100 fotografija totalnog kaosa: Prosvjednici rastjerali krajnje desničare u Minneapolisu

Stotine prosvjednika protiv američke službe za imigraciju i carinu (ICE) rastjeralo je manju skupinu krajnjih desničara u Minneapolisu koji su u subotu namjeravali otići u četvrt u kojoj žive mnogi imigranti
Mašući transparentima i izvikujući slogane kojima su pozivali pripadnike ICE-a i granične policije da napuste Minneapolis, prosvjednici su se okupili blizu gradske vijećnice te su mnogi od njih krenuli prema skupini od 10-ak krajnje desnih demonstranata koje su potisnuli uza zid obližnje zgrade.
| Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
Mašući transparentima i izvikujući slogane kojima su pozivali pripadnike ICE-a i granične policije da napuste Minneapolis, prosvjednici su se okupili blizu gradske vijećnice te su mnogi od njih krenuli prema skupini od 10-ak krajnje desnih demonstranata koje su potisnuli uza zid obližnje zgrade. |
Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
Mašući transparentima i izvikujući slogane kojima su pozivali pripadnike ICE-a i granične policije da napuste Minneapolis, prosvjednici su se okupili blizu gradske vijećnice te su mnogi od njih krenuli prema skupini od 10-ak krajnje desnih demonstranata koje su potisnuli uza zid obližnje zgrade.
| Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
Neki su iz gomile bacali vodene balone koji su smočili desničare na temperaturi od -20 Celzijevih stupnjeva.
| Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
Policija nije intervenirala.
| Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
Oko sat vremena otkako su prosvjedi počeli, krajnje desni aktivisti su počeli ubrzano hodati prema hotelu udaljenom nekoliko ulica, a pratile su ih stotine prosvjednika protiv ICE-a koji su im dobacivali prostote i poručivali da napuste grad. Izbilo je nekoliko kraćih tučnjava, no nije bilo ozbiljnijeg nasilja.
| Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
Jake Lang, desničarski aktivist i jedan od preko 1500 osoba koje je predsjednik Donald Trump pomilovao nakon što su osuđeni zbog sudjelovanja u napadu na američki Kapitol 6. siječnja 2021., organizirao je subotnji skup "protiv prevare".
| Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
Protuprosvjed je organizirala Narodna koalicija za djelovanje protiv Trumpa. Predsjednik je kao razlog za slanje tisuća imigracijskih agenata u Minnesotu više puta naveo skandal vezan za krađu saveznih sredstava namijenjenih socijalnim programima u toj saveznoj državi. Predsjednik i dužnosnici administracije su u više navrata kao odgovorne posebno istaknuli zajednicu imigranata iz Somalije.
| Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
- Ovdje smo kako bismo podržali naše somalijske susjede, zamolili su svoje saveznike bijelce da se pojave za njih - rekla je 56-godišnja Laura, koja je kao i svi drugi prosvjednici zatražila da se ne objavi njeno prezime zbog straha od odmazde savezne vlade.
- Ovdje sam kako bih iskoristila svoje pravo na temelju prvog amandmana (američkog ustava) jer moji susjedi ne mogu, previše se boje da bi izašli iz svoje kuće - dodala je.
| Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
Lang je bio prisutan na manjim skupovima podrške ICE-u ovog tjedna u Minneapolisu te je kritizirao somalijske imigrante, od kojih su većina muslimani. Oko 3000 agenata ICE-a i granične policije je proteklih tjedana došlo u Minneapolis i grad St. Paul.
| Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
Situacija je dovela demokratsko vodstvo Minnesote u sukob s Trumpom, čije je ministarstvo pravosuđa otvorilo istragu protiv guvernera savezne države Tima Walza i gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freyja.
| Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto TIM EVANS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS