Znate li koja su pravila lijepog ponašanja u restoranu?

Neovisno o tome je li riječ o luksuznom restoranu ili pizzeriji u kvartu, postoje neka pravila ponašanja čije se poštivanje očekuje od svakog gosta. Kako ne biste pogriješili već na samom ulasku, donosimo vam nekoliko osnovnih smjernica u kojima muškarac vodi glavnu riječ.

U restoran muškarac ulazi prvi, preuzima brigu o garderobi - nudi pomoć i skida ženskoj pratnji kaput, ali ne inzistira na tomu. Muškarac također bira stol, ali u dogovoru s partnericom i ne sjeda dok se njegova pratnja udobno ne smjesti. Konobara poziva isključivo muškarac, a nakon konzultacije naručuje piće i hranu. Ako konobar napravi propust i donese krivo piće muškarac pratnji ustupa svoje.

U nastavku skrećemo pozornost na još nekoliko situacija i rješenja na obostrano zadovoljstvo - gosta i ugostitelja.

Otkazivanje rezervacije

Ako ste zakazali rezervaciju u restoranu, a saznali ste da ipak nećete moći doći, važno je da to što prije javite restoranu. U suprotnom se može dogoditi da restoran bude na gubitku jer zbog vaše rezervacije nije mogao osigurati mjesto drugim gostima. S druge strane, ako planirate doći, ali ćete malo kasniti, javite osoblju restorana kako bi vam mogli sačuvati rezervaciju ako nije velika gužva. Pritom je važno imati na umu da restoran u slučaju kašnjenja zadržava pravo da vaš stol prepusti drugim gostima.

Odabir jela

Ako dolazite u nepoznati restoran i niste sigurni što biste naručili, najbolje je pitati konobara koje jelo preporučuje chef kuhinje ili što gosti najčešće naručuju. Tek nakon što svi gosti za stolom donesu odluku što bi jeli, vrijeme je da pozovete konobara kako bi uzeo narudžbu.

Ako vam tijekom objeda pribor padne na pod ili prolijete piće, ne trebate se ispričavati ili intervenirati; konobar vidi sve što se u restoranu događa i vrlo će brzo zamijeniti pribor ili donijeti novi stolnjak.

Foto: Guliver/Shutterstock

Naručivanje

Konobari jako dobro znaju kad vas trebaju poslužiti te im je vjerojatno u planu dolazak do vašeg stola i uzimanje narudžbe. Stoga bi pogled prema konobaru ili suptilni znak rukom bili dovoljni, dok biste zviždanje i mahanje rukom trebali izbjegavati. Uz to je potrebno uzeti u obzir je li u restoranu gužva ili je pak riječ o manjku osoblja jer su i to razlozi zbog kojih uzimanje narudžbe može kasniti.

Prigovor na obrok

Zagrizli ste komad hrane i nije vam baš sjeo? Dali ste mu još jednu šansu, ali okus je i dalje loš? Nikakav problem, sve što trebate napraviti jest objasniti konobaru što vam konkretno u jelu nije odgovaralo. Nakon zaprimljene pritužbe konobar bi trebao vratiti jelo u kuhinju te vam donijeti drugo ili vam omogućiti povrat novca u slučaju da ste to tražili.

Foto: Guliver/Shutterstock

Poštivanje osoblja

Ako ćemo biti iskreni, većina nas u jednom je trenutku izvadila mobitel u restoranu kako bi fotkala maestralno jelo koje nam je konobar servirao. No, u trenutku kad konobar dolazi do vašeg stola, ipak je pristojno odložiti mobitel sa strane i gledati ga u lice tijekom razgovora.

Pohvala

Ako su vam se svidjeli jelo ili usluga restorana, nemojte se ustručavati spomenuti to konobaru ili potvrditi napojnicom. Osim što taj čin ukazuje na vaše dobre manire, pohvalom također možete motivirati osoblje restorana. S druge strane, ako vam usluga ili obrok nisu odgovarali, uvijek možete dati konstruktivnu kritiku kako bi osoblje restorana znalo na čemu treba poraditi.