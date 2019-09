U trendu: Ove top tehnološke gadgete morate nabaviti

Zahvaljujući razvoju tehnologije i izumima današnjice, čovjek ima priliku biti produktivniji više no ikad. Jedno je izvješće pokazalo kako se produktivnost uredske snage povećala za 84% zahvaljujući napretku tehnologije, dok je u drugom zaključeno kako napredak tehnologije može potaknuti zadovoljstvo na poslu. Iako je prema riječima poznatog stručnjaka za osobni i profesionalni razvoj Paula J. Meyera produktivnost isključivo rezultat izvrsnosti, inteligentnog planiranja i dosljednog napora, ponekad je potrebno koristiti gadgete ili aplikacije kako bi se ona i ostvarila. U nastavku vam donosimo nekoliko ''asistenata'' koji će vam povećati produktivnost, uštedjeti vrijeme, ali i pomoći da optimizirate poslovni i privatni život

1. Upright Go

Iako smo svjesni kako dugo sjedenje štetno utječe na naše zdravlje, većina poslova upravo to zahtijeva. Međutim, Upright Go pomaže umanjiti štetu takvog radnog stila. Upright Go gladak je i pametan uređaj koji se pričvrsti na gornji dio leđa te vibrira kada sjedite u lošem položaju. Uređaj povezujete s mobilnom aplikacijom koja vam omogućuje da vidite statistiku položaja, ciljeve i koliko ste se poboljšali tijekom određenog vremena.

2. Luxafor

Kada dijelite prostor sa svojim suradnicima, često se može dogoditi da budete ometeni u radu, stoga se Luxafor pokazao kao idealno rješenje. Luxafor je LED uređaj koji se povezuje na vaše računalo pomoću USB priključka ili Bluetootha i nalikuje na zastavicu koja ima više funkcija. Primjerice, ovaj je uređaj idealan za vašu produktivnost ako radite u otvorenom uredu. Kada je crvene boje, vaše kolege znat će da ste zauzeti i neće vas ometati u poslu, dok zeleno svjetlo pokazuje da ste dostupni za razgovor.

3. Saent

Ovaj zanimljivi gadget predstavlja alat koji povećava produktivnost tako da pritiskom na gumb zaključava internetske stranice ili aplikacije koje vam ''kradu'' vrijeme. Isto tako, gumb ujedno predstavlja i vizualni znak, kako za vaše suradnike da znaju kada ste zauzeti tako i za vas, koji vam daje do znanja da je vrijeme za pauzu. Saent također može generirati izvješća o razini produktivnosti i obrascima rada koji će vam pomoći analizirati vašu produktivnost.

4. Time

Time je aplikacija za produktivnost čija je svrha uskladiti zadatke kako bi bili zabavniji i ostvarivi. Aplikacija koristi umjetnu inteligenciju kako bi vam pomogla zadržati sve u perspektivi. Također, koristi se vrlo jednostavno: samo unesite zadatak na koji se morate usredotočiti i odredite koliko vam je vremena potrebno da biste dovršili zadatak. Prvo će vam se pojaviti zelena pozadina, ali kako vrijeme odmiče, ona će postajati žuta te na kraju crvena. U slučaju da zadatak niste dovršili na vrijeme, aplikacija se prebacuje na opciju prekovremeni rad i bilježi koliko ste dodatnog vremena potrošili na zadatak.

5. Doxie Go SE

Doxie Go SE dokaz je kako je prošlo vrijeme složenih i nestašnih skenera koji mogu funkcionirati jedino ako su uključeni u zidnu utičnicu. Osim što će uštedjeti vaše vrijeme i prostor, ovaj se skener puni pomoću punjača, što omogućuje još jednu fenomenalnu značajku, a to je prenosivost. Također, u uređaj je ugrađen Wi-Fi te u 8 sekundi možete skenirati što god poželite i poslati na uređaj koji vam odgovara.

Tema: Biznis Akademija