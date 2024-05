Ovaj materijal moguće je reciklirati neograničeno mnogo puta. Znate li o čemu je riječ?

Ako postoji neki materijal koji se može reciklirati nebrojeno mnogo puta, onda bi korištenje tog materijala u izradi predmeta koje smo inače naučili gledati u plastičnim pakiranjima smanjilo proizvodnju plastike. Tako bismo mogli izravno utjecati na potrošnju, a u konačnici i na količinu otpada. Aluminij je jedan od tih materijala.

Isplativost recikliranja plastike?

Reciklaža plastike, u ovom trenutku zagađenja kojem smo izloženi svaki dan sve više, nije isplativa, a prema tvrdnjama stručnjaka koji se bave ovim pitanjem – ona je i suvišna - jer je potpuno neisplativa. Jeftinije je ponovno proizvesti plastiku nego je podvrgnuti procesu ispravne reciklaže, a u konačnici nas nedovoljna informiranost o otpadu konstantno drži u začaranom krugu zagađenja plastikom, u kojem sudjelujemo a da ni ne znamo.

Close,Up,Of,A,Plastic,Bottle,On,White,Background | Foto: Shutterstock

Samo na primjeru plastične boce koju odlučimo baciti u plastični otpad: zelena boca ne može se reciklirati s onom prozirnom – znate li to? Ili neka druga plastična boca koja već i na dodir izgleda kao da je od druge plastike. A što je još groznije, sve i da odvajamo plastični otpad prema sastavu plastike (što je gotovo nemoguće), prazna boca koja dođe na reciklažu postat će sasvim novi predmet, a za plastiku to je otprilike to što se reciklaže tiče. Idući put, nakon što je već jedanput recikliran, naš reciklirani predmet doći će na otpad i ondje polako nestajati dok ne postane mikroplastika.

A da je riječ o velikom deficitu informacija potrebnih za uspješno snalaženje u otpadu, pokazuje nam i interno izvješće trgovačkog udruženja Vinyl Instituta, iz kojeg je jasno vidljivo kako je industrija plastike već 1986. godine znala da recikliranje nije trajno rješenje problema koji će tek nastati.

Koja je alternativa i ima li je uopće? (Da!)

Kako bismo smanjili kličinu otpada na odlagalištima, važno je da svatko od nas da svoj doprinos. Jedan od načina da se taj plan provede u djelo može se provesti kroz pravilo 3 R-a gospodarenja otpadom - Reduce, Reuse, Recycle (smanji, ponovno upotrijebi, recikliraj). Kao pojedinci, ali i društvo trebali bismo smanjiti količinu smeća koju stvaramo, pronaći nove načine korištenja stvari koje bismo inače bacili i solucije da iskorištene, stare i beskorisne predmete pretvorimo u nešto novo i korisno.

Separate,Collection,Of,Metal,Garbage.,Iron,Stuff,For,Recycle,On | Foto: Shutterstock

Pa tako, ako govorimo konkretno o omiljenom piću, plastična boca neka ne bude više ni opcija. Umjesto plastične boce, pogledajte malo po policama i pronađite omiljeno piće u staklenoj boci ili u aluminijskoj limenci. Staklo je odličan saveznik u borbi za smanjenje plastike jer ga je isplativije reciklirati. Kod stakla treba paziti na vrste stakla i početnu točku taljenja, no to su minimalne razlike u gustoći stakla u odnosu na velik broj kemikalija koje čine jednu plastičnu bocu. Međutim, postoji jedan materijal koji se može reciklirati bezbroj puta, a koji, čak i kad ga pronađemo u prirodi odbačenog, ne stvara toliko štete kao plastika.

Recikliranje i razgradivost aluminija

Iako nije biološki razgradiv, aluminij će se u prirodi mnogo bolje ponašati od plastike. Plastici treba i više od 500 godina da se razgradi, a u tom periodu ispustit će štetne kemikalije u zemlju te će nastati mikroplastika, s kojom imamo problem i na zdravstvenoj razini u ovom trenutku. Aluminij neće ispuštati opasne kemikalije u zemlju, od njega u prirodi ostaju aluminijevi oksidi, koji nisu štetni za okoliš. On je najzastupljeniji metal na svijetu, a procjenjuje se da će se više od 50% proizvedenih limenki reciklirati. Visoka stopa ponovne uporabe i izdržljiva priroda aluminija čine ga u velikoj mjeri održivim metalom, a nakon što ga otkupe u obliku aluminijske limenke, na policama može ponovno biti za samo 60 dana – čime se lijepo zatvara krug uporabe i reuporabe proizvoda.

Itekako je važno istaknuti da hrana u limenkama ne sadrži niti jedan konzervans budući da se proizvodi "konzerviraju" termičkom obradom na visokim temperaturama, te je tako osiguran dugi rok trajanja proizvoda bez promjene nutritivnih i senzorskih svojstava.

Little,Kids,Separating,Recycle,Can,To,Trash,Bin | Foto: Shutterstock

Doba aluminija

Ekološki prihvatljiv aluminij može se pretaliti i iznova uporabiti uz malene gubitke. On je lagan, pa se u transportu aluminijskog otpada postiže ušteda na gorivu zbog ukupne mase prijevoznog sredstva. Velika prednost aluminija je i otpornost na atmosferske utjecaje, čime je produljena njegova dugovječnost.

Studija objavljena prošle godine u rujnu utvrdila je da bi se recikliranjem rabljenih limenki za piće do 2030. godine moglo smanjiti 60 milijuna tona ugljičnog dioksida. Zato razmislite drugi put kad posežete za plastičnom bočicom omiljenog napitka – ta će boca možda postati neki drugi predmet koji će završiti na otpadu, a ako isto piće popijete iz limenke – ona će ponovno svoj put do police pronaći za dva mjeseca.

Group,Of,Aluminium,Cans,In,Ice,,Cold,Drink.,Top,View. | Foto: Shutterstock

#daj2svrhu nagradni natječaj!

Znate li da metalna ambalaža najmanje onečišćuje okoliš, nikad ne propada i može se bezbroj puta reciklirati? Hrana u limenkama ne sadrži konzervanse, a termička obrada na visokim temperaturama, tzv. konzerviranje, jamči očuvanje vitamina, minerala i proteina neophodnih za zdravu prehranu.

Uključite se u Podravkin nagradni natječaj! Iskorištenim limenkama dajte drugu svrhu i pretvorite ih u posude za cvijeće, vaze, posude za olovke, lampe...

Najinovativnije upcycling proizvode Podravka nagrađuje poklon paketom! Za više informacija kliknite OVDJE!