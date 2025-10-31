Virtualne elektrane donose stvarne uštede, saznajte kako

Sve više hrvatskih poduzeća razmatra ulaganje u obnovljive izvore energije i napredne sustave upravljanja energijom. Donedavno je koncept agregiranja i virtualnih elektrana bio tek zanimljiva vizija budućnosti, no danas je to već stvarnost koja se aktivno primjenjuje i donosi konkretne koristi. Tvrtke koje se na vrijeme uključe u ovaj proces stječu važnu prednost u energetskoj tranziciji i optimizaciji poslovanja.

O tome što agregiranje zapravo znači, koje koristi donosi i kako ENNA Next podržava poduzeća u tom procesu, razgovaramo s Marijetom Majer, direktoricom sektora energetskih projekata u tvrtki ENNA Next.

Marijeta Majer, direktorica sektora energetskih projekata, ENNA Next |

Možete li na jednostavan način objasniti što je virtualna elektrana i kako funkcionira u praksi?

Virtualna elektrana podrazumijeva povezivanje različitih potrošača i proizvođača energije - poput industrijskih postrojenja, rashladnih i klimatizacijskih sustava, izvora poput solarnih elektrana, vjetroelektrana, bioplinskih i kogeneracijskih postrojenja te baterijskih spremnika za pohranu električne energije u jedinstveni digitalni sustav, koji onda funkcionira kao cjelina.

Kroz stalnu komunikaciju s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS), agregator - u ovom slučaju ENNA Next - koordinira proizvodnju, potrošnju i pohranu energije u stvarnom vremenu, čime pridonosi stabilnosti elektroenergetskog sustava. Kad je elektroenergetska mreža preopterećena, agregator prilagođava rad sustava smanjenjem proizvodnje i povećanjem potrošnje, a u razdobljima nedostatka energije čini suprotno - povećava proizvodnju i smanjuje potrošnju kako bi se održala stabilnost mreže.

Foto: shutterstock

Koje konkretne prednosti agregiranje donosi poslovnim korisnicima?

Ovisno o tržišnom okruženju, VPP-ovi mogu obaviti cijeli niz zadataka. Općenito, cilj je umrežiti distribuirane energetske resurse, poput vjetroelektrana, solarne elektrane i kogeneracijskih jedinica, kako bi se pratila, predviđala i optimizirala njihova proizvodnja i trgovalo njihovom energijom. Na taj se način fluktuacije u proizvodnji obnovljivih izvora energije mogu uravnotežiti povećanjem i smanjenjem proizvodnje energije i potrošnje energije upravljivih jedinica. VPP ne samo da pridonosi stabilnosti elektroenergetskih mreža nego kroz agregiranje omogućuje poduzećima optimalno upravljanje vlastitim izvorima energije i aktivno sudjelovanje u uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Sudjelovanjem u virtualnoj elektrani, poduzeća ostvaruju dodatne prihode, optimiziraju poslovanje i pridonose energetskoj tranziciji. Sustav agregiranja omogućuje pametno upravljanje potrošnjom i proizvodnjom u stvarnom vremenu, što smanjuje troškove i povećava energetsku učinkovitost. Praćenjem i analizom potrošnje moguće je prepoznati i ukloniti nepotrebne energetske gubitke, čime se dodatno povećava učinkovitost poslovanja. U konačnici, agregiranje poduzećima donosi veću zaradu, stabilnije poslovanje i aktivnu ulogu u održivom energetskom sustavu. Uključivanjem baterijskih sustava dodatno se povećava fleksibilnost, višak proizvedene energije može se pohraniti ili predati u mrežu u svrhu dodatnog uravnoteženja elektroenergetskog sustava.

Uz to, VPP stvara preduvjete za integraciju obnovljivih izvora energije u tržišta. Pojedinačne male elektrane općenito ne mogu pružati usluge uravnoteženja ili ponuditi svoju fleksibilnost na burzama električne energije. To je zato što njihov profil proizvodnje previše varira ili jednostavno ne zadovoljavaju minimalnu veličinu ponude na tržištima. Agregiranjem snage nekoliko jedinica, VPP može pružiti istu uslugu te potom trgovati na istim tržištima kao velike elektrane ili industrijski potrošači.

Foto: shutterstock

Kako agregiranje može pomoći tvrtkama u ostvarivanju ESG ciljeva i smanjenju emisija CO₂?

Poduzeća mogu sudjelovati u virtualnoj elektrani i samo kao potrošači energije, ali uključivanje solarnih elektrana i baterijskih spremnika otvara dodatne mogućnosti unutar svijeta agregiranja, što ih prirodno potiče na ulaganje u obnovljive izvore energije. Time se izravno stimulira primjena naprednih tehnologija i optimizacija potrošnje energije. Iz ESG perspektive, agregiranje pridonosi smanjenju emisija CO₂, povećava odgovornost i transparentnost u upravljanju energijom te pokazuje društvenu odgovornost prema zajednici i zaposlenicima.

Kako izgleda proces uključivanja kompanije u sustav virtualnih elektrana? Koje sve uvjete korisnik mreže mora prije zadovoljiti da bi mogla postati vaš korisnik, odnosno suradnik?

Proces uključivanja kompanije u sustav virtualnih elektrana počinje analizom postojećih kapaciteta i energetske infrastrukture tvrtke. Korisnici mogu biti proizvođači s vlastitim proizvodnim kapacitetima (npr. solarne elektrane, vjetroelektrane, bioplinska i kogeneracijska postrojenja), potrošači energije (npr. industrijska postrojenja, rashladne i klimatizacijske komore) te korisnici koji posjeduju baterijske sustave. Bitno je da korisnik ima mogućnost aktivnog upravljanja proizvodnjom ili potrošnjom. Sustav opremamo za digitalnu komunikaciju s platformom virtualne elektrane, koja omogućava automatsko prilagođavanje proizvodnje ili potrošnje energije u realnom vremenu. Nakon inicijalne procjene korisnike povežemo s našom platformom, a slijedi testiranje sustava kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim zahtjevima za regulacijske usluge. Kad sve bude spremno, korisnici mogu početi sudjelovati u uslugama kao što su sekundarna i primarna regulacija (aFRR ili mFRR), ostvarujući prihode od rezervacije kapaciteta i aktivacije usluga prema potrebama elektroenergetske mreže.

Foto: shutterstock

Koliko baterije pridonose učinkovitosti u sustavu virtualne elektrane?

Baterijski sustavi imaju ključnu ulogu u povećanju učinkovitosti virtualne elektrane. Njihova sposobnost brze pohrane i isporuke energije omogućuje uravnoteženje proizvodnje iz obnovljivih izvora i potrošnje u stvarnom vremenu, čime se smanjuju gubici i opterećenja elektroenergetske mreže.

Baterije povećavaju ekonomsku isplativost tvrtke, omogućuju sudjelovanje na tržištima pomoćnih usluga, smanjuju troškove vršne potrošnje i stabiliziraju opskrbu. Dakle, višak proizvedene električne energije može se pohraniti i zatim koristiti kad su tržišne cijene više, čime se smanjuju ukupni troškovi i povećavaju prihodi. Osim vlastite potrošnje, energija iz baterije može se predavati natrag u mrežu, odnosno prodavati kad je najisplativije.

Time baterijski sustavi postaju vrijedan alat za optimizaciju poslovanja, ali i za sudjelovanje u stabilizaciji elektroenergetske mreže. Dodatno, baterije pružaju sigurnost u slučaju nestanka napajanja, što je od posebnog značenja za industriju i proizvodne pogone, gdje i kratki prekidi mogu uzrokovati znatne gubitke.

Koliko je važno imati iskusnog partnera u procesu?

Izuzetno je važno razumjeti da agregiranje i upravljanje energijom zahtijevaju stručnost, praćenje i analizu tržišta te tehničku podršku. Velik broj poduzeća, bilo malih ili velikih, nemaju vlastite energetske timove, zato im partner poput ENNA Next omogućuje da bez velikih ulaganja iskoriste svoje potencijale. Iskusni partner razumije potrebe tržišta i izazove s kojima se poduzeća suočavaju, pa može ponuditi rješenja prilagođena specifičnim uvjetima poslovanja.

Proces uključivanja u virtualnu elektranu počinje upoznavanjem agregatora s poslovanjem tvrtke - analiziraju se potrebe, način rada i specifičnosti potrošnje i proizvodnje. Slijede tehnički koraci, uključujući integraciju i implementaciju sustava na platformu za upravljanje energijom. ENNA Next preuzima brigu o optimizaciji i upravljanju sustavom, a poduzeće uživa u rezultatima: nižim troškovima, dodatnim prihodima i učinkovitijoj potrošnji energije. Vrlo je važno istaknuti da se sve ovo odvija bez utjecaja na redovno poslovanje tvrtke.

Foto: shutterstock

Što biste poručili tvrtkama koje su zainteresirane, ali se boje da je to prevelik zahvat ili da nemaju dovoljno znanja?

Najvažnije je pronaći pouzdanog partnera i krenuti korak po korak. Partner poput Enne Next preuzima brigu o cijeloj implementaciji, od analize i tehničke integracije do svakodnevnog upravljanja sustavom. Kao što smo spomenuli, svjesni smo da tvrtke nemaju vlastite energetske timove i zato im naš tim stručnjaka omogućava da nastavljaju sa svojim svakodnevnim radom te da posluju neometano dok ostvaruju dodatne prihode i niže troškove.

Kako vidite razvoj tržišta agregiranja energije u Hrvatskoj u sljedećih nekoliko godina?

Na hrvatskom tržištu u zadnjih godinu dana vidljiv je porast aktivnih korisnika u sustavu agregiranja. S obzirom na to da udio obnovljivih izvora raste, bit će i sve veća potreba za fleksibilnošću i stabilizacijom mreže.

U sljedećim godinama očekujemo da će pomoćne usluge i korištenje baterijskih sustava postati ključni elementi hrvatske energetske infrastrukture. Baterijski sustavi omogućuju stabilniju mrežu i bolje iskorištavanje obnovljivih izvora, a njihova učinkovitost uvelike ovisi o pametnom upravljanju. Očekujemo potpunu integraciju s tržištem EU, odnosno povezivanje hrvatskog tržišta pomoćnih usluga s jedinstvenim europskim tržištem fleksibilnosti. To znači da će agregatori u Hrvatskoj, uključujući virtualne elektrane, moći ponuditi svoje usluge uravnoteženja i regulacije frekvencije izravno na europskoj razini. Sustavi omogućuju da se fleksibilnost potrošača, proizvođača i baterija koristi tamo gdje je trenutno najpotrebnija u mreži.

Za kraj, zašto je upravo sad pravo vrijeme da poduzeća razmotre agregiranje?

Sad je idealan trenutak za tvrtke koje razmišljaju o uključivanju u agregiranje. Današnje tržišne okolnosti i tehnološki napredak omogućuju ono što je donedavno bilo nezamislivo - da svako poduzeće postane aktivan sudionik energetskog sustava, a ne samo pasivni potrošač. Tržište se dinamično razvija, regulatorni poticaji su prisutni, a tehnička rješenja lako dostupna. Agregiranje donosi veću kontrolu nad energijom, niže troškove, dodatni prihod i doprinos održivosti. Ulaganje u takva rješenja više nije samo budućnost, to je konkurentska prednost sadašnjosti. Iskoristite potencijal svoje energije i povećajte profitabilnost poslovanja.