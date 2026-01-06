Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’
BILI SMO NA BOSILJEVU PLUS+
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
Čitanje članka: 2 min
Sitne pahulje lijepe se za vjetrobransko staklo dok se vozimo autocestom A1. Promet je usporen, temperature su ispod nule. Na izlazu Bosiljevo skrećemo s autoceste da bismo zavirili iza kulisa zimskog održavanja i upoznali ljude koji danonoćno brinu da su autoceste očišćene od snijega, da nema poledice... U tehničkoj jedinici Hrvatskih cesta zima je najintenzivnije razdoblje godine.
