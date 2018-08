Sve češći u Jadranu: 3 pravila za obranu od morskog psa

Prošlo je 10 godina od zadnjeg napada morskog psa na slovenskog ronioca Damjana Peseka kod Visa, a mi smo se nadali da je to ujedno i zadnje što ćemo čuti o napadu morskog psa na Jadranu. No, klimatske promjene govore drugačije. O ovoj temi odlučili smo porazgovarati s profesorom Petrom Kružićem, ujedno nositeljem kolegija Biološka oceanografija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, kako bi nam otkrio postoji li mogućnost pojave morskih pasa na Jadranu u narednim godinama. Nažalost, odgovor vam se neće svidjeti.

- Neke će vrste morskih pasa sigurno doći u Jadran, dok će neke autohtone vrste morskih pasa zbog zagrijavanja mora možda i nestati iz Jadrana. Flora i fauna Jadrana drastično se mijenjaju zbog povišene temperature, te dolazi sve više tropskih vrsta. Normalno je da će i morski psi iz toplijih područja također doći, pogotovo oni koji nisu pretjerano teritorijalni. Kada i koliko njih vidjet ćemo. - kaže naš sugovornik te dodaje da upravo zato rade monitoringe, odnosno praćenje pojavljivanja invazivnih vrsta u Jadranu.

Odgovor nas je zaintrigirao pa nas je zanimalo i od kojih vrsta trebamo strepiti - Od opasnijih vrsta za ljude vrlo vjerojatno će se pojaviti tigar (Galeocerdo cuvier) i trupan oblokrilac (Carcharhinus longimanus) koji je već viđen u Sredozemnom moru te neke manje opasne vrste iz tropskih područja, uglavnom Crvenog mora. - kaže naš sugovornik. Portal Allaboutwildlife na temelju statistika o napadima na ljude napravio je listu najopasnijih morskih pasa, a na drugom se mjestu nalazi upravo spomenuti morski pas tigar, dok je trupan oblokrilac poznat kao nepredvidiva, brza i oportunistička neman te ga često svrstavaju na 5. mjesto najopasnijih morskih pasa za ljude.

Tri pravila pri susretu s morskim psom

Budući da je upućen u ponašanje morskih pasa, upitali smo ga i koji je najbolji način obrane protiv njih?

- To je teško pitanje jer nema prave obrane od morskog psa koji je naumio vidjeti kakvog ste okusa. Morski psi najčešće napadaju naglo i to je opasno. Ako ga ipak vidite, najbolje se bez previše panike, ako je to moguće, udaljite od njega prateći ga gdje se nalazi.- upozorava naš sugovornik.

Budući da nam je teško pomiriti se s tim da nema pomoći, odlučili smo potražiti još neke savjete o tome kako najbolje reagirati pri susretu s morskim psom, odnosno što nikako ne treba raditi.

Nemojte panično plivati prema obali

Morski pas će vas upravo tada vidjeti kao plijen koji pokušava pobjeći od njega. Iako je u tako paničnoj situaciji jako teško ostati pribran, upravo to je ključno kako biste izbjegli nesretnu sudbinu koju je morski pas za vas namijenio.

Ne okrećite mu leđa

Iako bi nam svima to bila prvotna reakcija, morskom psu nikada ne okrećite leđa, već ga gledajte u lice. Ako ste u trenutku kad ste ga ugledali ronili, uspravno izronite gore šireći maksimalno ruke i noge (ali ne panično!) kako biste izgledali što veći. Naravno, jednom kad pokaže zainteresiranost za vas, teško da će vas pustiti dok se ne uvjeri u to da ste mrtvi.

Ne pokušavajte ga udariti

Clint Emerson, bivši član glavne specijalne postrojbe Američke ratne mornarice, za Business Insider objasnio je kako se morskom psu suprotstaviti - Svi znamo da su udarci u vodi puno usporeniji, stoga ako niste posebna osoba koja ima iznimno jak i snažan udarac čak i u vodi, udaranje šakom morskog psa u nos, neće napraviti apsolutno ništa. - upozorava Emerson te dodaje da je ono što trebamo napraviti ciljati na njegove oči ili svom snagom potegnuti škrge koje se nalaze sa stražnje strane glave.

Spas je u kupaćem odijelu?

Zajedno s neuroznanstvenikom Nathanom Hartom i industrijskim dizajnerom Rayom Smithom, Hamish Jolly, osnivač organizacije Shark Attack Mitigation Systems otkrio je da je kupaće odijelo s tamnim dijelom koji ide na torzo i prugastim rukama i nogama najbolje za surfere jer dizajn odijela surfera čini sličnim ribi morskom lavu ili morskoj jegulji, koje morski psi ne jedu. Čak su napravili i test u kojem su na lutku stavili prugasto odijelo, a morski je pas pored toga prošao bez obaziranja. Osim prugastog, postoji više vrsta odijela nalik životinjama koje morski psi ne jedu.

No, neki se znanstvenici ne slažu s time da je riječ o revolucionarnom odijelu. George Burgess, direktor programa za istraživanje morskih pasa na Floridi, izjavio je za National Geographic kako bi prugasta slika mogla biti još primamljivija od standardnog dizajna kupaćeg odijela. - To prugasto odijelo koje bi trebalo izgledati kao morski lav lijepa je stvar za obući ako želite privući morskog psa zbog kontrasta tame i svjetlost - rekao je Burgess.

Budući da još uvijek ne postoji način kako sigurno izbjeći napad morskog psa, jedino što nam preostaje je nadati se da u bližoj budućnosti nećemo naletjeti na neku morsku neman ili se pak nadati da ćemo imati dovoljno hrabrosti za suočavanje s njom kao Jason Statham u filmu The Meg.