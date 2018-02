Nezadovoljni ste poslom? Evo kako možete napredovati

Zadnjih nekoliko godina vidljiv je porast broja poslovnih škola, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Iako je pri spomenu poslovne škole, 'ekonomija' prva pomisao većini ljudi, ekonomisti nisu jedini koji pohađaju poslovne škole. Štoviše, u potrazi za MBA diplomom, sve je više inženjera, farmaceuta, pravnika i IT stručnjaka.

Najbolje škole znaju kako spojiti znanje i vještinu za budućnost

U istraživanju provedenom u poslovnoj školi ''Simon Business School'' u Rochesteru, budućim MBA studentima ponuđeno je da ocijene koji im je faktor najbitniji kod odabira poslovne škole. Unatoč tome što bi većina pomislila da je plaća nakon diplome prvo što budući polaznici škole gledaju, to ovdje nije bio slučaj. Naime, 750 ispitanika istaknulo je da pri odabiru poslovne škole, prvo na što gledaju je njen ugled.

Kako bi se saznalo jesu li preferencije MBA studenata ostale iste kao i prije 16 godina, provedena je još jedna anketa, ovaj put na 77 studenata koji su imali orijentacijski dan na ''Crummer Graduate School of Business at Rollins College''. Iako je riječ o novim generacijama studenata, rezultati su ostali skoro isti. Ugled škole je opet zauzeo prvo mjesto, dok se kvaliteta predavanja našla na drugom mjestu.

Foto: Pexels

Iz toga se da zaključiti da je budućim studentima, pri odabiru poslovne škole, vrlo važnu kakvu reputaciju ta ista škola ima među studentima, među poslodavcima, ali i na svjetskoj razini. No, osim ugleda, postoji još nekoliko vrlo bitnih faktora na koje trebate obratiti pažnju prilikom odabira.

Mogućnost zapošljavanja

Razmislite, ako vam je prijatelj preporučio neki restoran, velike su šanse da ćete ga jednom posjetiti. Također, ako je rekao da je neko mjesto katastrofa, tamo sigurno nećete otići. Slična je situacija i s poslovnim školama. Ništa ne pridonosi ugledu škole, kao uspješnost studenata koji su tamo diplomirali te njihovi stavovi o poslovnoj školi u kojoj su stekli diplomu.

Svaka poslovna škola će vam tvrditi da ima odličnu zapošljivost nakon diplome, no što to zbilja znači? Kako bi se uvjerili da je to zbilja tako, najbolje je provjeriti na primjeru studenata koji su već diplomirali u istoj poslovnoj školi. Istražite kakvu reputaciju škola ima kod poslodavaca te koliko brzo studenti nakon diplome uspijevaju dobiti posao. Primjerice, u COTRUGLI Business School 91% njih je nakon studija napredovalo, a 66% je povećalo plaću za vrijeme ili nakon MBA programa.

Dobar alumni

Prisjetite se koliko ste puta do sada čuli riječ ''alumni'', no znate li što ona uoopće znači? Alumni je popularni naziv za bivše studente neke obrazovne institucije s kojima su nakon diplome ostali u kontaktu. U nekim ustanovama postoje i klubovi alumnija, koji imaju stoljetnu tradiciju. Njihov cilj je uspostavljanje i održavanje veza s bivšim studentima i razvijanje suradnje s institucijama u kojima su zaposleni. Također, pomažu pri zapošljavanju članova udruženja te surađuju s ostalim Alumni udruženjima u zemlji.

Ako škola ima jaku mrežu alumnija, koji još uvijek surađuju s profesorima i institucijom u kojoj su diplomirali, to je znak da su školom jako zadovoljni te da im je pružila sve ono što je na početku obećala. Zato, prije nego što povjerujete svemu što vam škola ponudi, sami provjerite koliko su ti podaci istiniti.

Foto: Pexels

Naime, netom diplomirani često traže posao ili mentorstvo kod alumnija njihove poslovne škole. Potrebno je stvoriti mrežu kontakata tijekom studija jer nikad ne znate kakvu ćete poslovnu priliku dobiti. Zato je vrlo važno postaviti pitanje ''Kakav tip studenata ova poslovna škola privlači?''. Osim učenja kako funkcionirati kao dio tima i razvijanja liderskih sposobnosti, također bi trebali učiti od vaših kolega jer su velike šanse da će oni jednog dana biti vaši suradnici ili partneri. U jednu ruku, velik dio vaše studije može ovisiti o tome kako ste se uklopili s ostalim kolegama na studiju, ali i onima koji su već diplomirali.

Profesori s iskustvom u poslovanju

Jedna od najvažnijih stvari kod odabira poslovne škole su profesori koji u njoj predaju, a jedan od najboljih načina kako nešto naučiti je ako vam predaje osoba koja je istu stvar prošla u praksi, ne samo teoriji.

Primjerice, imate profesora koji je proveo 20 godina radeći u području o kojem predaje. Suočio se sa svim problemima s kojima ćete se i vi nakon diplome suočiti te vam može dati jako dobar uvid u to što vas očekuje u poslovnom svijetu i kako najbolje reagirati u neočekivanim situacijama. Štoviše, može vam pomoći i u pronalasku posla.

S druge strane, ako imate profesora koji je netom nakon diplome počeo predavati na faksu i nema dovoljno praktičnog znanja, velike su šanse da vam njegova predavanja, usprkos velikom teorijskom znanju, neće biti jednako zanimljiva.

Omjer teorije i prakse

Prvi prigovor koji većina poslodavaca ima kad su u pitanju poslovne škole je taj da im fali praktičnog rada. Odnosno, da se u većini poslovnih škola sve bazira na teoriji, a time studenti ostaju zakinuti za praksu, koja je jako važna kad se sretnu s prvim poslovnim izazovima.

Foto: Pexels

Nerijetko se događa da studenti koji na fakultetu ne steknu nikakvo praktično znanje ili imaju praksu svega tri tjedna tijekom studiranja, jednostavno ne znaju kako reagirati kad se suoče s pravim problemom. Upravo zato, stručnjaci naglašavaju da nikakva teorija ne može nadoknaditi znanje koje studenti steknu u praktičnom radu. Zato je vrlo važno temeljito proučiti program koji poslovna škola nudi te se uvjeriti da ćete, osim teorijskog, steći i praktično znanje.

Mogućnost stipendiranja

Svaka osoba koja razmišlja o pohađanju poslovne škole, svjesna je da su ulaganje u znanje i dobro umrežavanje nužni za napredak u karijeri. No, također zna da takvo znanje ne dolazi besplatno. Studentski krediti popularan su način kako platiti MBA, ali neke poslovne škole nude i stipendije. Ako smatrate da ste dobar kandidat za stipendiju, COTRUGLI Business School pruža mogućnost stipendiranja na prestižnom EMBA i MBA programu, u vrijednosti od 100 tisuća eura, što je odlična prilika nekome tko nije u mogućnosti dići kredit.

Fleksibilnost

Koje su šanse da će vam poslodavac izaći u susret s vašim studijskim obavezama? Jako male. Upravo zato je većini ljudi jako teško, gotovo nemoguće, pohađati predavanja i zarađivati za život. Kako bi takve situacije izbjegli, obratite pozornost na fleksibilnost koju vaša poslovna škola pruža. Ona je jako bitna studentima koji uz studiranje rade ili imaju druge obaveze i odgovornosti. Potražite školu koja u ponudi ima program djelomičnog pohađanja nastave ili pak omogućava online polaganje kolegija. Kvalitetna poslovna škola će vam u ovom slučaju pružiti jednaku količinu znanja, informacija i pomoći, iako fizički niste tamo.

Ako ste oduvijek sanjali o boljem poslu ili boljoj poziciji, vrijeme je da učinite prvi korak.