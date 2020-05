Tulum preko kamere: Evo kako možete iznenaditi slavljenika

Vjerujemo da je mnogim slavljenicima u vrijeme pandemije jedna od želja zasigurno bila i povratak života u ''normalu''. Možemo reći kako im se želja gotovo pa ispunila jer mjere postupno popuštaju, no socijalna distanca i dalje je na snazi. Zbog toga ćemo još neko vrijeme morati pričekati kako bismo zajedno mogli proslaviti lijepe trenutke uz obitelj i prijatelje, a do tada evo nekoliko ideja kako iznenaditi slavljenika na malo drukčiji način.

1. Sakupite ekipu online

Pandemija koronavirusa stavila je pred nas velike izazove, no zahvaljujući digitalnim alatima, uspješno smo prebacili svakodnevne aktivnosti u virtualni svijet. Zbog toga, danas, uz pomoć interneta možemo slavljeniku prirediti iznenađenje za pamćenje, a evo i kako. Prije svega pobrinite se za to da sudjeluju svi oni koji bi trebali i okupite ekipu na društvenim mrežama. Najzahvalnije bi bile besplatne aplikacije za dopisivanje, poput WhatsAppa ili Vibera, koje nude opciju kreiranja grupe za više korisnika.

Ako mislite da će dogovor putem poruka potrajati zauvijek, pozovite ih na videopoziv, no imajte na umu kako u njemu može sudjelovati ograničen broj ljudi (na WhatsAppu četiri, a na Viberu pet osoba). Ako vas je više, uvijek se možete vratiti dobro poznatom Skypeu, koji u grupnom razgovoru može imati do čak 50 ljudi. Ova je aplikacija besplatna, a izrada korisničkog računa vrlo je jednostavna. Uz neograničen internet i kvalitetnu vezu, vaš će dogovor teći bez ikakvih problema.

2. Osmislite originalan dar

Nakon što ste okupili ekipu, na red dolazi smišljanje originalnog dara koji će slavljeniku uveseliti njegov dan. S obzirom na to da se niste vidjeli dugo, mogli biste mu kreirati video s uspomenama - pronađite stare zajedničke fotografije i složite ih u video. Nasreću, postoje mnoge besplatne aplikacije pomoću kojih na jednostavan način možete spojiti fotografije, napraviti prijelaze i staviti glazbu.

Osim toga, mogli biste predložiti da svatko od obitelji i prijatelja zasebno snimi kratke čestitke, koje također možete spojiti u jedan video. Nemojte zaboraviti i one uobičajene darove u kojima i inače uživamo, a možda i malo više u ovim vremenima. Odlična je informacija ta kako su mnoge cvjećarnice, vinarije i pivovare dostupne online, pa tako u samo nekoliko klikova možete slavljeniku poslati buket, butelju ili paket piva na kućnu adresu.

3. Ne zaboravite slastice

Rođendan prije nikako nije prolazio bez torta i kolača. Međutim, neke su se navike ljudi ipak počele mijenjati. U razgovoru s Ivom Erić, arhitekticom i vlasnicom zagrebačkog Šlaga na kraju, doznali smo što je trenutno aktualno i čime možete iznenaditi slavljenika.

- Kad je sve ovo s koronom počelo, torte su se masovno otkazivale s obzirom na to da se ljudi nisu okupljali i, jednostavno rečeno, veliku tortu nije imao tko pojesti. No mi smo se prilagodili situaciji i osmislili cupcakes pakete kao alternativu slavljeničkim tortama i oni se tijekom korone naručuju kao ludi! Vjerojatno zato što su praktični, dolaze u manjem broju, a osim za sebe ljudi ih naručuju za svoje bližnje, a mi im dostavljamo na adresu kao iznenađenje - objašnjava Iva i dodaje kako smo usprkos situaciji bliži no ikad.

- Oni koji ipak odluče naručiti veću tortu najčešće ostavljaju viška komade susjedima ispred vrata, tako da, iako izolirani, čini mi se da nikad nismo bili bliži jedni drugima - kaže Iva. S obzirom na to da nema slastičarnicu i fizički kontakt s kupcima, društvene mreže i internetska stranica glavni su joj alati promocije, pa ondje možete naručiti slasticu za slavljenika.

- Posao nam je uvijek bio usko vezan uz Instagram i Facebook te većina narudžbi pristiže upravo tim putem. U ovoj krizi s koronavirusom potvrdila se teza da se danas sve može preko interneta i taj sustav je puno jednostavniji i brži za sve - od same narudžbe, internetskog plaćanja, dostave pred vrata i na kraju povratne informacije/feedbacka preko istih tih kanala. U budućnosti ću svakako nastaviti koristiti digitalne kanale te ih optimizirati još i više - zaključuje Iva.

4. Poziv u ponoć

Nakon što ste riješili darove, na red dolazi i poziv. Za ovo bi vam dobro došla aktualna aplikacija Zoom, koju zbog praktičnosti danas koriste gotovo svi. Prije svega, spojite se na internet, po mogućnosti na onaj neograničen, kako veza ne bi pucala i sabotirala iznenađenje. Putem internetskog pretraživača otvorite web stranicu zoom.us i u desnom gornjem kutu kliknite na SIGN UP, IT'S FREE. Nakon registracije u samo nekoliko jednostavnih koraka moći ćete organizirati susret i pozvati sve putem linka koji ćete dobiti.

Ovaj link podijelite i sa slavljenikom te ga iznenadite pozivom u ponoć uz prigodnu čestitku. Ova platforma omogućuje i dijeljenje zaslona, pa mu možete pustiti videočestitku sa svog računala. No ako se drugačije dogovorite, video pošaljite putem e-maila. Ako datoteka bude prevelika, ''povucite je'' na We transfer i pretvorite u link koji ćete poslati porukom slavljeniku. Osim Zoom aplikacije, poziv u ponoć možete obaviti i putem Skype aplikacije, koja se pokazala vrlo uspješnom posebice kada zovete ljude iz drugih zemalja.

5. Tulum preko kamere

Za kraj, dogovorite se sa slavljenikom za ''službeni'' tulum jer sad imate nekoliko prijedloga gdje se možete ''družiti''. Bez obzira na to što ćete biti kod kuće ispred kamere, osmislite tematsku zabavu poput šezdesetih ili devedesetih, odjenite se u glumačku postavu filma koji volite ili pretvoriti svoje domove u Havaje. Imajte na umu kako vam digitalni kanali mogu ponuditi bezbroj mogućnosti zbog kojih ćete ovu proslavu i u nezgodnoj situaciji moći pretvoriti u lijepu uspomenu.

