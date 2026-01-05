NE PRESTAJE PADATI 100 FOTKI snježne Hrvatske: Pogledajte bajkovite prizore!

Snijeg je ovih dana zabijelio Hrvatsku i pretvorio poznate krajeve u prizore kao iz najljepše bajke. Dok pahulje tiho prekrivaju krovove, polja i šume, mnogi zastaju barem na trenutak kako bi uživali u toj rijetkoj, smirujućoj ljepoti. U užurbanom Zagrebu snijeg je usporio korake i donio dašak čarolije gradskim ulicama, dok su Lika, Slavonija i Baranja zablistale u svom zimskom ruhu. Za neke je snijeg tek hladnoća i obaveza, ali za druge je to prilika za uživanje, fotografije, šetnje i povratak onom dječjem osjećaju radosti pred prizorima koji oduzimaju dah...