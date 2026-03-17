Zašto su čokolade, kreme i ostale sitnice iz Njemačke uvijek imale posebnu vrijednost?

Sjećate se onog osjećaja kad bi vam u posjet došla teta iz Njemačke? Čokolade, kava i kozmetika kakvih kod nas tad nije bilo čuvale su se “za posebne prilike“ ili su se koristile štedljivo jer je sve imalo neku dodatnu vrijednost. Ponekad bi iz tetine torbe virila i mala igračka, ukras za sobu ili sjajna vrećica bombona - sitnice koje su nam tad izmamile najveći osmijeh i za koje smo s ponosom rekli da smo ih dobili od tete iz Njemačke.

Sve je izgledalo bogatije, kvalitetnije, nekako posebnije. Ali teta iz Njemačke nije donosila samo stvari. S njom su dolazili osjećaj obilja i ona tiha sigurnost da negdje postoji standard u kojem ne morate stalno birati između cijene i kvalitete. Možda se danas torbe pune tog obilja više ne vuku preko granice, ali osjećaj koji su proizvodi iz te torbe budili i dalje tražimo. Želimo znati da za svoj novac dobivamo više, da smo dobro izabrali i da smo kupili pametno. Bez mnogo kalkuliranja.

Upravo zato smo, sasvim simbolično, odlučili pitati tetu iz Njemačke (ne neku konkretnu nego onu univerzalnu, simbol punih torbi i kvalitetnih proizvoda) gdje danas možemo pronaći taj isti osjećaj kvalitete i posebnosti kad nešto kupimo.

Teta iz Njemačke danas bi rekla: Važno je znati gdje kupuješ

Danas taj osjećaj ne dolazi iz rodbinske torbe nego iz povjerenja u mjesto na kojem kupujemo. Nekad smo znali - ako je nešto stiglo iz Njemačke, sigurno je bilo kvalitetno. Nasreću, vremena su se promijenila i danas nam je nadohvat ruke mnogo toga što prije 20 ili 30 godina nismo mogli ni zamisliti bez "njemačke veze". Zato danas tražimo jasnu potvrdu da se kvaliteta i povoljna cijena mogu dobiti istodobno, na domaćim policama. U obližnjem Kauflandu to potvrđuju i nezavisna istraživanja, primjerice priznanja Best Buy za najbolji omjer cijene i kvalitete. Kako bi rekla teta iz Njemačke, svatko ima svoj osjećaj kad je riječ o tome gdje se isplati kupovati, ali lijepo je imati i potvrdu izvana. Ne da bi stvorila dojam nego da bi potvrdila ono što već osjećamo dok prolazimo između polica s košaricom pod rukom.

No dobar izbor danas ne znači samo povoljnu cijenu. Sve češće gledamo i odakle proizvod dolazi, osobito kad je riječ o hrani. Teta iz Njemačke primijetila bi da volimo vidjeti domaće oznake i znati što stavljamo u košaricu. Zato u Kauflandu više od 75% mesnog asortimana dolazi od hrvatskih proizvođača, a više od 70% voća i povrća godišnje domaćeg je podrijetla. Taj osjećaj lako prepoznamo u svakodnevnoj nabavi. Dok stojimo pred policom i biramo jabuke, paprike ili omiljene kobasice, često presude svježina i domaće podrijetlo. Kad tome dodate redovite akcije, sezonske i blagdanske ponude te pogodnosti poput K-Carda, kupnja ponovno dobiva onaj poznati osjećaj smisla i vrijednosti. Baš kao nekad, kad je teta iz Njemačke punila torbu sitnicama koje su svaki njezin posjet činile posebnim.

Iza domaćih proizvoda stoje godine povjerenja

Kao kupci često ne vidimo na prvi pogled koliko je truda potrebno da nam domaći proizvodi doista budu stalno dostupni. Kako bi rekla teta iz Njemačke, to nije stvar jednog dogovora nego dugoročne suradnje. Upravo takav odnos s proizvođačima omogućuje stabilan asortiman domaćih delikatesa i kobasica, koji se ne mijenja iz tjedna u tjedan nego s vremenom gradi povjerenje. Takva suradnja važna je svima - proizvođačima, ali i onima koji vole znati da se po istu kvalitetu mogu vratiti i sutra, bez mnogo razmišljanja.

Slično je i na odjelu voća i povrća, na kojem često zapravo počinjemo kupnju. Tamo gotovo instinktivno stajemo, gledamo, uspoređujemo i odlučujemo hoćemo li nabavu svesti na nužno ili ćemo puniti košaricu dalje. Širok izbor, naglasak na domaće i svježe te pomno posložene police čine razliku u svakodnevnoj rutini. Dok biramo sočne rajčice, mirisne krastavce ili svježe pečene kiflice, lako je osjetiti da svaki izbor vrijedi. Kupnja ponovno pruža onaj poznati osjećaj smisla i sigurnosti. Onaj osjećaj da smo dobro izabrali i zbog kojeg ćemo i sutra rado doći.