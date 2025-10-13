'Uspjeh se ne događa slučajno, on se gradi kroz viziju, strategiju i vjeru u proces'

Kad pretražujete informacije o Ratku Rudiću, jedino što ustvari nalazite su spektakularno skovani epiteti: "imperator bazena", "najuspješniji vaterpolski trener u povijesti", a jedan sportski novinar nazvao “Rolls-Royce svjetskog vaterpola”, što je možda i najtočniji opis ovog trenera - apsolutni klasik!



Jer Ratko Rudić jest najtrofejniji vaterpolski trener na svijetu i čovjek koji nikad nije izgubio finale, a ono što ga čini apsolutno posebnim u toj kategoriji (kao da finala nisu dovoljna) jest to što je olimpijska zlata osvojio s tri različite reprezentacije; Jugoslavija (u Seulu 1988.); Italija (u Barceloni 1992.) i Hrvatska (u Londonu 2012.).

Ovo ime već desetljećima se izgovara s poštovanjem kad god se govori o vrhunskom vođenju ljudi. Na konferenciji Startover 24. listopada u Zagrebu Rudić će u razgovoru jedan na jedan podijeliti svoja iskustva o timskom radu, motivaciji i vođenju ljudi, temama koje daleko nadilaze kategoriju "sport" te se mogu primijeniti u vođenju timova općenito.

Tijekom karijere vodio je timove koji su funkcionirali pod ekstremnim pritiskom, ali i u trenucima vrhunske forme. Kad se govori o dinamici tima, Rudić ističe da nema tajnog sastojka koji može pokazati razliku između pobjedničkog tima i "dobrog" tima.

- U sportu ne postoji ‘čarobni štap’ kojim se dođe do rezultata. Postoji vizija, strategija, taktika, tehnika, psihologija..., prema kojima se određuje metodika koja se primjenjuje u pojedinim fazama priprema i natjecanja - govori nam Rudić.

Kako ‘zapaliti’ tim?

A ono što je velik problem za još veći broj kompanija jest pad motivacije, pogotovo kad rezultati izostanu. Kako "zapaliti" tim kad "motivacijski govori" ne pomažu? Rudić ističe da brzina rezultata nikad nije bila njegov pokretač.

- Ja nikad nisam radio pod pritiskom brzih rezultata. Imao sam ciljeve i zadatke koji se moraju realizirati kroz proces treninga, što dovodi do rezultata. Pad motivacije uvijek je prisutan poslije nešto duljeg perioda, ali postavlja se novi projekt i igrači su pozvani da aktivno sudjeluju. Naravno, igrači trebaju vjerovati u projekt.

U sportu se često kaže da je vođa onaj koji povuče kad je najteže. Kako prepoznati takvog čovjeka? Prepoznaje li se pravi lider po talentu, karakteru, situaciji koja ga natjera da preuzme odgovornost, ili je to onaj koji je najpredaniji disciplini i radu? Rudić nam objašnjava da se to vidi mnogo prije nego što dođe trenutak krize.

- Taj dio počinje već selekcijom igrača kroz teorijske i empirijske testove te kroz provjeru kako igrači reagiraju kad se nalaze u stresnim situacijama. Problem je kako stvoriti takve situacije u pripremnom periodu i prepoznati prave lidere.

Za kraj nas zanima tema povjerenja. Employer branding sve više govori o stvaranju kulture povjerenja i pripadnosti. Koliko je povjerenje između trenera i igrača presudno za rezultat?

- Potrebno je i povjerenje i autoritet, imajući u vidu da se rezultati postižu upravo kroz savladavanje teškoća i rješavanje konflikata tijekom cijelog procesa.

A kad bi sportska načela trebalo prevesti u svijet biznisa, Rudić kratko i jasno poručuje:

- Ja nisam ekspert za biznis, ali mislim da su znanje, energija i upornost vrlo važni.

Osigurajte svoje mjesto na konferenciji - prijavite se ovdje jer je broj mjesta ograničen. Konferencija će biti 24. listopada u hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu.

Organizator konferencije su 24sata, a partneri su Petrol, Hrvatska pošta, Erste banka, Philip Morris Zagreb, Selectio, Telemach, KONČAR i Hrvatska obrtnička komora.