Tri gracije iz Dalmacije i dva konja: Recept za uspjeh su dišpet i ljubav

Branitelj u Domovinskom ratu, ekonomist, bivši političar, zaljubljenik u konje, poduzetnik i ekoproizvođač. Sve je to naš sugovornik Radoslav Bobanović. Ovaj svestrani Dalmatinac dolazi iz Polače, sela koje se nalazi točno na pola puta između Biograda i Benkovca. Svoj je život, kako kaže, posvetio obnovi razrušene i minirane poslijeratne Polače, a danas je istinski zaljubljenik u masline, vino i smokve.

Zavidni rezultati obnove

Nakon Domovinskog rata, u kojem je Bobanović bio vojni časnik, vratio se u svoju Polaču, od koje je, kako sam kaže, ostala samo spaljena zemlja. Razrušene su bile kuće, crkva i vrtić, a ljudi se, priča nam naš sugovornik, nisu imali kamo vratiti.

- Morali ste stvoriti sinergiju, jer država neće sama od sebe napraviti neko dobro djelo nego mi koji smo se vratili, svojim zdravim razumom. Dovoljno je kazati da smo mi u Polaču vratili i više ljudi nego što ih je bilo prognano. Polača vam je općina koja ima najviše povratnika, a drži najmanju cijenu po kvadratu. Išlo je teško, ali nismo spavali. Boli me kada danas vidim kako teče obnova nakon potresa u Zagrebu i na Baniji. Oni kao da ne shvaćaju da obnovu treba dati ljudima koji se vraćaju i koji su živjeli na tom području – počinje Bobanović.

Upornost i želju da napravi nešto za svoj kraj prepoznali su i njegovi sumještani. Tako je Bobanović, zahvaljujući Polačanima, osjetio i političku fotelju. Na toj se dužnosti zadržao čak deset godina, no danas se ipak posvetio nečem sasvim drugačijem.

- Ja sam 'plavo ofarban'. I toga se ne stidim, iako je meni politika, iskreno, uvijek odmagala. Bio sam jedan od onih u politici koji su otvarali vrata i tražili. Onaj koji je imao viziju i misiju. Nije to išlo. Ja sam bio konj koji vuče. Ne može lokomotiva vući kad vagoni stoje. To je velika šteta. Međutim, jedan od najvažnijih razloga zbog kojih sam napustio politiku je taj što sam istinski zaljubljen u ulje, vino i smokve - kaže Bobanović.

Tri gracije iz Dalmacije i dva konja

Tako je naš sugovornik svoju ljubav prema prirodi i dalmatinskim proizvodima odlučio pretvoriti u poslovni pothvat. Danas, s poslovnim partnerom Željkom Uzelcem, drži Poljoprivrednu zadrugu "Maslina i vino", a usto su vlasnici najveće ekološke plantaže u Hrvatskoj.

- Naša zadruga osnovana je 2006. I od tada imamo naše tri gracije iz Dalmacije: maslinu, vino i smokve. Moja je svijest od samih početaka bila ekološki razvijena, bez obzira na to što smo svojim golim rukama prvo trebali razminirati ovo područje. Danas imamo 12.000 stabala maslina i 13 različitih sorti. Odlučili smo da beremo ručno, bez strojeva, jer nastojimo biti i jesmo ekoproizvodnja. Zasad stvaramo dva poprilično interesantna i sljubljena ulja – jedno malo jače i pikantnije, za meso, a drugo je malo ležernije i namijenjeno je za, recimo, ribu – otkriva nam Bobanović.

Istodobno su Bobanović i Uzelac odlučili razvijati i svoja vina. I to iz jednostavnog razloga. Bojali su se mogućih prirodnih katastrofa koje bi mogle uništiti njihove masline. Danas imaju 11 hektara vinograda i 45.000 sadnica vinove loze, a na godišnjoj razini, kaže nam Bobanović, to ispadne oko 30.000 litara vina. Uzgajaju i smokve, na koje su posebno ponosni, jer kako smatra naš sugovornik, to je istinski dalmatinski proizvod koji je nepravedno zanemaren.

- Moje tri gracije su kao moja djeca. Morate ih maziti i paziti. Rastete s njima isto kao s djecom. Mi imamo 10 stalno zaposlenih, a u vrijeme berbe i do 100, ovisno o potrebama. Poljoprivreda je izazovna. To je tvornica pod vedrim nebom – slikovito kaže naš sugovornik.

Osim svoje tri gracije, Bobanović ima još jednu strast. Naime, ljubav prema konjima i jahanju prisutna je od kada je u svom kraju odlučio organizirati čak i konjičke utrke. Od toga je, nažalost, morao odustati, no ljubav prema ovim plemenitim životinjama nije nestala.

- Volim jahati. U sedlu obiđem cijelo ovo područje, okrug od 100 do 200 kilometara. Konjičke utrke i hipodrom mogli su biti budućnost turizma za ovo mjesto. Godine 1996., kad je to bilo pod mojom organizacijom, nama je dolazilo od 10.000 do 15.000 ljudi, što stranci, što domaći. I sad svi traže natrag utrke. Pitanje je hoćemo li to uspjeti. Znate kako vam je u malome mjestu, ne možete bez kapitala, državne intervencije i potpore lokalne zajednice. Iako, gledajte nas: pa nismo mi iz ovih mina do šampiona došli tek tako. To su teška odricanja. Imam 65 godina, zdrav sam, dobar sam, konji me nose tamo gdje me noge ne mogu. Dobro ja to sve još koordiniram – ponosno ističe Bobanović.

Mladi i održivost naša su budućnost

Osim što vodi uspješan biznis, Radoslav je svoje znanje i iskustvo odlučio prenijeti mlađim generacijama. Uvijek, kako kaže, pronađe vremena za odlaske na gostujuća predavanja širom Hrvatske, a sve kako bi pobudio želju u mladima da počnu baviti se poljoprivredom, umjesto da se u nedostatku posla odlučuju na odlazak iz domovine.

- Klimatske promjene diktiraju mnogo toga. Ja živim tako da pokušavam biti ranjen, a ne ubijen. Jedem zdravo, nastojim da što više ljudi krene uzgajati ili makar kupovati ekoproizvode. Problem je što svi odmah očekuju zaradu. Vi ne možete u malim sredinama raditi i očekivati zaradu na 100 ili 200 maslina. Imamo toliko stručnih ljudi koji nemaju prostora za svoje uzgoje. Imaju samo obiteljske parcele od 4 hektara. Tu jedino mogu WC napraviti - kaže Bobanović.

PZ MasVin inače je jedan od deset finalista Zelene medalje - projekta 24sata i Kauflanda. Pitali smo našeg sugovornika što očekuje u završnici projekta.

- Mi smo se prijavili s uljem. Proizvodimo i jestive masline, a u ulju smo već značajni. Pa sam rekao svojima: 'Ajmo se prijaviti i na tu medalju onda'. Ne znam kakva mi je konkurencija, ali vjerujem da će biti borba. Svjesni smo kvalitete naših proizvoda. Naši proizvodi danas su po cijelom svijetu. Međutim, mi danas imamo više zahtjeva nego što možemo napraviti - kaže Bobanović i poručuje za kraj: "Slušajte kamo vas srce vuče! Budite uporni. Sve će se jednom isplatiti. Budite kao ja - dobra točka koja sve povezuje. Tolerancija i upornost - ka konj!' – zaključuje naš sugovornik.

Zelena medalja, izbor za najboljeg ekoproizvođača - projekt 24sata u suradnji s Kauflandom, pokrenut je upravo s ciljem promocije važnosti održive proizvodnje. Sljedećih tjedana na platformama 24sata nastavljamo objavljivati priče o finalistima Zelene medalje, a ime pobjednika doznat ćemo na svečanoj dodjeli nagrade 30. lipnja 2022. Dotad vas pozivamo da više o projektu doznate ovdje.

Generalni pokrovitelj Zelene medalje je Kaufland, partner Croatia osiguranje, a projekt podržava Hrvatska poljoprivredna komora.