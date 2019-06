Zvuči li vam primamljivo sladoled od janjetine, jaja ili jastoga?

Pojedini ljudi vole uživati u isprobavanju različitih sladoleda pa im nije čudno okusiti kavu, pistaciju ili okus energetskog napitka u kornetu, ali kada je riječ o ovoj svevremenskoj ledenoj poslastici, većina ne bira dalje od vanilije, čokolade i voćnih okusa. Prema The Food Channel, 29 posto potrošnje sladoleda odlazi samo na običnu vaniliju. Drugim riječima, oko trećine nas drži se podalje od nesvakidašnjih okusa sladoleda. Pročitaj u nastavku koje čudne kombinacije možeš isprobati:

Engleski (sladoledni?) doručak

Sladoled zamišljamo kao slatku desertnu hranu, ali ovaj primjer dokaz je kako to ne mora biti pravilo. Okus slanine i jaja prvi je puta nastao kao eksperiment 1992. godine u Aldrichovu salonu u New Yorku. Suvlasnik restorana bio je izazvan napraviti sladoled od slanine i jaja. Te godine napravili su oko 55 litara sladoleda koji su dijelili besplatno svima koji su ga željeli isprobati. Neočekivano, dobili su pozitivne kritike. Kuhar Heston Blumenthal, koji inače stvara neuobičajena jela koristeći molekularnu gastronomiju, podigao je ovaj desert na višu razinu. Objasnio je da u pripremi sladoleda treba što dulje kuhati jaja kako bi se stvorio intenzivan okus koji će se u potpunosti osjetiti tek kad se sladoled bude otopio u ustima. Blumenthalov sladoled od slanine i jaja sada je jedno od njegovih potpisanih jela i vrlo je traženo u njegovu restoranu The Fat Duck u Engleskoj.

Jastog i vanilija

Ovaj morski okus sladoleda privlačno zvuči stanovnicima i turistima Havajskog otočja. Veoma su poznati po svojoj nesvakidašnjoj poslastici, sladoledu od jastoga. Iako većina ljudi pretpostavlja da će u ovom sladoledu okusiti ribu ili slano more, istina je kako se ovaj sladoled proizvodi na bazi vanilije što ga čini neutralnijim. Okus jastoga pojavljuje se tek kada zagrizete u sitne komadiće koji su umiješani u sladoled. Nismo sigurni je li riječ o turističkom triku ili zbilja postoji nešto jedinstveno i drugačije u ovom desertu.

Češnjak u desertu

Ovo je desert koji ćeš sigurno htjeti preskočiti na prvom spoju. Taj hladni kiseli desert istaknuto je jelo na nekoliko svjetskih konvencija posvećenih, ni više ni manje - nego češnjaku. Njegova je baza sladoled od vanilije, u koji se ubacuju sitni komadići češnjaka i meda, što daje poseban nesvakidašnji okus. Nalazi se i na jelovniku američkog restorana The Stinking Rose, gdje se konzumira kao umak za glavna jela kao što je odrezak. No, mnogi ga ipak preferiraju kao desert.

Foto: Shutterstock

Sladoled koji grije?

Ispostavilo se da spoj tajlandskog chillija i sladoleda ima puno obožavatelja diljem svijeta. Ova čudna kombinacija osvojila je mnoga nepca zbog neobičnog djelovanja. Većina odmah pri početku kušanja ovog sladoleda osjeti samo vaniliju, no nekoliko sekundi nakon toga, chilli će proći kroz grlo - do vaših okusnih pupoljaka i dobivate bljesak topline. Tajlanđani se često hvale kako je ovaj desert odličan afrodizijak te da, ako ga uparite s kuglicom čokolade daje nalet endorfina i ubrzava puls.

U Hrvatskoj?

Očekivano je da se u Engleskoj može pronaći sladoled od slanine i jaja, kao i da je miks s chillijem hit baš na Tajlandu. No, što Hrvati imaju za ponuditi? Slanoled s okusom janjetine i kapule moći ćete uskoro i isprobati. Spoj tradicionalnih jela naših krajeva savršeno rashlađuje tijekom visokih temperatura. Novo hladno osvježenje proizvedeno je od namirnica s hrvatskih domaćih OPG-ova. Moći ćete osjetiti mladu pašku janjetinu i kapulu, čija kombinacija stvara savršen okus koji spaja more i planine. Baš kao i pečena janjetina, ovaj slanoled topi se u ustima. Tko će ga prvi isprobati?