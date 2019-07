Znate li da su ovi proizvodi koje koristite nekada bili smeće?

#anythingbutts pavilion by #Sartoria + #miniwiz from #Plyfix heat/cool technology #milansalone #palazzoclerici with #cesareleonardi original designed chair made from single piece of sheet good made with #tobacco charcoal and recycled cig butts. #heatedbyiQOS #milanogram2016

A post shared by Arthur Huang (@ach14post) on Apr 10, 2016 at 3:49pm PDT

I u Hrvatskoj ima kompanija koje nastoje smanjiti količine otpada, a takav je primjer pivovara HEINEKEN Hrvatska koja je godišnju potrošnju papira smanjila za 7,8 tona jednostavnom promjenom – s PET ambalaže uklonili su vratne etikete. Također, protekle dvije godine smanjili su i prodaju piva u PET ambalaži za oko 30% godišnje.