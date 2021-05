The New York Times nazvao ga je “bodljikavom kuglom koju viđaju širom svijeta”. Krajem siječnja Alissa Eckert i njezin kolega Dan Higgins iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) dobili su zadatak osmisliti ilustraciju za novi koronavirus. Bilo je potrebno “nešto što će privući pozornost javnosti”, objasnila je Eckert poslije Timesu. Ono što su napravili bio je prikaz srebrnkaste kugle sa zagasitocrvenim bodljama. Bio je asocijativan i uznemirujući, a uskoro se nalazio svugdje, pojavljivao se u novinama, časopisima i televizijskim vijestima. Ako upravo sad zamišljate kako koronavirus izgleda, vjerojatno imate na umu taj prikaz Alisse Eckert i Dana Higginsa ili neku njegovu izvedenicu. U pomalo sablasnom svijetu profesionalnih medicinskih umjetnika ta je slika poznata kao “modna fotografija”, uvećani prikaz jedne virusne čestice, zbog čega izgleda prijeteće, ali i golemo. Zapravo, novi koronavirus je otprilike jedna desettisućina veličine točke kojom ova rečenica završava. Često nam savjetuju da mislimo veliko. No možda trebamo početi razmišljati malo. Dobri smo u zamišljanju velikih, tradicionalnih opasnosti s kojima se suočavamo, koliko god one bile malo vjerojatne, kao što su vojni napadi i invazije, te u planiranju simetričnih odgovora velikih razmjera na njih. Vlade troše bilijune dolara na silne vojne snage, prate kretanje vojski diljem planeta i prakticiraju ratne igre protiv potencijalnih neprijatelja. Samo Sjedinjene Američke Države svake godine izdvajaju gotovo tri četvrtine bilijuna dolara za svoj vojni proračun. Pa ipak, nismo bili spremni obraniti se od sićušnog mikroba. Nije nemoguće da će ova virusna trunčica izazvati najveću gospodarsku, političku i društvenu štetu za ljudski rod kakva ga nije zadesila od Drugog svjetskog rata.