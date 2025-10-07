Vikend za pamćenje u Gorskom kotaru! Jole i 21. Bundevijada čekaju vas u Vrbovskom

Vrbovsko, grad smješten u istočnom dijelu Gorskoga kotara, pravi je spoj mora i kontinenta, prirode i tradicije. Okružen gustim šumama, rijekama Kupom i Dobrom te zaštićenim krajolikom Kamačnikom, ovaj dragulj Primorsko-goranske županije oduvijek je privlačio posjetitelje koji traže mir, autentičnost i doživljaj prirode.

A kad jesen pokuca na vrata – Vrbovsko postaje najveselije mjesto u Gorskom kotaru! U subotu i nedjelju, 11. i 12. listopada, grad se pretvara u središte jesenskog slavlja jer nas očekuje 21. Bundevijada, tradicionalna etno-gastronomska manifestacija koja slavi bundevu kao kraljicu jeseni.

Foto: Antonio RuÅ¾iÄ

Obiteljski vikend pun okusa, boja i tradicije

Bundevijada će, kao i svake godine, biti u Sportskoj dvorani Vrbovsko, od 10 do 18 sati oba dana, a posjetitelje očekuje bogat i raznolik program u kojem će svi pronaći nešto za sebe – od ljubitelja domaćih proizvoda do najmlađih posjetitelja željnih igre i mašte. Ulazak je besplatan, tako da vam je potrebna samo dobra volja. Više od stotinu izlagača predstavit će bogatu ponudu domaćih delicija i proizvoda koji pričaju priču o tradiciji, okusu i mirisu zavičaja. Svečano otvorenje je u subotu u 13 sati, kad će posjetiteljima zapjevati Alen Đuras.

Svi će moći uživati u raznovrsnim specijalitetima – od mirisnog bučina ulja i proizvoda od bundeve do domaće zimnice, sokova, likera, meda i svježih sireva pripremljenih prema starim recepturama.

Uz gastronomske poslastice, tu su ručno izrađeni suveniri, eko-etno rukotvorine i tradicijski predmeti koji s u velikoj mjeri čuvaju duh prošlih vremena. Poseban čar manifestaciji dat će “Okusi i mirisi goranskih ognjišta” – izvorno uređeni kutci lokalnih udruga, koji će svojim ambijentom, mirisima i okusima dočaravati toplinu i jednostavnost nekadašnjeg života.

Foto: Antonio RuÅ¾iÄ

Kraljica jeseni na tanjuru

Ove godine očekuje vas i pravi kulinarski show pod nazivom “Bundeva – slatka i slana kraljica jeseni”, u kojem će poznata slastičarka Petra Jelenić i gastroentuzijast Vanja iz Gorskoga kotla pripremati neodoljive delicije od bundeve.

Foto: Antonio RuÅ¾iÄ



Osim toga, natjecanja za “Najfinije slano i slatko jelo” te “Najljepši izlagački prostor” ponovno će unijeti natjecateljski duh i dodatnu dozu kreativnosti među sudionicima. A ako mislite da se bundeva svodi samo na juhu – pripremite se za iznenađenje! Moći ćete degustirati maštovite kombinacije slatkih i slanih jela koje će vas osvojiti na prvi zalogaj. Osim različitih vrsta bundeve, moći ćete kupiti bučino ulje, proizvode od bundeve, zimnice, sokove, likere, domaće sireve i med.

Foto: Antonio RuÅ¾iÄ

Bit će dostupni i drugi eko-etno proizvodi, ručno izrađen nakit i suveniri. Kulinarski kutak s degustacijama i zanimljivim gostima, koji će se pridružiti našoj poznatoj vrbovščanskoj kulinarskoj majstorici Valentini Vukadinović iz Gorskoga kotla. No nemojte misliti da tu gastronomska priča završava. Pripremat će ondje i malo modernije slastice, poput zapečenih palačinki i fritula te raznih torti, a dio festivala bit će i izvan dvorane, u Kući dobre hrane, smještenoj u velikom šatoru, uz popratnu glazbu. Kuća dobre hrane nudit će obilje gastronomskog iskustva - janjetinu, odojak, roštilj, zapečene palačinke, a novost je i Bundeva bar.

Program za djecu i čuvare tradicije

Najmlađe posjetitelje i ove godine očekuje omiljena kreativna radionica “Čarobna bundeva” (od 14 do 17 sati u subotu te od 13 do 17 u nedjelju), u kojoj će djeca uz stručno vodstvo izrađivati vlastite jesenske kreacije.

Foto: Antonio RuÅ¾iÄ



Tijekom cijelog dana izmjenjivat će se nastupi kulturno-umjetničkih društava, vokalnih skupina i orkestara, koji će donijeti duh goranske tradicije – od folklora i narodnih pjesama do prikaza starih obrta, poput pletenja košara, štrikanja i vezenja. Među natječajima koje izdvajamo je i ''Moja bundeva je naj'', u kojemu mogu sudjelovati svi posjetitelji, izlagači i građani. Izbor za najtežu, najmanju, najinteresantniju i najljepše izrezbarenu bundevu bit će također 12. listopada, a bundeve za natjecanje prijavljuju se komisiji na licu mjesta.

Subota navečer: Jole stiže u Vrbovsko!

Kao šećer na kraju prvog dana, u 20.30 sati slijedi koncert popularnog Jole i njegova benda u velikom šatoru pored dvorane!

Ulazak je besplatan, a dobra zabava zajamčena!

Uz veselu atmosferu, ples i pjesmu, Bundevijada će još jedanput potvrditi zašto je ovo događaj koji se ne propušta. Okusi jeseni, toplina doma i mnogo osmijeha, Bundevijada je mnogo više od manifestacije – to je doživljaj. To je miris pečenih buča i domaćih kolača, zvuk tambura i smijeha, šarenilo štandova i toplina ljudi koji svake godine s ponosom predstavljaju svoj kraj. Ako tražite mjesto na kojem ćete ispuniti dušu, isprobati najbolje jesenske okuse i uživati u iskrenom gostoprimstvu – Vrbovsko vas čeka!

Oba dana obilježit će i nastupi raznih pjevača i plesača te KUD-ova, lokalnih udruga, vrtića i škola, koji su zaduženi za predstavljanje tradicije i običaja Gorskoga kotara.

Posjet Bundevijadi u Vrbovskom odlična je prilika da istražite i jedan od najljepših prirodnih bisera Gorskoga kotara – kanjon Kamačnik. Uređena šetnica duga oko tri kilometra vodi tik uz vodu, preko drvenih mostića i galerija, sve do izvora koji skriva tajanstveni špiljski otvor. Tu je i bistro Kamačnik, u kojem se, okruženi zelenilom i svježim zrakom, možete prepustiti okusima pažljivo pripremljenih jela koja slave lokalne namirnice i sezonske delicije. Svaki zalogaj ondje je trenutak opuštanja i istinskog užitka – savršena kombinacija prirode i kulinarstva.

Za sve što vas dodatno zanima možete se obratiti Gradu Vrbovskom, a više informacija o Bundevijadi i detaljni program pronaći ćete na www.visitvrbovsko.hr i www.vrbovsko.hr.



