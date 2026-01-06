Obavijesti

News

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

Sitne pahulje lijepe se za vjetrobransko staklo dok se vozimo autocestom A1. Promet je usporen, temperature su ispod nule. Na izlazu Bosiljevo skrećemo s autoceste da bismo zavirili iza kulisa zimskog održavanja i upoznali ljude koji danonoćno brinu da su autoceste očišćene od snijega, da nema poledice... U tehničkoj jedinici Hrvatskih cesta zima je najintenzivnije razdoblje godine.

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvještavaju iz HAK-a u utorak nešto prije 16 sati.

