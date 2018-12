Tužna stvarnost: Ima djece kojoj su ovo bili prvi pokloni u životu

Kada obični ljudi udruže svoje snage kako bi pomogli onima kojima je pomoć najpotrebnija, o tome uvijek vrijedi pisati. Zato vam u ovom članku predstavljamo ljude koji su svoje slobodno vrijeme iskoristili kako bi uljepšali život nekomu drugome.

Ljudi za ljude

Iako je inicijativa ''Ljudi za ljude'' nedavno počela s djelovanjem, u relativno kratkom vremenu dobila je veliku medijsku pozornost. Inicijativa je prvotno pokrenuta u Glini, no kasnije se proširila i na druge gradove pa se tako paketi za one najpotrebitije sada voze i u Zagreb, Mali Lošinj, Rijeku te će se uskoro skupljati i u Varaždinu. Iza imena ove inicijative stoje tri uspješne žene: novinarka Maja Sever; zamjenica gradonačelnika Gline, Branka Bakšić Mitić i magistra socijalne politike, Mateja Medlobi. Budući da je cilj inicijative pomoći ljudima koji žive u teškim životnim uvjetima, popričali smo s jednom od osnivačica o tome kako je cijela priča krenula.

- Ljudi za ljude je inicijativa koja je nastala vrlo spontano, nakon što smo se Maja i ja dogovorile da bismo željele pomoći ljudima iz njezina priloga koji žive u teškim uvjetima na području Gline. Da budem iskrena, nismo tada ni znale ni očekivale da će sama akcija toliko buknuti i da će se provoditi nacionalno, na ovoj razini. No, nakon što je sve krenulo i nakon što smo vidjele koliko vremena naša Branka, koja je svakodnevno na terenu i koordinira akciju s nama, ulaže truda i vremena, nije bilo druge opcije nego da se i mi uključimo koliko je moguće i potrebno. – objašnjava Mateja.

Starije osobe žive u najtežim uvjetima

Budući da nam je danas problem izdvojiti vrijeme za neke druge stvari pored posla i obitelji, zanimalo nas je misli li naša sugovornica da je ''nemam vremena'' samo isprika kojom se većina nas koristi.

- Mislim da je u današnje vrijeme zaista teško ljudima uopće naći slobodnog vremena tako da ne bih rekla da se koriste isprike nego jednostavno živimo zatrpano i užurbano te je to realnost. Međutim, kada nađete nešto što vas pokreće i u čemu ste u kontaktu s divnim ljudima, pričama, nešto u čemu vidite da zaista činite neku razliku i pomak, iako mali, na bolje - ne razmišljate o vremenu nego o tome da to treba nastaviti, imali vremena ili ne. A vrijeme ćemo uvijek naći i mislim da to mogu reći i za Branku, Maju i sve ostale u ovoj Inicijativi. - kaže naša sugovornica te nam otkriva i kako je sve to krenulo.

- Mene je potaknuo prilog Maje Sever i scena gdje ljudi stavljaju šećer u vodu i to piju jer nemaju hrane. Kao i scena gdje ljudi nemaju zidove i krovove već cerade, a zima dolazi. I to nije sve - ljudi nemaju struje ni vode u 2018. godini! Nemate što drugo nego pokušati nekako pomoći. Moja je motivacija želja da ti ljudi i obitelji znaju da nisu sami i da ima grupa ljudi koja će barem pokušati pružiti im pomoć. - objašnjava Mateja.

Kad je riječ o trenucima koji su se osnivačicama ove inicijative posebno urezali u pamćenje, naša sugovornica kaže da ne može izdvojiti ni jedan, ali da joj je najteže kad su u pitanju starije osobe – Mogu reći da mi posebno teško padaju slike starijih osoba koje žive potpuno izolirane od tzv. ‘'modernog'’ svijeta gdje nemaju ništa osim jedne sobe, peći na drva i nekoliko komada namještaja. Njihova osnovna životna prava nisu zadovoljena i to vam se ureže i teško možete ostati imuni. - zaključuje Mateja.

Čarolija darivanja

Među onima koji su prepoznali koliko je potrebno pokušati pomoći onima koji ne mogu sami sebi, nalaze se i članice ''Čarolije darivanja'', koje na Facebook stranici aktivno skupljaju poklone i potrepštine kako za najmlađe tako i za one najstarije. Ako posjetite spomenutu stranicu, primijetit ćete da se svaki popis rješava u roku od nekoliko minuta te se tako djeci i starijima ispunjavaju njihove želje. Budući da je zaista riječ o hvalevrijednom potezu, porazgovarali smo s članicom udruge, Mirtom, kako bi nam otkrila kako je došlo do ideje osnivanja ovog projekta.

- Nekoliko se puta dogodilo da sam bila sa sinom u dućanu i kupila sam mu nešto što mu se svidjelo pa sam počela razmišljati kako je djeci koja nemaju tu mogućnost. U to je vrijeme bila aktualna priča s izbjeglicama kojima smo Katarina i ja nosile stvari za pomoć te je bio neki logički slijed da pitam Katarinu što misli o ideji i je li voljna krenuti u realizaciju sa mnom. Odmah je pristala i tako smo krenule. - prisjeća se Mirta te dodaje da su se ekipi kasnije pridružile Tereza i Silvia. Većinu posla odrađuju online, a prije godinu dana ove su humanitarke odlučile u svoju priču uključiti i domove za starije osobe.

Foto: Facebook/Čarolija darivanja

Nekoj su djeci to bili prvi pokloni u životu...

Njihova Facebook stranica trenutno broji skoro 26000 lajkova, što je za stranicu ovog tipa veliki broj. No, važno je napomenuti kako osnivačice ''Čarolije darivanja'' ne rade s novcem, već samo prosljeđuju želje i potrebe djece i starijih.

- Mi nismo udruga i ništa od materijalnih stvari ne ide preko nas, nego izravno od pošiljatelja u dom. Od početka smo rekle da ne želimo raditi s novcem i toga se držimo. Ljudima se sviđa naš pristup i vjerujemo da i cijene naš trud. Moramo priznati, i zahvaliti se na tome, da smo u ove tri godine skupile dobru mrežu ljudi koji vole pomagati i koji to rade s posebnim veseljem. Također, s obzirom na to da smo prisutni u domovima diljem Hrvatske, to je razlog više da nam se priključi još više ljudi. - kaže naša sugovornica te dodaje da je osjećaj kada znaš da kupuješ nekome nešto što on želi i znaš da će taj poklon izmamiti osmjeh na licu osobe koju ni ne poznaješ, jednostavno je nemjerljiv.

Na mjesečnoj bazi ova inicijativa ispuni oko 500 želja, bilo starijih ili djece, a s obzirom na to da postoje već tri godine, prema njihovoj okvirnoj računici, do sad je podijeljeno oko 25 tisuća poklona.

- Unazad tri godine čule smo razne priče od ljudi koji su nam kontakti u domovima. Ima djece kojoj su ovi pokloni bili prvi pokloni koje su dobili u životu. Neki su prvi put dobili novu odjeću kupljenu samo za njih, ne naslijeđenu. Zato uvijek apeliramo da se ljudi pridruže provjerenim udrugama koje se skrbe za djecu i pomažu im tijekom godine jer Božić jako brzo prođe, a ostaju još 364 dana u godini kada tu djecu, ali i starije, treba usrećiti. - kaže naša sugovornica te dodaje da neki stariji ljudi nemaju nikoga od obitelji te da je osjećaj kada prime poklon, i još k tome pismo ili kartu s lijepim riječima, jednostavno neopisiv.

Prava šapa

Na kraju, ne smijemo zaboraviti ni svoje četveronožne prijatelje, naročito u ove hladne zimske dane kada im je naša pomoć najpotrebnija. Jedna od najistaknutijih udruga koje djeluju u tu svrhu svakako je ''Prava šapa''. Da članovi spomenute udruge imaju pune ruke posla vidljivo je po njihovim učestalim objavama na Facebooku, kojima pomažu mačkama u pronalasku njihovog stalnog doma. No, kako bi mačka bila spremna za udomljavanje, članovi udruge svakodnevno spašavaju ulične (ili odbačene) mačke, kastriraju ih, liječe, hrane te povjeravaju tetama čuvalicama sve dok ih netko ne odluči zauvijek udomiti. Sve to ne zvuči nimalo lagano, a to nam potvrđuje i Katarina, članica udruge.

Foto: Facebook/Prava šapa - Da dan ima 36 sati, ne bismo imali dovoljno vremena, no nađemo ga jer doslovno svaki (slobodan) trenutak u danu posvećujemo mačkama. Djelujemo zadnjih sedam godina i imamo dobro raspoređene obaveze među volonterima. Zna se tko što radi i čemu se posvećuje, dobro komuniciramo međusobno i dogovaramo se. Nemamo slobodne vikende jer tada možda i najviše radimo, dostupni smo online gotovo cijeli dan, osim kad spavamo, a uz sve to što radimo na terenu, brinemo i o velikom broju mačaka koje imamo u svojim stanovima i koje su najčešće u procesima oporavka ili liječenja. - kaže Katarina te dodaje da se, kada se nešto voli i želi, nađu i način i vrijeme za to.

Potreba za osnivanjem udruge ''Prava šapa'' nastala je nakon što se njihova skupina volontera počela širiti, a što su više radili, dobivali su sve više dojava o mačkama u nevolji - Morale smo registrirati udrugu prvenstveno jer same više financijski nismo mogle pratiti sve što radimo. Kad imate na skrbi više od 130 mačaka u svakom trenutku, a pritom ste odgovorni za to da one imaju hranu, pijesak, veterinarsku skrb, udomitelja... Onda je to velik zalogaj za pojedince. Radeći zajedno možemo puno više, a i građani su to prepoznali i pomažu nam donacijama. - objašnjava Katarina te dodaje da su građani ujedno i glavni način financiranja njihova rada, s obzirom na to da se ne mogu osloniti na pomoć grada ili države. Tako da sve što rade, uspijevaju zahvaljujući ljudima koji vole mačke, prate rad udruge te ih podržavaju.

Volontiranje je način života

Udruga trenutno broji više od 40 privremenih udomitelja. Oni su tu da napuštene mačke čuvaju i brinu o njima sve dok ih netko ne poželi udomiti.

- Ljudi, nažalost, još uvijek ne gledaju životinje onako kako bismo voljeli - kao bića s potrebama, osjećajima i određenim karakterom. I dalje često udomljuju mačke da bi se oni sami osjećali bolje, a kad im se mačka više ne uklapa u životne planove, odriču je se. Iako sve pitamo jesu li svjesni toga da mačke žive i više od 15 godina te da će cijelo to vrijeme trebati njihovu brigu, neki i dalje to ne razumiju.

Troškovi polako rastu...

Naravno, uz sav taj posao čuvanja, liječenja i hranjenja dolaze i veliki troškovi s kojima je ponekad teško izaći na kraj.

- Donacije nikad nisu dovoljne, ali imamo dobru suradnju s nekoliko ambulanti koje nam omogućuju da liječimo i kastriramo mace na dug, pa platimo kad skupimo novce. Uvijek smo u velikim dugovima, oko 20 do 30 tisuća kuna. Čim pokrpamo jedan dio, već imamo novu teško bolesnu macu koja treba veću skrb i odmah si povećamo dug. Nekako balansiramo s financijama, iako ima perioda kad nam je jako teško. - komentira Katarina te ovom prilikom zahvaljuje svim donatorima koji im pomažu da se izvuku iz dugova jer bez njih to ne bi mogle.

No, usprkos ogromnom poslu i velikim dugovima, članice ove udruge ne pomišljaju na odustajanje - Volontiranje je naš način života i iako nam svakodnevni rad s napuštenim životinjama donosi puno stresa, isto nas tako i obogaćuje, daje nam svrhu i smisao. Spoznaja da smo spasili život ničime se ne može platiti, a osim što pomažemo macama, svakim udomljenjem usrećimo i obitelj koja se povećala za jednog, krznenog člana. - objašnjava Katarina te apelira da im se, ako imate uvjete za privremeno čuvanje mačaka ili ste jednostavno zaljubljenik u mačke i možete pomoći na bilo koji drugi način, svakako javite na njihovu stranicu.