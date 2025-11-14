'Vikend za dvoje': Evo što obići u Zagrebu u društvu ljubimca

U Europi gotovo polovica kućanstava ima barem jednog ljubimca. Upravo zato nije ni iznenađujuće da u posljednjih nekoliko godina trend putovanja s četveronožnim suputnikom postaje sve popularniji. U Hrvatskoj 12% kućanstava ima i psa i mačku, a 80% tih istih vlasnika vodi ljubimca sa sobom na putovanje.

Zamislite šetnju gradom u kojem se iza svakog ugla osjeća miris kave i svježe pečenih kroasana, dok vaš ljubimac nestrpljivo njuška novi svijet. Zato, ako vaš ljubimac ima bolji osjećaj za avanturu nego vi, Zagreb je grad koji ga (i vas) čeka raširenih šapa. Grad bogat zelenim oazama, kulturnim atrakcijama i šarmantnim kvartovima, jedna je od pet-friendly destinacija koje sve bolje razumiju potrebe vlasnika kućnih ljubimaca.

Ako planirate mali bijeg od svakodnevice sa svojim krznenim suputnikom, donosimo prijedloge kako da kvalitetno iskoristite vrijeme i zajedno otkrijete najljepše dijelove metropole.

Petak - Kultura, parkovi i prve šetnje po gradu

Petak je idealan dan za lagano upoznavanje grada. Nakon što se smjestite u jedan od mnogobrojnih pet-friendly hotela, krenite u zajedničku šetnju kroz Zagreb. Preporučujemo da prvo posjetite neke od mnogih muzeja. Započnite obilazak u Etnografskom muzeju Zagreb, prvoj pet-friendly muzejskoj destinaciji u gradu; dok promatrate izložene predmete, pred očima vam se otvara raskoš tradicije i detalja koji pričaju povijest. Zatim produžite do Muzeja prekinutih veza, mjestu punom emocija i priča koje ostaju u pamćenju, a ako tražite nešto razigranije, svakako na check listu stavite i popularni Muzej iluzija, gdje vas očekuje svijet zrcala, optičkih varki i fotografija koje će oduševiti i vas i vašeg četveronožnog suputnika.

Nakon male doze kulture, idealno mjesto za predah je park Maksimir. Beskrajno zelenilo i prostrane staze pružit će vašem ljubimcu pravu malu slobodu. Dok šušti lišće pod nogama, osjetit ćete miris borova i svježeg zraka, a vaš će ljubimac sretno trčkarati među stablima. Ako više volite pogled na jezero, Bundek je savršeno mjesto za poslijepodnevnu šetnju. Dok se voda lagano mreška pod zrakama sunca, u zraku se osjeća miris kave s obližnjih terasa, a vaš će ljubimac nestrpljivo njuškati svaki novi trag uz obalu.

Dan završite u jednom od mnogih pet-friendly kafića ili restorana u centru. U slučaju da vam se još ne ide kući, prošećite Zrinjevcem u sumrak kako biste bolje osjetili taj zagrebački šarm.

Subota - Povijest, vidikovci i vau-vau selfieji

Subota je dan za istraživanje starog dijela Zagreba i njegovih skrivenih kutaka. Krenite od Gričkog tunela, omiljene gradske atrakcije, koju bez problema možete obići sa svojim ljubimcem.

Potom se lagano uspnite prema Gornjem gradu, kroz uske uličice koje pričaju priče prošlih vremena. Pogled na cijeli grad i zvuk koraka koji odjekuje između kamenih zidova stvaraju poseban ugođaj. Kamenita vrata i crkva sv. Marka podsjetit će vas na bogatu prošlost, a vidikovac na Strossmayerovu šetalištu nagradit će vas panoramom koja oduzima dah – miris svježeg zraka i daleki zvuci zvona stvaraju ugođaj koji se ne zaboravlja. To je ujedno savršeno mjesto za zajednički selfie s najboljim prijateljem na četiri noge.

Nakon šetnje zastanite na kavi na Cvjetnom trgu, središnjoj točki grada, koja vrvi životom. Uživajte na jednoj od terasa na kojima zrak miriše na svježe mljevenu kavu i tople kroasane, dok vaš ljubimac zadovoljno promatra prolaznike. Subota je ujedno prava prilika za mali shopping, pa produžite do Ilice, ulice s najviše kućnih brojeva u Zagrebu, gdje ćete pronaći niz trgovina i butika koji s ponosom nose oznaku pet-friendly.

Nedjelja - Osjetite ritam grada uz šetnju

Nedjeljno jutro u Zagrebu idealno je za malo sporiji tempo. Krenite prema parku Ribnjak, zelenoj oazi tik uz katedralu, gdje se često okupljaju vlasnici pasa. Dok se ljubimci upoznaju, vi možete uživati u miru pod krošnjama i pogledu na gradske tornjeve.

Nakon mirne šetnje parkom Ribnjak spustite se do najbliže tramvajske postaje i zaputite se prema zapadu grada. Dok tramvaj lagano klizi uz zvuk poznatog zveckanja tračnica, vaš ljubimac će znatiželjno promatrati prolaznike i grad koji se budi.

Svratite na Britanski trg, mjesto na kojem se još osjeća duh starog Zagreba. Miris svježeg peciva i cvijeća, cvrkut prodavača i zvuk koraka po kaldrmi stvaraju prizor koji poziva na kratko zaustavljanje i uživanje.

Nakon što osjetite ritam Britanca, krenite laganom šetnjom Ilicom prema Trgu bana Jelačića. Putem vas prate zvukovi tramvaja i miris tek otvorenih trgovina, dok grad polako poprima svoj dnevni ritam. Kako se približavate Trgu, grad postaje življi, a ispred vas se otvara pogled na Manduševac, simbol Zagreba i popularno okupljalište.

Za kraj prošetajte Tkalčićevom ulicom. Odaberite jednu od terasa koje rado primaju četveronožne goste, naručite kavu ili doručak i osvježenje za svog malog suputnika. Uživajte u trenutku, u zvukovima razgovora, toplini sunca i osjećaju da ste oboje postali dio zagrebačkog ritma.

Informacije koje će vam olakšati

Ako planirate svoj zagrebački vikend u paru sa svojim ljubimcem, svakako bacite pogled na stranicu Ljubimci Zagreba gdje vas čeka interaktivna pet-friendly mapa s popisom hotela, apartmana, kafića, restorana, muzeja i parkova u kojima su ljubimci dobrodošli. Mapa se redovito ažurira i olakšava planiranje boravka, bilo da tražite mjesto za odmor, ručak ili popodnevnu šetnju.

U slučaju da dolazite iz drugih krajeva Hrvatske ili Europe, imamo još jednu dobru vijest - vaš ljubimac može putovati jednako udobno i sigurno kao i vi. Zahvaljujući suradnji TZGZ-a i Croatia Airlinesa, Zagreb se sve više pozicionira kao destinacija otvorena za sve putnike, bilo na dvije ili četiri noge.

Na tu se inicijativu osvrnula i direktorica TZGZ-a, Martina Bienenfeld, istaknuvši da je upravo jesen idealno vrijeme za posjet glavnom gradu.

- Grad je prepun boja, mirisa i događanja, a šetnje kroz parkove poput Maksimira, Bundeka ili Zrinjevca pružaju pravi užitak i ljudima i njihovim ljubimcima.

Dodaje i kako TZGZ nastavlja suradnju s Croatia Airlinesom i agencijom Obzor putovanja, koji su pripremili posebne pet-friendly paket-aranžmane za jednostavno, ugodno i bezbrižno putovanje.

- Paket uključuje povratne avionske karte, smještaj u hotelima koji prihvaćaju kućne ljubimce te transfere između zračne luke i centra grada - sve što je potrebno za opušten vikend. Zagreb se sve više profilira kao grad koji otvoreno i toplo dočekuje sve goste - bilo na dvije ili četiri noge - i vjerujem da će se svaki posjet pretvoriti u lijepo iskustvo puno zajedničkih trenutaka, njuškanja i uživanja - ističe Bienenfeld.

Bez obzira na to dolazite li prvi put ili se rado vraćate, Zagreb će vas dočekati sa zadovoljstvom. Zato spakirajte povodac, omiljenu igračku i zdjelicu i krenite.