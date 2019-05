Ove karakteristike svaki muž iz snova mora imati

Prema kojim karakteristikama žene biraju partnere? U znanstvenom radu objavljenom u publikaciji ''Journal of Personality'' jedan dio istraživanja bavio se preferencijama koje žene imaju kad su u pitanju njihovi (potencijalni) muževi. U njemu je sudjelovalo 100 mladenki i više od 50 studentica koje su u vezama. Zadatak im je bio da rangiraju karakteristike koje čine njihovog savršenog supruga, a rezultati su sljedeći:

Mora imati toplinu

Naravno da žena ne očekuje da joj se svakog dana poletno obraćate s ''mišeku moj'', ali određena doza pažnje i topline itekako je potrebna kako biste imali zdrav odnos. Istu tu toplinu trebate pokazati i u bračnoj postelji jer ni jedna žena pored sebe ne želi imati santu leda. Prisjetite se kako je Johnny svoju Baby osvojio senzualnošću, a ne samo plesnim pokretima. Iako će neki muškarci za njega reći da je "mekušac", Patrick Swayze tom je ulogom stekao milijune obožavateljica diljem svijeta - a vi trebate samo jednu! Igrati ulogu gospodina nedostižnog bilo je zabavno u mlađim danima, sada se od vas očekuje puno više.

Pravednost mu je jača strana

U braku treba biti fer i priznati grešku. Ako ste onaj muškarac koji uvijek voli imati zadnju riječ ili biti u pravu, moramo vas razočarati jer se to ne nalazi među poželjnim karakteristikama idealnog supruga. Naravno, to nikako ne znači da je žena uvijek u pravu (da, usudili smo se to reći!), nego da među vama vlada fair play! Naravno da ćete u nekim raspravama deblji kraj izvući vi, a u nekima ona, ali sve je dobro dok je god omjer 50:50. Kad već govorimo o pravednosti, kompromis je nešto što moramo spomenuti.

Znate onu situaciju kad žena želi ići s obiteljskim prijateljima na večeru, a vi baš nećete jer vam se taj dan ne da opet slušati kako Anin Marko radi najbolji roštilj? To je trenutak u kojem vaša supruga treba napraviti kompromis i uvažiti želju da ostanete doma. No drugi put kada se nađete u sličnoj situaciji, ona ima pravo veta! Zašto? Zato što je to poanta kompromisa u braku. Nekad vi radite nešto što vam se ne da, a nekad ona. A najbolja je situacija ona kad vam se oboma ne da pa naručite pizzu i ostanete doma gledati film.

Treba imati par klikera u glavi

Idealan muž ne treba imati doktorat, ali neko znanje o općim stvarima ipak je potrebno. Naime, inteligencija i obrazovanost našli su se visoko na ljestvici najpoželjnijih osobina idealnog partnera. Žene žele partnere s kojima mogu razgovarati o nekim ozbiljnijim stvarima i koji će im u određenim situacijama dati korisne savjete. Dakle, zabava i smijeh su dobri, ali idealan muž treba imati malo više od toga.

Na njega se žena može osloniti

Muškarac kojemu je posao prioritet zabranjena je stavka u ovoj kategoriji. Moderni muž ženi pomaže u apsolutno svim kućanskim poslovima, uključujući kuhanje! Vrijeme kad je žena bila kućanica i brinula o djeci je prošlo jer su danas obaveze pravedno raspodijeljene (ili barem trebaju biti). Osim toga, idealan suprug zna biti rame za plakanje, ali i motivator onda kada je to potrebno.

Neki će muževi tvrditi da su njihove žene preemotivne, dok će žene isticati kako njihovim muževima fali empatije. No iako često mislimo da je biološki definirano da su žene empatičnije, istraživanje provedeno na Sveučilištu Cambridge pokazalo je da to ipak nije istina. Istraživači su analizirali 46,861 DNA uzoraka žena i muškaraca te su zaključili da ne postoji poveznica između empatičnosti i spola ispitanika. Što to znači? Da nemate ispriku za manjak empatije. Sljedeći put kada žena bude plakala zbog hormona uzrokovanih PMS-om, ne trebate ju pustiti jer su ''oni dani u mjesecu'', već zagrliti i pokazati da ste i vi jednako empatični. A ni čokolada ne bi škodila (samo ne s grožđicama)!

Može mu se vjerovati

Ako kažete da ćete nešto napraviti, žena želi vjerovati da ćete svoje riječi pretvoriti u djela. Primjerice, ako ste joj obećali zajednički vikend, nemojte u zadnji tren otkazati i otići s dečkima na tekmu. Znamo da vam ručak kod njezinih roditelja nije najdraža točka na dnevnoj listi, ali ako ste dali obećanje, nemojte odustati tik prije odlaska. Pravi je suprug onaj kojemu nije problem vikendom ostati doma i pripremiti obiteljski ručak za ženu i klince. Štoviše, obiteljsko okupljanje oko vatre i roštiljanje do mraka njegov je pojam zabave!

Muževi, da vas čujemo, koje karakteristike treba imati idealna žena?