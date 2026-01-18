Obavijesti

News

Komentari 9
PRIPREMITE SE

Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi
Foto: DHMZ/CANVA

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo

Admiral

Na istoku i jugu zemlje danas je pretežno sunčano. Drugdje promjenjivo do pretežno oblačno, rijetko gdje uz mogućnost za slabu oborinu. U unutrašnjosti lokalno magla, uglavnom ujutro u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od -2 do 3, u Primorskoj Hrvatskoj između 10 i 15 °C, javlja DHMZ. 

STIŽE HLADNI VAL Nedjelja donosi minuse i buru
Nedjelja donosi minuse i buru

U ponedjeljak će na Jadranu i pogotovo u istočnoj Hrvatskoj prevladavat sunčano. Drugdje oblačnije, osobito u prvom dijelu dana kad se mjestimice očekuje i magla. Vjetar na kopnu slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a na moru umjerena do jaka bura, na jugu i istočnjak. U prvom dijelu dana podno Velebita još olujni udari bure. Najniža jutarnja temperatura od -10 do -5, na Jadranu između 2 i 7 °C. Najviša dnevna temperatura od -4 do 1, na moru između 7 i 12 °C.

DHMZ izdao niz upozorenja

Foto: DHMZ

Nedjelja

Osječka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val! Minimalna temperatura < -5 °C

Gospićka regija: Magla. Mjetimice gusta magla. Vidljivost < 200 m

Riječka regija: Vjetar. Mjestimice olujni udari bure. Najjači udari vjetra > 65 km/h

Istra i Kvarner: Vjetar. Mjestimice pojačana do jaka, navečer u Kvarneriću vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-55 čvorova (65-100 km/h)

Sjeverna Dalmacija: Vjetar. Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)

Srednja Dalmacija: Vjetar. Manja mogućnost za pojačanu buru. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)

Južna Dalmacija: Vjetar. Manja mogućnost za pojačanu buru. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)

Ponedjeljak

Zagrebačka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -5 °C

Osječka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Karlovačka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Gospićka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Utorak

Zagrebačka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Osječka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Karlovačka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Gospićka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -8 °C

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina
PLJESAK I SUZE TISUĆU LJUDI

Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina

Iako se odlazak u mirovinu planira mjesecima, iznenađenje koje je dočekalo ravnateljicu pripremalo se u potpunoj tajnosti tjedan dana. Mara, kako sama priznaje, nije naslutila apsolutno ništa
Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'
SVE GLASNIJE PRIJETNJE SAD-A

Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'

Milanović je naglasio pravo Grenlanđana na samoodređenje, istaknuvši kako nikakav sigurnosni razlog ne može biti iznad toga
VIDEO Životinjsko carstvo u Paklenici: 'Naše kamere snimile su pravu životinjsku gužvu'
RIZNICA BIORAZNOLIKOSTI

VIDEO Životinjsko carstvo u Paklenici: 'Naše kamere snimile su pravu životinjsku gužvu'

Noćne kamere zabilježile su bogatstvo životinja Nacionalnog parka Paklenica. Ova planinska oaza je veliki dom čak 357 vrsta životinja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026