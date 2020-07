Vječna muka: Što studirati? Saznajte od kojih ćete diploma zaista profitirati u budućnosti

Maturante, posebice gimnazijalce, ovih dana najviše muči pitanje koji fakultet upisati. STEM stručnjaci, liječnici, financijaši, građevinari, logopedi i robotičari samo su neka od brzo rastućih zanimanja koja vam garantiraju zaposlenje

<p><span style="background:white"><span style="color:black">U doba povećane nesigurnosti na tržištu rada mladi se okreću zanimanjima s kojima imaju osiguranu budućnost i radno mjesto. Mnogi zato već u srednjoj školi odabiru strukovna zanimanja kako bi nakon mature počeli što prije raditi i zarađivati. A maturantima koji za srednjoškolsko obrazovanje odabiru gimnazije, izbor nakon mature nije velik – preferira se studiranje, <strong>a mladi pritom odlaze na fakultete </strong>koji im garantiraju posao<strong> </strong>nakon završetka školovanja. Tek manji postotak studenata fokusira se u odabiru primarno na studij koji ih inspirira, bez obzira na to je li to zanimanje konkurentno, traženo i plaćeno. </span></span></p><h2><span style="background:white"><span style="color:black">Državno vs privatno</span></span></h2><p><span style="background:white"><span style="color:black">Većina studenata odabire upisati državni fakultet ako im to dopušta bodovni prag. No, sve je više onih koji se bez obzira na uvjete koje ispunjavaju za studiranje na državnim fakultetima odlučuju upisati <strong>privatna učilišta i veleučilišta. </strong>Osim što im izlaze u susret s modelima studiranja uz rad, mladi danas radije odabiru 'osobni' pristup profesora koji je na privatnim fakultetima moguć jer je manje studenata pa je i metodologija rada drukčija. Mnogo roditelja i obitelji ne mogu samostalno iznijeti petogodišnje financiranje visokog obrazovanja, pa su djeca primorana uz posao paralelno polagati ispite. <a href="https://effectus.com.hr/visoko/" target="_blank">Privatni fakulteti</a> u takvim su slučajevima programom i pristupom više prilagođeni njihovim potrebama, a brojne statistike pokazuju da su studenti u Hrvatskoj na privatnim studijima mnogo zadovoljniji od onih na državnim.</span></span></p><p><span style="background:white"><span style="color:black">S druge strane, za mnoga zanimanja, prvenstveno iz područja znanosti, biomedicine i tehnologije, ne postoje alternative u privatnom sektoru. Na sreću studenata, danas su najtraženija zanimanja u svijetu <strong>podjednako zastupljena i iz prirodnih i društveno-humanističkih sfera</strong>, pa oni koji nemaju sreće studirati na „teret države“ mogu svoju budućnost skrojiti i izvan državnog sustava.</span></span></p><h2><span style="background:white"><span style="color:black">STEM zanimanja najtraženija</span></span></h2><p><span style="background:white"><span style="color:#222222">Društvena mreža za poslovnu zajednicu LinkedIn objavila je u ožujku popis 15 najbrže rastućih zanimanja u 2020., a iako je procjena rađena kao i do sada, na temelju prikupljenih podataka korisnika iz SAD-a, uz neke manje korekcije, ova lista vrijedi i za globalno tržište rada.</span></span></p><p><span style="background:white"><span style="color:#222222">Među prvima na listi su <strong>zanimanja iz STEM područja</strong>. Pojam STEM posljednjih je godina popularan i u Hrvatskoj, a podrazumijeva prva slova četiriju područja – science, technology, engineering i mathematics, odnosno <strong>znanost, tehnologija</strong>, inženjerstvo i matematika. Prema LinkedInovoj listi, najtraženije zanimanje na svijetu je stručnjak za umjetnu inteligenciju, slijedi ga inženjer za robotiku, a na trećem je mjestu podatkovni znanstvenik. </span></span><span style="color:#222222">Takvog stručnjaka danas u svijetu traži gotovo svaka veća tvrtka jer na temelju njegovih statističkih analiza tvrtka podiže svoju dobit osluškujući tako bolje potrebe svojih korisnika. Oni danas rade analize za sve sektore, uključujući političke stranke.</span></p><h2>Financijaši među najplaćenijima</h2><p><span style="background:white"><span style="color:#222222">Prema LinkedInovoj listi, među najtraženijim zanimanjima na svijetu su i financijaši. Atraktivna radna mjesta poput stručnjaka za uspjeh klijenata<strong>, </strong>predstavnika za razvoj prodaje, direktora za prihode, <strong>financijskog direktora </strong>ili pak vlasnici uspješnih kompanija<strong> </strong>samo su neki od poslova koje možete raditi ako dobro poznajete svijet novca. Poslovni trendovi pokazuju velik izbor <a href="https://effectus.com.hr/visoko/" target="_blank">mogućnosti u svijetu financija</a> koje više nisu rezervirane samo za bankarski sustav i mešetarenje dionicama.</span></span></p><h2>Nova perspektiva</h2><p>U doba stalne i snažne disrupcije <strong>financijski su stručnjaci traženiji nego ikad</strong> prije. Prednosti odabira studiranja financija danas su mnogobrojne, a jedno od najatraktivnijih i najbolje plaćenih zanimanja trenutno u svijetu kombinacija je financija i poslovnog prava. Upravo poznavanje zakonske legislative najveća je prednost financijskog stručnjaka.

'Nitko na svijetu nije jači od čovjeka koji zna' kaže japanska poslovica i zato je ulaganje u edukaciju uvijek dobra investicija. Obrazovanje otvara vrata, širi vidike, daje neku drugu perspektivu životu koji živimo, ali pruža i mnoge dodatne mogućnosti.