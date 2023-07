Želite se riješiti dioptrije? Sad je prilika, imamo mega ljetni popust na lasersku operaciju

Dioptrija je pojam koji označava mjeru jakosti loma zraka svjetlosti (refrakcije), odnosno refrakcijsku grešku oka. Postoji nekoliko vrsta dioptrije, a najčešće su: kratkovidnost ili miopija (minus dioptrija), dalekovidnost ili hipermetropija (plus dioptrija) i astigmatizam, koji se gotovo nikad ne pojavljuje sam nego dolazi uz jedno od prva dva stanja.

Pritom je važno napomenuti kako je stopa kratkovidnosti u porastu, a mnogi ovaj problem nazivaju i epidemijom miopije. Studija objavljena 2019. u časopisu Investigative Ophthalmology and Visual Science predviđa da će do 2050. godine gotovo 60% populacije imati neku razinu kratkovidnosti, uglavnom u razvijenim zemljama.

Najčešći simptomi koji nastaju kod pojave kratkovidnosti su dobar vid na blizinu, a loš vid na daljinu. Primjerice, prometni znakovi djeluju mutnije, pa škiljenjem nastojite izoštriti sliku. Kad je riječ o dalekovidnosti, ona podrazumijeva dobar vid za udaljene predmete, ali ono što vam je blizu, poput ekrana mobitela ili tableta, djeluje zamagljeno. Također dolazi do glavobolje nakon duljega gledanja na blizu bez leća ili naočala.

Što odabrati kako biste tegobe smanjili?

Ako su i vas glavobolja, škiljenje pri gledanju u laptop ili udaljavanje mobitela kako bi slova bila jasnija, doveli do oftalmološkog pregleda, vjerojatno vam je utvrđena neka od spomenutih refrakcijskih grešaka oka. Svako od tih stanja može se korigirati trima različitim metodama: nošenjem naočala, korištenjem leća ili trajnom metodom - laserskim skidanjem dioptrije.

Kad je riječ o naočalama, one mogu znatno popraviti kvalitetu vaše svakodnevice, no sa sobom nose i neke mane. Za početak, vremenski uvjeti na njih imaju velik utjecaj. Primjerice, ako nosite naočale, znate koliko puta ih ljeti podižete jer zbog znoja klize s lica. U sportskim aktivnostima teško je i opasno nositi naočale, a ako ih stavite nakon aktivnosti, zbog vrućine tijela počnu se magliti.

Isti problem s magljenjem nastaje i zimi kad s hladnog zraka uđete u toplu prostoriju, a i prve kapi kiše ubrzo će se pojaviti na vašim naočalama. Uz to, morate redovito brisati stakla, ali i paziti gdje sjedate te hoćete li zaspati s njima jer se vrlo lako mogu iskriviti.

Zbog svega navedenog mnogi se odlučuju za tvrde ili meke leće, no s njima počinje sasvim druga vrsta muke. Kad nosite leće, morate imati vrlo dobre higijenske navike, biti disciplinirani i znati rukovati lećama jer su vrlo osjetljive. Naime, ako ne održavate njihovu higijenu ili ne perete ruke prije rukovanja lećama, to može dovesti do infekcije oka. Uz to, predstavljaju stalni mjesečni trošak.

Zato se kao najučinkovitije rješenje nameće lasersko skidanje dioptrije. Ova metoda korekcije dioptrije iznimno je popularizirana posljednjih godina, i to s dobrim razlogom. Istraživanje koje je provela Američka organizacija za proučavanje rožnice pokazalo je da su nekadašnji nositelji kontaktnih leća godinu dana nakon laserskog skidanja dioptrije metodom LASIK mnogo zadovoljniji svojim vidom nego dok su nosili kontaktne leće. Isti ti ljudi bili su još zadovoljniji vidom dvije i tri godine nakon laserskog skidanja dioptrije.

Ono što mnoge ljude često sprečava u namjeri da se podvrgnu ovoj operaciji je njezina cijena. Sigurnost operacije jamči podatak da su vrhunski kirurzi poliklinike Bilić Vision dosad uspješno obavili više od 30.000 zahvata laserskog skidanja dioptrije.

Sigurnost operacije jamči podatak da su vrhunski kirurzi poliklinike Bilić Vision dosad uspješno obavili više od 30.000 zahvata laserskog skidanja dioptrije. Kao i to da prilikom izvođenja zahvata koriste najnaprednije lasere dostupne na tržištu za ovu vrstu zahvata. Riječ je o trenutno najmodernijoj platformi njemačke kompanije ZEISS MEL 90, laser 6 .generacije koji uz FEMTO sekundni laser LENSX predstavlja najmoderniji i najsuvremeniji laser za skidanje dioptrije. U ovoj poliklinici laserska korekcija vida izvodi se na dva načina: metodama LASIK i PRK.

Metoda LASIK

Metodu Femto Lasik nazivaju i LASIK bez noža jer se sve etape ovog zahvata izvode uz pomoć lasera. Laser Femto koristi se za formiranje poklopčića rožnice, a zatim laser Excimer vrši uklanjanje dioptrije. Riječ je o najnaprednijoj i najizvođenijoj metodi laserskog skidanja dioptrije.

Postupak je bezbolan i primjenjiv kod sljedećih dioptrija: kratkovidnost do -8,0 dioptrija, dalekovidnost do +5,0 dioptrija i astigmatizam do 5,0 dioptrije. U pravilu se operiraju oba oka odjednom, oporavak je brz, a vid se praktički već sutradan vraća u normalu, što vam omogućuje brz povratak svakodnevnim obavezama.

PRK metoda

Izvodi se uglavnom kod manjih dioptrija i tanjih rožnica. Prilikom zahvata odstranjuje se epitel s površine rožnice i izravno se laserom odstranjuje dioptrija, bez rezanja rožnice. U poslijeoperacijskom tijeku nakon metode PRK epitel rožnice spontano zacjeljuje za dva do tri dana. Primjenom metode PRK oporavak vida je malo dulji te traje od 3 do 4 tjedna. Metoda PRK može se primijeniti kod: kratkovidnosti do -6,0 dioptrija, astigmatizma do 3,0 dioptrije i dalekovidnosti do +4,0 dioptrije.

Za 10 minuta riješila dugogodišnji problem

Priliku da se za samo nekoliko minuta riješi dioptrije iskoristila je i influencerica Cindy Šoštarić Hadžić, koja se uspješno podvrgnula metodi Femto LASIK. Iako je isprva osjećala strah, sad se s osmijehom prisjeća cijelog doživljaja te kaže da bi ga preporučila svima koji imaju problema s dioptrijom.

- Jedno od najljepših iskustava koja sam imala u poliklinici Bilić Vision bilo je suočavanje sa strahom na samom početku. No kad sam donijela odluku o laserskom skidanju dioptrije, obavila sam temeljan pregled i upoznala doktoricu koja će me operirati. Njena prisutnost me umirila jer mi je detaljno objasnila sve korake postupka. Strah je brzo nestao te sam jedva dočekala taj poseban dan operacije. Kad je došao trenutak da laser dotakne moje oko, nisam osjetila apsolutno ništa, što je cijeli proces učinilo potpuno bezbolnim - objašnjava Cindy te dodaje da konzultacije i detaljan pregled prije operacije traju dulje od zahvata, koji traje samo 10-15 minuta.

Stoga, ako je i vama dosadilo nošenje naočala ili leća, sada imate idealnu priliku da ih se zauvijek rješite. Iskoristite mega ljetnu akciju na premium metode laserskog skidanja dioptrije i promijenite svoj život u samo nekoliko minuta.