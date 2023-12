Tomislav Sokol izabran je za potpredsjednika u Europskom parlamentu

Jednoglasnom podrškom zastupnika u Europskom parlamentu hrvatski zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol izabran je za potpredsjednika Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO). Najviša je to dužnost na koju je neki od hrvatskih zastupnika izabran u području zaštite potrošača u Europskom parlamentu od ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Foto: M.LAHOUSSE

- Ponosan san na to što su kolege zastupnici prepoznali moj višegodišnji rad na pitanjima zaštite potrošača i pravilnog funkcioniranja jedinstvenog tržišta i izabrali me za potpredsjednika Odbora IMCO. Drago mi je što sam izabran na ovu funkciju neposredno nakon što je na snagu stupila nova Direktiva o potrošačkim kreditima, jedan od najvažnijih zakonodavnih akata za potrošače u ovom sazivu Europskog parlamenta, na kojoj sam radio kao izvjestitelj Kluba zastupnika EPP-a. Tim zakonom zabranili smo bankama jednostrano povećanje minusa. Dakle, bez izričitog pristanka potrošača banke više neće moći povećavati minuse na računima građana. Ojačali smo i položaj potrošača kod prešutnog prekoračenja. Banke su tako izgubile osnovu da od potrošača potražuju povrat minusa odmah i odjednom. Također, zabranili smo i reklamiranja kredita koja potiču potrošače da traže kredit navodeći da bi se kreditom poboljšala njihova financijska situacija ili lažno sugeriraju da se kreditom može povećati životni standard potrošača. Novost je i to da će reklame o kreditima morati sadržavati jasnu naznaku o potencijalnim rizicima uzimanja kredita - ističe Sokol.

Osim na pitanjima zaštite potrošača kod potrošačkog kreditiranja Sokol je u Europskom parlamentu prepoznat i kao jedan od inicijatora Rezolucije o jedinstvenom punjaču zahvaljujući kojoj Europska unija uskoro uvodi jedinstveni punjač.

- Put do uvođenja jedinstvenog punjača nije bio lak ni jednostavan. Dugo su nas proizvođači mobilnih telefona uvjeravali da će se problem s gomilanjem punjača riješiti dobrovoljno, različitim neobvezujućim mehanizmima. Dobro se sjećam kad sam krajem 2019. kao jedan od inicijatora radio na Rezoluciji o jedinstvenom punjaču. Nisu svi tada vjerovali da ćemo uspjeti uvesti jedinstveni punjač jer je lobiranje tehnoloških divova uistinu bilo do tada neviđeno. Zadovoljstvo je stoga što ponosno mogu reći da smo zahvaljujući Rezoluciji o jedinstvenom punjaču ostvarili jednu od najvećih pobjeda za potrošače i okoliš i da će jedinstveni punjač od 2024. postati stvarnost. USB-C tako će uskoro biti standardni utor za sve pametne telefone, tablete, kamere, slušalice i drugu elektroničku opremu - navodi Sokol.

Zaštita domaćih proizvoda, meda i prošeka, jedan je od prioriteta zastupnika Sokola. U studenom je Odbor IMCO u sklopu izvješća o izmjeni Direktive o medu usvojio i Sokolov amandman kojim traži jasnija pravila o označavanju meda.

- Istraživanja su pokazala da čak 46 posto ispitanih uzoraka meda uvezenog u Europsku uniju ne udovoljava kriterijima iz Direktive o medu. Zato sam se založio za stroža pravila o označavanju meda koja će potrošačima omogućiti da prilikom kupovine meda dobiju jasne informacije o njegovom podrijetlu i sastavu. Potrošač prilikom kupnje mora znati točno iz koje države dolazi med, a ako se radi o mješavini meda, mora znati i o kojem udjelu meda iz koje države se radi - napominje Sokol.

Kao koordinator Kluba zastupnika EPP-a u Odboru za zdravstvo, Sokol je ključna osoba europskih pučana za zdravstvo. U području zdravstva proglašen je i jednim od najutjecajnijih zastupnika u Europskom parlamentu. Uz to, Sokol je glavni pregovarač Europskog parlamenta za uvođenje EU digitalne zdravstvene putovnice, a imenovan je i za izvjestitelja Kluba zastupnika EPP-a za dio reforme EU zakonodavstva o lijekovima.

Foto: Eric VIDAL

Ključna osoba Kluba zastupnika EPP-a za zdravstvo

- Svrha EU digitalne zdravstvene putovnice odnosno europskog prostora za zdravstvene podatke je omogućiti europskim građanima izravan i besplatan pristup svom zdravstvenom kartonu putem mobitela ili računala, dakle u digitalnom obliku koji je prepoznat i prihvaćen u cijeloj Uniji. Građani će biti u mogućnosti podijeliti svoje zdravstvene podatke s liječnicima u svojoj državi ili u drugim državama članicama te tako dobiti pristup bržoj i boljoj zdravstvenoj zaštiti. Također, predviđeno je da se pod strogim uvjetima istraživačima omogući pristup velikim količinama kvalitetnih zdravstvenih podataka da bi što bolje razumjeli razne bolesti. To je ključno za razvoj novih načina liječenja i medicinskih proizvoda kojima se spašavaju životi. Na primjer, razmjena podataka koji su povezani s rakom između bolnica i zdravstvenih sustava raznih država članica, pridonijet će prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnozi te uspješnijem liječenju raka. Što se tiče reforme zakonodavstva o lijekovima na kojoj radim, cilj je osigurati da svi pacijenti unutar Europske unije dobiju pravovremeni i jednak pristup sigurnim i djelotvornim lijekovima, odnosno osigurati da lijekovi budu dostupni pacijentima u isto vrijeme i pod istim uvjetima, bez obzira na to gdje žive u Uniji. Konkretno, za pacijente u Hrvatskoj to bi značilo da su im novi i inovativni lijekovi dostupni u isto vrijeme kada i pacijentima u Njemačkoj. Reformom se također nastoji riješiti problem sistemskih nestašica lijekova te će se u tom kontekstu utvrditi EU-ov popis ključnih lijekova, tj. lijekova koji se smatraju najvažnijima za zdravstvene sustave u svakom trenutku - zaključio je Sokol.