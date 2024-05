'To može samo ljubav': Kosor se oglasila nakon novih izjava Milorada Pupovca o Plenkoviću

Veli Čuvar suhog zlata da će oni biti izvan vlade po “vlastitoj odluci”. I da AP nije imao drugog izbora. I da on podupire AP ali ne i DP u vladi. I da će se AP “znati nositi sa izazovima”. I da je za sve kriv ZM. To može samo ljubav, napisala je na Twitteru bivša premijerka Jadranka Kosor referirajući se na današnje izjave Milorada Pupovca.

Podsjećamo, Pupovac je gostujući na N1 televiziji kazao kako Andrej Plenković nije imao drugog izbora, kako je Zoran Milanović krenuo normalno, a završio abnormalno...

Komentirao je i Domovinski pokret. Naveo je da je DP je dobio glasove na antisrpskoj kampanji, a oformio se antićiriličnoj kampanji. Ipak, navodi da nisu oni spriječili da SDSS bude dio vladajuće većine.

- Oni su samo teško kontaminirali politički prostor zemlje. SDSS je donio odluku da neće s DP-om, nisu oni spriječili SDSS, nego je SDSS od početka imao takav stav - kazao je Pupovac za N1.

Komentirao je i hoće li ova nova Vlada imati stabilnosti.

- Siguran sam da će je imati, bez obzira na izazove. Vjerujem da će Plenković i ljudi koje odabere znati se nositi s izazovima. Ponavljam, inače bismo ostali po strani - kazao je.

Komentirajući zašto se upravo raspravlja o tome SDSS ne bude dio vladajuće većine, Pupovac se dotaknuo Milanovića..

- Krenuo je normalno, a završio abnormalno. Pitajte njega. Pitajte sve one koji tada nisu stavili prst na čelo. Znamo tko je bio master of the game i tko su sve bili teklići u toj igri. Neka se svatko zapita za sebe. Ne vjerujem da će se on zapitati za sebe...

