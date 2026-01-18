Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Na istoku i jugu zemlje danas je pretežno sunčano. Drugdje promjenjivo do pretežno oblačno, rijetko gdje uz mogućnost za slabu oborinu. U unutrašnjosti lokalno magla, uglavnom ujutro u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od -2 do 3, u Primorskoj Hrvatskoj između 10 i 15 °C, javlja DHMZ.

U ponedjeljak će na Jadranu i pogotovo u istočnoj Hrvatskoj prevladavat sunčano. Drugdje oblačnije, osobito u prvom dijelu dana kad se mjestimice očekuje i magla. Vjetar na kopnu slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a na moru umjerena do jaka bura, na jugu i istočnjak. U prvom dijelu dana podno Velebita još olujni udari bure. Najniža jutarnja temperatura od -10 do -5, na Jadranu između 2 i 7 °C. Najviša dnevna temperatura od -4 do 1, na moru između 7 i 12 °C.

DHMZ izdao niz upozorenja

Foto: DHMZ

Nedjelja

Osječka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val! Minimalna temperatura < -5 °C

Gospićka regija: Magla. Mjetimice gusta magla. Vidljivost < 200 m

Riječka regija: Vjetar. Mjestimice olujni udari bure. Najjači udari vjetra > 65 km/h

Istra i Kvarner: Vjetar. Mjestimice pojačana do jaka, navečer u Kvarneriću vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-55 čvorova (65-100 km/h)

Sjeverna Dalmacija: Vjetar. Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)

Srednja Dalmacija: Vjetar. Manja mogućnost za pojačanu buru. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)

Južna Dalmacija: Vjetar. Manja mogućnost za pojačanu buru. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)

Ponedjeljak

Zagrebačka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -5 °C

Osječka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Karlovačka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Gospićka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Utorak

Zagrebačka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Osječka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Karlovačka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -7 °C

Gospićka regija: Iznimno niska temperatura. Hladni val ! Minimalna temperatura < -8 °C