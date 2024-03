10 ključnih pitanja o kampanji: Što ako Zoki krši Ustav i kako će se ponašati ako pobijedi HDZ

”Kao predsjedniku Republike Hrvatske, moja dužnost je reći da vlada Andreja Plenkovića ne radi dobro”. Ta rečenica koju u puno žešćem tonu izgovara Zoran Milanović dobiva sasvim drukčiji kontekst ako je izgovori sad, nakon upozorenja Ustavnog suda. Ista rečenica značit će HDZ-ovcima da se uključio u kampanju, krši upute suda i tražit će reakciju Ustavnog suda. Za SDP-ovce i one koji podupiru Milanovića ona će biti kao i prije: iznošenje mišljenja unutar ustavnih ovlasti. Tko je u pravu? To će biti skoro nemoguće procijeniti. A ako Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud procjene da je to uključivanje u kampanju, cijeli izbori mogu biti poništeni. Na čelu Državnog izbornog povjerenstva predsjednik je Vrhovnog suda Radovan Dobronić, kojeg je predložio Milanović, pa i to treba uzeti u obzir. Uglavnom, čeka nas kampanja puna nepoznanica.

