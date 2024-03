'Svaki vođa svojeg tima mora biti autoritet, a to se postiže znanjem i dokazivanjem'

Ivona Kovačević direktorica je zagrebačkog radija Yammat, koji je nedavno proslavio deveti rođendan. Tom prilikom napravljen je rebranding vizualnog identiteta radija, a preseljenje na atraktivnu lokaciju u centru grada zaokružilo je cijelu priču - viziju koja je stajala iza ideje.

- Svaki je početak izazovan, a iako smo imali jaka i poznata imena, dokazane radijske ljude, gledali su nas kao početnike, osobito oglašivači, kojima su, čast iznimkama, bitne samo brojke. Tako da je bilo mukotrpno, no počeci su ujedno najuzbudljiviji jer ništa nije tako uzbudljivo kao kad vizije pretočiš u djelo, kad ideja postane opipljiva, a vjerujem da će se mnogi složiti sa mnom kad kažem da je Yammat od svojih početaka do sada izrastao u nadaleko i naširoko jedan od najkvalitetnijih radija, pri tome mislim na glazbene emisije, pa do nagrađivanih informativnih emisija i sjajnoga govornog sadržaja - počinje priču Ivona.

Foto: Sanjin Kaštelan

No biti autentičan u stvaranju sadržaja danas je itekako zahtjevna i poželjna sposobnost, a izboriti se za pažnju krajnjega korisnika/slušatelja/čitatelja zadatak je kojem nije svatko dorastao.

- Nije da se trudimo uklopiti se. Naprosto smo takvi, živimo i radimo ono što jesmo, bez plana da se ikome dodvorimo, bez kalkulacija. Znamo što želimo i što ne želimo komunicirati, ne činimo ništa samo zato što je to 'in' i moderno nego naprosto zato što imamo taj unutarnji poriv koji nam govori da je to ispravno i u redu. Ne treba vam etika da vas poravna, svatko bi trebao imati unutarnji kompas po kojemu se određuje i djeluje, a ne da mu djelovanje diktira društvo, koje većinom pokreću niske strasti. Realno, u bližem radijskom okruženju pravu konkurenciju niti nemamo, što je i plus i minus - objašnjava Ivona te nastavlja:

- Nerijetko se nekvalitetan i isprazan sadržaj umata u atraktivno pakiranje i puno se više ulaže u pakiranje nego u sadržaj. Naš rad, znanje i kvaliteta, to je brend. Mi smo potpis i ono što Yammat čini Yammatom, a onda su logo i sve što ide uz to samo produžena ruka nas samih. Naš specifičan izražaj je rezultat rada svih ljudi koji program kreiraju. Svi koji slušaju naš radio znaju vrlo dobro što je Yammat, a što nije. Isto tako, kad je riječ o novim kadrovima, procjenjujemo uklapa li se taj netko u našu sredinu te može li svojom osobnošću pridonijeti postojećoj ekipi.

Foto: Sanjin Kaštelan

Kad govorimo o uspješnosti, velik broj tvrtki pazit će upravo na spomenuto 'pakiranje' sadržaja, umjesto na kvalitetu zaposlenoga kadra, a upravo je tim ljudi zaslužan za uspjeh nekog brenda.

- Uspješnost tvrtke određuje kvalitetan kadar. Glavna uloga direktora, ili bilo kojeg lidera/menadžera, je da u ljudima prepozna potencijal, a onda taj potencijal usmjeri na pravo mjesto i kroz prave kanale. To je posebno izazovno u kreativnim industrijama u kojima vlada malo slobodniji duh, a opet tvrtka zahtijeva određenu strukturu kako bi mogla organizirano funkcionirati. Svaki vođa svog tima, velikog ili malog, mora prvenstveno biti dobar psiholog, onda organizator, pa motivator, a povrh svega mora biti autoritet koji se u ovom našem okruženju ne zadobiva zapovijedima i ne podrazumijeva samom pozicijom nego se stječe dokazivanjem i znanjem - kaže nam Ivona.

Fluktuacija ljudi i odlazak kadrova muči velik broj poduzeća na tržištu, a takav trend "brze izmjene" radikalno je porastao kako je internet rastao. Ivona nam objašnjava jesu li mlade generacije, ako govorimo o tržištu rada, izazov i u radijskoj branši.

Foto: Sanjin Kaštelan

- Ego je uvijek bio problem. A današnje mlade generacije, osim ega, imaju pomanjkanje znanja i iskustva te obično nerealno visoko mišljenje o svojim sposobnostima, koje su, kako iskustvo pokazuje, manjkave. No mladi nisu izazov samo u našoj ionako uskoj branši. Mi smo k tome specifični po tome što je dodatan izazov kad govorimo o izboru ljudi kojima bismo trebali predati palicu jednog dana. Osim toga, radio nije medij koji vas privuče zbog brze i lake zarade. Više je za ljude koji žele mijenjati svijet.

Dobrog lidera dokazuju ljudi koji rade pod njegovom dirigentskom palicom, a Yammatov tim poprilično je odan brendu i lideru ispred njega. Na Yammatu je dio postave od prvog dana; glavna urednica programa je Silvija Šeparović, cijenjeno ime u medijskom i novinarskom svijetu, Milan Peh i Siniša Švec nešto su kao 'utvrde' među radijskim glasovima još iz doba revolucionarne Stojedinice, zanima nas dolaze li neka nova radijska lica.

- Neizmjerno sam zahvalna što mogu raditi sa Silvom, Švecom, Bilićem, Pehom i ostalim kolegama koje poznajem od malih nogu i koristim priliku da pozovem mlade koje zanima radio da nam se jave i iskoriste priliku učiti od najboljih dok smo još tu. Nadam se da će im i novi prostor približiti atraktivnost radijskog posla i možda ih zainteresirati za ovaj divan medij kad je već Fakultet političkih znanosti odlučio ukinuti Radijsko novinarstvo kao smjer. Mi nemamo volje otići nekamo drugdje jer smo si stvorili radio kakav želimo, no voljeli bismo da je više mladih kreativaca koji su zaluđeni ovim medijem kao što smo mi bili nekad, ali smo i sad.

Foto: Sanjin Kaštelan

Vizualni identitet brenda govori više o brendu nego što su možda ljudi svjesni. Yammat se nije u tom smislu puno mijenjao - do nedavno. Za deveti rođendan ovaj zagrebački radio iznenadio je slušatelje ne samo novim vizualnim identitetom nego i novim prostorijama u Račkoga 10.

- Novi je prostor puno više od nove adrese. Osim što smo postali vizualni radio, pa nas ljudi sad opet nakon mnogo godina mogu i vidjeti, on je stvorio polje novih mogućnosti i samim tim najavljuje potpuno novu radijsku fazu. Cijeli je radio sad puno otvoreniji, a najveći od četiriju studija dobio je ime po Alenu Balenu, u kojem se, osim radijskog pulta, nalazi pult sa svom opremom za DJ-iranje, kao i prostor za bendove, a dodatno studij ima tribinu koja može primiti do tridesetak gostiju, čemu se posebno veselimo. Veliki je to korak ne samo za naš radijski program, to je i svojevrsno obogaćivanje kulturne ponude Zagreba. Utjecaj toga tek će se pokazati u punom svjetlu, sigurna sam. Slijedom toga, potreba za novim logom i vizualnom komunikacijom putem mreža nametnula se sama od sebe, za što smo angažirali Mladena Runkasa.

Foto: Sanjin Kaštelan

I za kraj, Ivona je direktorica tvrtke, uspješno vodi radio, a petkom ima svojih pet minuta za guštanje na tom radiju - autorsku emisiju 'Mojo Sound System'. Zanima nas koliko je važno imati svojih pet minuta neovisno o poslu.

- Ljudi slijede svoje strasti kako bi se osjećali živima. Važno je njegovati svoje strasti, no povrh toga važnije je biti svjestan životne energije u svemu što radite. Ako svemu pristupate s voljom i otvorenošću prema životu, bez osude, i niste opterećeni mišljenjem, u svemu ćete vidjeti onaj zabavni životni faktor. Nas najčešće umara naš odnos prema nečemu, um, a ne radnja sama. Ne dosadi nama život, dosadi nam naš odnos prema životu, a najčešće onda osuđujemo i krivimo sve oko sebe. Najvažnije je da dobro upoznate sebe i nađete modalitete funkcioniranja koji vama najbolje odgovaraju. Nekima je posao bez radnog vremena noćna mora, drugima je to maksimalni mogući izraz slobode. Meni odgovara kad radim nekoliko različitih poslova paralelno. Odgovara mi kad iz uloge direktorice sjednem za pult, no da sam stalno samo za pultom, sigurna sam da bih posegnula za još nečim.