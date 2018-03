Ulaganje u sebe: evo kako se boriti s nezaposlenošću

Hrvatska je tijekom zadnjih nekoliko godina postala zemlja iz koje mladi ljudi masovno odlaze. Prema podacima HZZO-a, 195.400 ljudi trenutno je bez posla, a autobusi za Njemačku sve češće kreću iz Slavonije i ostalih dijelova Hrvatske. Iako se broj nezaposlenih smanjio u odnosu na 2016. godinu, kad je brojka iznosila 241.800, i dalje je riječ o velikoj nezaposlenosti. Ali, jeste li se pitali što vi možete poduzeti?

Nekoliko je razloga koji vas mogu sprječavati u pronalasku posla, bilo da je riječ o niskoj potražnji za strukom koju ste upisali ili vašom nespremnošću za proširenje vlastita znanja. Stoga, postoje tri grupe koje mogu utjecati na svoju budućnost: oni koji tek dolaze na tržište rada - maturanti, oni koji su već tamo, ali su nezadovoljni svojom pozicijom i oni koji nisu sretni zbog posla koji rade jer to nije ono čime se žele baviti.

Maturanti moraju pažljivije birati

Svake godine HZZO objavljuje listu najtraženijih zanimanja, među kojima se rijetko nalaze zanimanja iz područja društvenih znanosti. Novinarstvo i politologija zadnjih su nekoliko godina niže rangirani, dok su farmakologija, matematika i IT na samom vrhu. Upravo se ovakvim izvještajima nastoji upozoriti maturante da pored svojih želja trebaju obratiti pažnju i na potrebe tržišta rada. No, ne žele svi biti IT stručnjaci, fizičari i matematičari. Među onima koji prilikom odabira nastavka školovanja nisu gledali profitabilnost svoje struke, nalazi se i fizioterapeutkinja Valentina Resner.

- Upisala sam fakultet koji sam željela, struku koju volim i u kojoj želim raditi. No, nije bilo poslovnih prilika u mojoj struci pa sam odlučila otići iz Hrvatske jer si financijski nisam mogla omogućiti normalan život i razvitak karijere - kaže Valentina, koja trenutno živi i radi u Dublinu. Iako još uvijek nije dobila posao fizioterapeuta, kaže da neće odustati.

Osim što je danas teško naći posao u struci, teško je i zadržati ga. Prema istraživanju Eurostata na razini cijele Europske unije, Hrvatska se nalazi na prvom mjestu kad su u pitanju radnici zaposleni na ugovor koji ne traje duže od tri mjeseca. Naime, čak se 8,4% Hrvata nalazi u poziciji u kojoj im je posao prilično nesiguran. U usporedbi s nama, susjedna Slovenija ima skoro dvostruko bolji prosjek, gdje se u takvoj situaciji nalazi 4,5 posto zaposlenih.

Foto: Pixabay

Je li inozemstvo pravo rješenje?

Razina nezaposlenosti nije kritična samo u Hrvatskoj, nego i u ostalim zemljama eurozone. U Španjolskoj i Grčkoj ta se brojka u posljednjih osam godina popela i do 40%, za razliku od SAD-a gdje je postotak nešto manji od 10%. Ove grube brojke naglašavaju bitku s kojom se suočavaju mladi Europljani u potrazi za poslovima koji odgovaraju njihovim težnjama i obrazovanju. Upravo to dovodi do toga da mnogi od njih još uvijek žive s roditeljima, dok su drugi napustili svoje obitelji te se preselili u drugu zemlju, u potrazi za poslom. Ali, koja je točno sudbina mladih i obrazovanih Hrvata u stranim zemljama?

Uglavnom slušate o tome kako su vani bolji uvjeti i veće plaće, što je u većini slučajeva istina, no kakav posao možete očekivati pri odlasku u inozemstvo? Kad je riječ o zanimanjima poput doktora, medicinara, fizičara, matematičara i slično, ti će pojedinci relativno brzo pronaći posao u svojoj struci. Ali, kakva budućnost tamo čeka nekoga tko je završio bilo koji smjer društvenih znanosti (ako izuzmemo jezike)?

Primjerice, pravnici bi morali učiti cijeli zakon zemlje u koju namjeravaju otići te u isto vrijeme savršeno znati jezik kojim se tamo govori. Isti je slučaj i s novinarima, koji bi engleski ili primjerice njemački morali znati kao materinji jezik kako bi tamo uspjeli dobiti posao u struci. Kad govorimo o mladima koji su završili srednju školu, njih čekaju poslovi poput dadiljanja, konobarenja, čišćenja, pružanja njege i slično. Neupitno je da su plaće veće, ali i dalje nije riječ o poslu u struci, nego o poslovima koje većina stanovnika Austrije ili Njemačke izbjegava raditi.

Ulaganjem u karijeru, ulažete u sebe

Prije nego što odlučite kako bi najbolje bilo pobjeći van, probajte razmisliti što možete napraviti kako biste ostvarili svoj cilj ovdje. Ako se nalazite u situaciji u kojoj ste nezadovoljni plaćom, ne možete naći posao u struci ili vam je teško zadržati ga, najbolja opcija je usavršavanje. Razmislite, da ste vi poslodavac, biste li prije dali posao nekome tko je uložio svoje vrijeme i trud kako bi još više napredovao u svom polju ili bi vam bio dovoljan netko tko je u tome prosječan?

Foto: Pixabay

U svakom zanimanju možete napredovati, ali samo ako ste spremni na određena ulaganja i odricanja. Tu je nužnost prepoznala i bivša stipendistica COTRUGLI Business School, koja je odlučila upisati Executive MBA program kako bi proširila svoje znanje te se upoznala sa svim izazovima korporativnog svijeta - To bih iskustvo preporučila svim ljudima koji žele postići nešto više, koji su spremni izazvati same sebe i izaći iz svoje komforne zone u svrhu vlastita razvoja i koji su spremni učiti od drugih - kaže Maša Pocrnić te dodaje da većina polaznika E/MBA studija ne napreduje isključivo zbog titule koju su stekli, nego zbog unutarnjeg razvoja koji im je program omogućio.

- Smatram da je najveća prednost pohađanja poslovnih škola, ne stjecanje titule i popunjavanje životopisa, nego vlastiti razvoj na različitim poljima, koji vam omogućuje da postanete sigurniji u sebe, da promijenite neke stvari u odnosu s drugima te da konačno razumijete probleme drugih odjela, o kojima do sad možda niste vodili računa ili jednostavno niste bili svjesni - kaže naša sugovornica.

Jedini način da napredujete u svom profesionalnom životu je da stalno ulažete u svoju karijeru. Čak i neke sitne investicije u smislu vremena i truda mogu vam pomoći da u konačnici ostvarite svoj cilj - Najveća bojazan u to doba bila je hoću li uspjeti uskladiti poslovne obveze, obiteljski život i obveze vezane uz studij. Ali, susret s novim ljudima, dijeljenje različitih iskustava, stjecanje novih znanja, timski rad, sve to unese toliko pozitivnog u vaš život da vam onih nekoliko sati koje ste odvojili od nekih hobija, spavanja ili druženja s obitelji na kraju priče izgledaju zanemarivo - kaže naša sugovornica te dodaje da joj je na kraju bilo žao što to nije učinila ranije.

Nezadovoljni ste odabirom struke?

Foto: Pexels

Nekad se dogodi da s 30 godina shvatite da posao koji imate, nije nešto čime se želite baviti, a nema ničega goreg od toga da svaki dan idete s grčem u želucu na posao i jedva čekate kad ćete otići s njega. Ako se nalazite u ovakvoj situaciji, možda je vrijeme da potpuno promijenite svoju karijeru. Ako vam je prepreka činjenica da ne želite odbaciti toliko godina potrošenih na učenje i polaganje ispita, razmišljajte o ovom pothvatu kao o nečemu što će biti nastavak vašeg obrazovanja, ali i ulaganje u sretniju budućnost.

Zato, imajte na umu da je ulaganje u karijeru nešto za čime kasnije sigurno nećete žaliti, naročito kad uzmete u obzir da postoje poslovne škole koje vam nude mogućnost stipendiranja, poput COTRUGLI Business School.