Peter Parker ima i supermoć koju koristi da pomogne drugima. Klasična priča o dobru i zlu s dozom romantike osvojila je srca brojnih gledatelja još 2002. godine kada je izašao prvi film s Tobeyjem Maguireom u glavnoj ulozi. Od tada su snimljene još dvije franšize u kojima Spidermana glume Andrew Garfield i Tom Holland, no prva nam je trilogija ipak nekako najdraža. Zbog svoje je popularnosti Spiderman postao i svojevrsni sinonim za Marvel, a mnogobrojnim video igrama, crtićima, tisućama stripova, nemjerljivim brojem igračaka i kostima, uvelike nadmašuje sve ostale Marvelove junake.

via GIPHY

Mi smo svoju listu napravili, a koji se junaci nalaze na vašoj?