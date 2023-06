Tajna pripreme bifteka na roštilju: Evo kako postići savršenstvo korak po korak

Uživanje u ukusnom bifteku s roštilja vrhunski je doživljaj za prave gurmane. Zbog svoje sočnosti, intenzivnog okusa i jedinstvene arome, za mnoge je biftek jedan od omiljenih mesnih komada. Ali što točno čini biftek toliko posebnim i zašto ljudi gaje takvu ljubav prema ovoj mesnoj delikatesi? Razlozi su mnogobrojni, ali jedan od ključnih faktora je neodoljiva kombinacija okusa, teksture i mirisa koje biftek pruža. To je meso koje se topi u ustima nudeći savršen spoj sočnosti i mekoće. Kad se pravilno pripremi na roštilju, biftek postaje prava poslastica koja očarava sva osjetila.

Bez obzira na to jeste li ljubitelj medium rare bifteka ili well done, ovaj komad mesa prilagodljiv je u pečenju kako bi zadovoljio sve ukuse. Svaka razina ima svoje čari i omogućuje da biftek prilagodite svojim željama. Međutim, da biste postigli savršenstvo tog mesnoga komada, potrebno ga je pažljivo pripremiti i peći, a u nastavku ćemo vam detaljno objasniti korake za pripremu bifteka na roštilju.

Korak 1: Odaberite kvalitetno meso

Savršeni biftek počinje odabirom kvalitetnog mesa. Kad je riječ o bifteku, najbolji izbor je odrezak od vrhunskog mesa govedine jer ti dijelovi imaju dovoljno masnoće i mramornosti koja pruža sočnost i bogat okus bifteka. Mramornost se odnosi na prisutnost masnoće u mišićnom tkivu, pa je takvo meso obično mekše i mnogo sočnije. Mramornost pri kupnji možete prepoznati kao bijele trake masnoće koje su ravnomjerno raspoređene na komadu mesa.

Prilikom kupnje bifteka svakako obratite pažnju na svježinu mesa. Potražite svježe tamnocrvene odreske bez naznaka kvarenja ili neugodnog mirisa. Debljina odreska također može utjecati na konačni rezultat. Idealna debljina bifteka za roštilj obično je između 2,5 i 3,8 centimetara. Deblji odresci sporije će se i ravnomjernije peći, a tanji odresci brže će se kuhati, ali mogu biti skloniji sušenju.

Korak 2: Pripremite marinadu

Prije nego što počnete pripremu marinade za biftek, očistite ga od žilica i masnoće te ga prerežite na pola. Zatim prebacite meso u posudu i premažite ga obilno senfom te prelijte uljem tako da prekrite cijele komade mesa. Tako pripremljeno meso preporučljivo je, ako ste u mogućnosti, staviti u hladnjak dva tjedna kako bi biftek savršeno "odležao". Mnogi kuhari i mesari kažu da je biftek spreman za pečenje kad poprimi specifičan miris i postane ljepljiv.

Ako ostavite bifteke u marinadi u hladnjaku, važno je svaki dan barem jedanput okrenuti meso i potom ga opet zatvoriti ili prekriti folijom za zamatanje. Kad je vaš biftek spreman za pečenje, premažite ga još jedanput senfom i uljem te dodajte, po želji, sljedeće sastojke:

Kad začinite meso, ostavite ga sa strane barem još 30 minuta na sobnoj temperaturi jer ćete tako omogućiti ravnomjerno kuhanje i postizanje savršeno dobrog okusa.

Korak 3: Pripremite i zagrijte roštilj

Prije nego što stavite biftek na roštilj, pobrinite se da je roštilj dobro zagrijan. Optimalna temperatura za pečenje bifteka je između 200 i 230°C jer će na toj temperaturi biftek dobiti slasnu hrskavu koricu na površini, a unutrašnjost će ostati sočna i blago ružičasta.

Vrijeme pečenja, naravno, ovisi o debljini mesa i vašim željama, ali za pravi, medium rare biftek, preporučuje se pečenje 3-4 minute sa svake strane.

Korak 4: Tajna je u maslacu

Kad je meso gotovo pečeno, dolazi ključan trenutak - završavanje bifteka maslacem. Upravo tu leži tajna savršenstva svima omiljenoga komada mesa. Uklonite biftek s roštilja i stavite ga na pladanj ili dasku za rezanje te na vrh mesa stavite komad maslaca pa pustite da se maslac polako otopi. Naime, maslac će dodati bogat okus, sočnost i kremastu teksturu, a kako biste sve to postigli, najvažnije je izabrati pravi maslac. Jedna od sjajnih opcija koje će upotpuniti biftek s roštilja je MEGGLE maslac sa začinskim biljem. Obogaćen je aromatičnim začinskim biljem uz dodatak peršina, luka, češnjaka, koji će bifteku dati onaj završni "touch" i kojim se postiže poseban okus jela.

MEGGLE maslac sa začinskim biljem još je jedan jedinstven proizvod iz MEGGLEOVE mliječne obitelji. Osim u pripravljanju mesa, ovaj je maslac idealan dodatak za pripremu krumpira, povrća, tjestenine i drugih specijaliteta.

Korak 5: Odmorite meso i uživajte!

Nakon što je biftek prekriven maslacem, pokrijte ga aluminijskom folijom i pustite ga da se odmara nekoliko minuta. Ovo će omogućiti mesu da se opusti i zadrži sokove u sebi. Kad se biftek odmorio, možete ga rezati na tanke trake ili servirati kao cijeli komad, ovisno o vašim željama.

Sad kad znate sve korake za pripremu savršenog bifteka na roštilju, vrijeme je da uživate u ovom ukusnom obroku. Odabirom kvalitetnog mesa, začinjenog po svom ukusu i završavanjem MEGGLE maslacem sa začinskim biljem, sigurni smo da ćete impresionirati svoje goste i njihovo nepce!