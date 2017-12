Znate li kako utječu na nas? Otkrijte tajne psihologije boja Psihologija boja jedan je od najzanimljivijih, ali i najkontroverznijih aspekata marketinga. Način na koji percipiramo boje utječe na svijet oko nas, pa tako i na naše odluke. Baš zato tvrtke biraju određene boje kako bi pokušale utjecati na nas

Autor 24ContentHaus Utorak, 12.12.2017. u 09:34

Ljudi vole boje. Još od malih nogu kada većinu vremena provodimo s drvenim bojicama šarajući po papirima, fascinacija bojama razvija se i raste. Boje prenose poruke, izazivaju emocije te mogu utjecati na naš svijet na načine na koje ni ne slutimo. Upravo zato je psihologija boja bitan dio marketinga na kojeg su sve velike tvrtke sve više fokusirane. Što koja boja točno znači i koje su tvrtke poznati primjeri, saznajte u našem članku.

Optimistična žuta

Žuta se još od davnih dana povezivala sa Suncem i božanstvima vezanim uz njega. Upravo zato ova boja budi osjećaje optimizma, vedrine i topline. IKEA je, na primjer, brand kojeg se često povezuje upravo s ovim emocijama, a žuta je primarna boja njihovog logotipa te interijera dućana. Još jedan razlog zašto tvrtke vole žutu je ta što se vrlo dobro ističe, čak i u užurbanom svijetu poput našega. Žuta također potiče na pokret te stimulira apetit, pogotovo u kombinaciji s crvenom. Upravo zbog ovog prvog žuta se može naći u logotipu Ferrarija, a zbog drugog u logotipu McDonaldsa.

Samouvjerena narančasta

Baš kako kaže poznata serija - 'Orange is the new black.' Narančastu boju, naime, biraju brandovi koji žele iskazati samouvjerenost i poslati poruku kako ih nije strah biti u centru pažnje. Poznati primjer je američki lanac restorana Hooters, koji je često pod paljbu dolazio zbog oskudnog dress codea njihovih konobarica. Njima to ne samo da nije smetalo, već su to iskoristili kako bi skrenuli pažnju na sebe i privukli nove mušterije. Narančasta je i boja avanture i avanturista, pa nije ni čudo da su logotipovi brandova poput Timberlanda ili Harley-Davidsona upravo te boje.

Energetična crvena

Zanimljivo je da su istraživanja pokazala kako gledanje crvene boje zaista može podići puls. Crvena je moćna boja krvi i romanse, boja koja budi emocije topline, uzbuđenja i seksipila. U isto vrijeme ona je i boja upozorenja, pa ju zato često vidimo na 'STOP' znakovima pokraj ceste. Crvena boja je jedna od prvih boja koju je čovjek koristio općenito. Tako su još drevne Maje i Egipćani koristili ovu boju kako bi obojali lica za vrijeme svečanosti, a stari rimski generali cijelo tijelo bojali su u crveno za vrijeme slavlja vojnih pobjeda. Crvena je česta boja u industrijama zabave te prehrane. U prvoj industriji, poznati primjeri su Virgin i Nintendo, koji koriste jednostavne crvene logotipove kako bi se istaknuli. U drugoj je najpoznatija vjerojatno Coca-Cola, ali i ranije spomenuti McDonalds.

Pouzdana zelena

Zelenu boju najčešće vežemo uz agrikulturu, prirodu i okoliš te tvrtke koje se bave očuvanjem istog. Iz tih industrija poznati primjeri su američke tvrtke John Deere i Animal Planet. Za vrijeme srednjeg vijeka i renesanse zelena je bila boja trgovaca, bankara te gospodskog staleža. Upravo zato je Mona Lisa Leonarda Da Vincija odjevena u zeleni kostim. Zelena je i boja koja smiruje te pospješuje emocionalnu balansiranost. Osim toga, ovu boju koriste i brandovi koji žele iskazati pouzdanost i fleksibilnost. Upravo zato ju koriste i neke tvrtke iz tehnološkog sektora, a najpoznatiji primjeri su zasigurno Android te Acer.

Kraljevska magenta

Magenta je oduvijek česta boja kraljevskih obitelji te u glavi stvara slike grandioznosti i raskoša. Zanimljivo je da se ova boja ustvari nalazi izvan vidljivog spektra svjetlosti, a nastaje miješanjem jednakih dijelova plave i crvene boje. Ime je dobila po bitci kod istoimenog gradića u Italiji, koja se održala za vrijeme drugog talijanskog rata za neovisnost u 19. stoljeću. Ovu boju koriste brandovi koji žele poručiti kako su njihovi proizvodi zaista stepenicu iznad ostalih, a najpoznatiji primjer s našeg tržišta za to bio bi Hrvatski Telekom. Upravo su to i pokazali ovogodišnjom božićnom akcijom, u kojoj sve daju u duplim količinama - duplo niže cijene mobitela, ali s duplo više minuta, SMSova i gigabajta. Magenta je i boja mudrosti, kreativnosti, ali i misticizma. Američki Syfy televizijski kanal primjer je tvrtke koja magentu koristi u logotipu kako bi ukazala na nevjerojatne mogućnosti i kreativnost koju pruža njen program.

Smirujuća plava

Sve što trebate jest sjesti nakratko pored mora ili malo zuriti u nebo na čist, sunčan dan i odmah ćete shvatiti koliko je plava umirujuća boja. Osim smirujućeg učinka, plava boja prenosi i emocije pouzdanosti, iskrenosti i snage. U doba renesanse najskuplji pigment, ultramarin, proizvodio se upravo od plavog poludragog kamena imena lapis lazuli. Zbog emocija koje prenosi, plava je dominantna boja u tehnološkoj industriji, gdje su brandovi poput Della, IBMa, Intela ili Facebooka odlični primjeri. Tvrtke koje proizvode kućanske aparate ili mašineriju iz istog razloga često koriste ovu boju, a dobar su primjer GE ili Ford.

Klasične (ne)boje

I za kraj, par neboja. Kao što svi znamo, crna i bijela ustvari i nisu boje. Crna zapravo predstavlja odsutnost boje, a bijela jest kombinacija svih boja. Unatoč tome, ove akromatske boje ili neboje, kako ih se još naziva, vrlo su učinkovita kombinacija kod velikog broja brandova. Crna ostavlja dojam profesionalnosti i kredibilnosti, a bijela čistoće i nevinosti. Kada ih se pomiješa dobije se snažna kombinacija koja je rezultirala brojnim klasicima poput Nikeovog ili Puminog logotipa.