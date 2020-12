Čitatelji od nas često traže da pišemo više lijepih i inspirativnih priča, a priča o Marini Piškorjanac (25) jedna je od takvih. Skromna Slavonka kojoj je "ne mogu" nepoznanica, a izvrsnost cilj, u svom mladom životu već je postigla sve što je poželjela. S 25 godina u džepu ima diplomu sa studija matematike, rektorovu nagradu, majka je dvoje djece, supruga, a odnedavno je zaposlena u Prvom plinarskom društvu u Vukovaru. Ovo je njezina priča.

U KUD-u upoznala supruga

Iako je Osijek često primjer grada iz kojeg mladi odlaze, Marina kaže da to nikad nije bio njezin plan i kako ne vjeruje da bi išta moglo prevagnuti da s obitelji napusti Slavoniju.

- Iako živimo daleko od nekog luksuza, imam ovdje sve što mi treba, roditelje, prijatelje, besplatno ljetovanje na Dravi, a kad je to sve što čovjeku treba, onda i nema potrebe za maštanjem o nekoj velikoj plaći daleko od svih u svoja četiri zida - govori nam skromna Marina, koja se odmalena voljela igrati raznim puzzlama i dječjim mozgalicama, a to su primijetili i njezini roditelji i tete u vrtiću, koji su je u tome i poticali. No uz to se sa samo četiri godine upisala na folklor u osječkom KUD-u "Osijek 1862.", gdje su plesali i njezini roditelji.

- Ova možda nekima manje popularna i atraktivna aktivnost meni je do sada pružila 20 godina zabave, rada, mnoga putovanja, seminare te prijateljstva koja su prerasla i u kumstva, a da nije folklora, vjerojatno bi ova priča bila potpuno drukčija jer sam tamo upoznala i supruga - govori nam Marina.

Šok na trećoj godini studija

Vrlo je rano počela čitati i pisati, a u školi joj je matematika oduvijek išla "kao od šale“. Upisala je matematičku gimnaziju pa studij na Odjelu za matematiku u Osijeku. I danas se rado prisjeti trenutka u kojem je na svoj rođendan dobila rezultate državne mature i doznala da je prva na listi upisa.

No na početku treće godine studija Marina je doživjela šok - doznala je da je trudna. Unatoč neizvjesnosti koja je čeka i nakon mnogih razgovora s obitelji i suprugom, ni u jednom trenutku nije pomislila odustati od studiranja.

- Uz hrpu dodatnih obaveza, suprotno svim očekivanjima, moje su ocjene bile sve bolje i bolje te sam dobila pohvalu za uspješnost u studiranju te rektorovu nagradu. Uz veliko razumijevanje profesora za poneki izostanak te omogućavanje polaganja ispita na predrokovima, sve sam ispite položila točno 10 dana prije rođenja kćerkice Lene - govori Marina i dodaje da se dva mjeseca nakon rođenja kćeri vratila na fakultet.

No prošle godine, odnosno na završnoj godini studija, Marina je doznala da je opet trudna. Odmah je znala da se mora još malo potruditi kako bi stigla položiti sve ispite i diplomirati prije rođenja drugog djeteta.

- Morala sam malo vući profesore za rukav kako bi pomaknuli neke termine ispita da bih stigla do zadnjeg roka za diplomski u srpnju, ali kad su vidjeli da sam diplomski napisala u vrijeme zimskog ispitnog roka te da je bio gotov početkom drugog semestra, i oni su prepoznali da mi je to stvarno važno - govori Marina.

Od stipendije do neočekivanog posla

Tako se Marina s 24 godine našla u situaciji da ima diplomu u ruci, supruga i dvoje djece. Nije bilo jednostavno, ali ističe kako su im u mnogočemu pomogli njihovi roditelji, a i stipendija je došla u pravo vrijeme.

- Kad mi je to bilo najpotrebnije, malo prije nego što sam saznala da sam drugi put trudna, pojavila se stipendija Zaklade Novo sutra iz Vukovara, koja je nudila jedan od najvećih iznosa u odnosu na druge stipenditore. Kako sam vidjela da zadovoljavam sve uvjete natječaja, prijavila sam se i zaista je dobila - govori Marina.

U natječaju ove zaklade posebno ju je privukla rečenica da je nakon diplome moguće zaposlenje u nekoj od tvrtki Enna grupe, kojoj je Novo sutra sponzor. Tako se ove godine, nakon potrage za poslom koja se zbog pandemije oduljila, prijavila na natječaj za posao u Prvom plinarskom društvu u Vukovaru.

- Nisam se uopće nadala da će uzeti jednu profesoricu matematike za rad u plinskom biznisu. Ali već prvog dana na poslu shvatila sam da je jedino važna volja i spremnost za učenje te snalažljivost u veoma dinamičnom radnom okruženju, što su u meni očito prepoznali, a ja se, evo, već tri mjeseca, čini mi se prilično uspješno, trudim to opravdati - kaže Marina.

U budućnosti će biti vremena za prijatelje

Tako Marina svaki dan putuje u Vukovar na posao, a Lena (3) i Mateo (1) počeli su ići u vrtić. Kaže da je ponekad muči to što ne provodi dovoljno vremena s njima pa se svaki dan nakon posla trudi igrati se s njima ili raditi nešto kreativno. Priznaje da druženje s prijateljima ispašta jer ima osjećaj da je trenutno potrebnija svojoj obitelji, a za ostale, pa i sebe, imat će vremena u budućnosti.

- Cijela ova priča rezultat je jednog sretnog spleta okolnosti u kojem su glavnu ulogu odigrali moja upornost, veliki trud i želja za napretkom, učenjem i borbom za sigurnošću svoje obitelji, upotpunjeni velikom podrškom roditelja i prijatelja - zaključuje Marina.