POLICIJA NIJE INTERVENIRALA

100 fotografija totalnog kaosa: Prosvjednici rastjerali krajnje desničare u Minneapolisu

Stotine prosvjednika protiv američke službe za imigraciju i carinu (ICE) rastjeralo je manju skupinu krajnjih desničara u Minneapolisu koji su u subotu namjeravali otići u četvrt u kojoj žive mnogi imigranti
People attend the "March Against Minnesota Fraud" in Minneapolis
Mašući transparentima i izvikujući slogane kojima su pozivali pripadnike ICE-a i granične policije da napuste Minneapolis, prosvjednici su se okupili blizu gradske vijećnice te su mnogi od njih krenuli prema skupini od 10-ak krajnje desnih demonstranata koje su potisnuli uza zid obližnje zgrade. | Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
