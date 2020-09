Više od 35% građana odluku o mirovini prepušta drugome

Jeste li znali da prilikom prvog zaposlenja imate rok od mjesec dana za odabir obveznog mirovinskog fonda, a ako to ne učinite sami, REGOS će vas automatski smjestiti u jedan od fondova?

<p>U istraživanju koje je provedeno u srpnju ove godine na portalu 24sata među 1974 ispitanika vezano za mirovinski sustav <strong>35% građana</strong> izjavilo je kako nisu samostalno odabrali svoj obvezni mirovinski fond, a većinom je bila riječ o ljudima s manje od 10 godina staža.</p><p>Razlog tomu mogla bi biti i neinformiranost o procesu odabira obveznog mirovinskog fonda. Naime, nakon prvog zaposlenja svi mlađi od 40 godina, što uključuje i obrtnike, poljoprivrednike ili one koji imaju samostalnu djelatnost, imaju<strong> rok od mjesec dana</strong> za odabir obveznog mirovinskog fonda. To možete učiniti s osobnom iskaznicom na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici Fine ili <a href="https://regos.hr/obvezni-mirovinski-fond-prijava-promjena" target="_blank">online</a>. Ako se ne učlanite sami, REGOS će vas automatski rasporediti u jedan od fondova.</p><h2>Novac na računu fonda osobna je imovina</h2><p>Novac na osobnom računu obveznog mirovinskog fonda <strong>osobna je i nasljedna imovina</strong> svakog člana, a koristi se isključivo za isplatu mirovine člana fonda i zakonom je<strong> zaštićen od ovrhe, stečaja ili likvidacije fonda</strong>.</p><p>Taj je novac nemoguće podignuti jer je namijenjen isključivo isplati mirovine kad za nju ostvarite uvjete. Ako član fonda ne doživi mirovinu, kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana postaju nasljedstvo.</p><h2>Kako provjeriti stanje na računu?</h2><p>Osobni mirovinski račun u jednom od <strong>četiri obvezna mirovinska fonda</strong> imaju svi zaposleni građani. Stanje na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu možete provjeriti kad god želite na tri načina.</p><p>U Hrvatskoj postoje četiri društva za upravljanje mirovinskim fondovima, a to su<a href="https://www.azfond.hr/" target="_blank"> Allianz</a>, <a href="https://www.ersteplavi.hr/" target="_blank">Erste Plavi</a>, <a href="http://www.pbzco-fond.hr/" target="_blank">PBZ Croatia osiguranje</a> i <a href="https://www.rmf.hr/" target="_blank">Raiffeisen</a>. Mirovinski fondovi dodatno su raspoređeni po tipovima fonda, odnosno u <strong>A, B ili C kategoriju</strong>. Fondovi tipa A veći dio portfelja ulažu u dionice i rizičniji su. Najmanje rizičan je fond tipa C, koji ne ulaže u dionice nego većim dijelom u obveznice i druge oblike ulaganja nižeg rizika. Mirovinski fond B je srednji tip fonda i kombinacija je A i C kategorije.</p><h2>Koji fond ima najveći prinos?</h2><p>Dok se u fondovima kategorije B, koji postoje još od 2002. godine, prosječan godišnji prinos od početka poslovanja fonda kreće <strong>5,40 posto</strong>, u fondovima kategorije A on je <strong>6,53 posto</strong>. Istodobno, najmanje rizični fondovi kategorije C ostvarili su prinos od <strong>5,28 posto</strong> (Izvor: Hanfa, mjesečno izvješće lipanj 2020.). <strong> </strong></p><p>Ukratko, svakom mladom osiguraniku koji ima 30-ak godina do mirovine značajno bi se isplatilo ako veći dio toga vremena provede u fondu kategorije A te ostvari viši prinos. Odnosno, kad bi razlika u prinosima tijekom većeg razdoblja štednje iznosila od 15 do 20 posto, to bi u konačnici moglo značiti i <strong>od</strong> <strong>15 do 20%</strong> višu mirovinu iz drugog stupa.</p><h2>Promjena mirovinskog fonda ili kategorije</h2><p><strong>Obvezni mirovinski fond možete promijeniti</strong> s osobnom iskaznicom na šalteru REGOS-a u Financijskoj agenciji ili <a href="https://regos.hr/obvezni-mirovinski-fond-prijava-promjena-pilot-faza" target="_blank">online</a> u bilo kojem trenutku, no bez naknadne to možete učiniti tek nakon treće godine članstva.</p><p>Odlučite li promijeniti fond već u prvoj godini, platit ćete izlaznu <strong>naknadu u iznosu od 0,8%</strong> vrijednosti imovine na osobnom računu, u drugoj godini 0,4%, a u trećoj 0,2% vrijednosti imovine na osobnom računu. Izlazna se naknada, dakle, obračunava na vrijednost sredstava koja se nalaze na vašem osobnom računu obveznog mirovinskog fonda.</p><p><strong>Kategoriju svojeg obveznog mirovinskog fonda</strong> možete promijeniti jedanput godišnje, u mjesecu svojeg rođenja. To možete učiniti <a href="https://regos.hr/obvezni-mirovinski-fond-prijava-promjena-pilot-faza" target="_blank">online</a> na web stranici REGOS-a ili na šalteru REGOS-a u poslovnici Fine uz osobnu iskaznicu, no <strong>postoje i ograničenja</strong> ovisno o tome koliko još godina imate do mirovine.</p><p>Između A, B i C kategorije mogu birati samo članovi kojima je do starosne mirovine ostalo deset i više godina. Ako do mirovine imate od pet do deset godina, možete birati između fondova kategorije B i C, a članovi kojima je ostalo manje od pet godina do mirovine mogu izabrati jedino najmanje rizičan fond kategorije C.</p>