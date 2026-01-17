Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina

Učenici, kolege i obitelj u strogoj su tajnosti pripremili ispraćaj kakav se rijetko viđa na školskim hodnicima. Umjesto skromne zakuske u zbornici, dugogodišnju ravnateljicu OŠ Josipa Zorića dočekalo je more ljudi, tamburaši i suze radosnice. Dugo Selo proteklog je tjedna svjedočilo prizoru koji najbolje opisuje što znači biti vođa kojeg ljudi istinski cijene.

Oko 900 učenika i više od 100 zaposlenika, uz kolege ravnatelje iz cijelog istočnog dijela Zagrebačke županije, okupilo se kako bi gromoglasnim pljeskom zahvalili Mari Mamuzi na njezinu dugogodišnjem radu.

Iznenađenje koje je nadmašilo sva očekivanja

Iako se odlazak u mirovinu planira mjesecima, iznenađenje koje je dočekalo ravnateljicu pripremalo se u potpunoj tajnosti tjedan dana. Mara, kako sama priznaje, nije naslutila apsolutno ništa.

- Mislila sam da će to biti manji oproštaj u zbornici, kako to obično ide, ali ne. Ostala sam potpuno zatečena. Vidjeti sve te ljude, djecu, kolege koji su potegnuli čak iz Zagreba sa svojim obiteljima... to je nešto prelijepo. U jednom trenutku me preplavilo, bila sam zbunjena i duboko ganuta - priča nam emotivna Mamuza koja je prosvjeti bila više od 30 godina, dok je na čelu OŠ Josipa Zorića bila punih 15 godina. Voditi školu od 900 učenika golema je odgovornost, a ona ju je nosila s osmijehom.

- Nisam savršena i nikada nisam težila tome. Moja je filozofija jednostavna: ako pogriješiš, reci "oprosti", bilo to djetetu ili učitelju. Ljudi to osjete. Danas se često bojimo pokazati emocije, a ja sam im svima jednostavno rekla: „Sve vas volim, grlim vas i dio ste moga srca“. To su zdrave, normalne ljudske veze - govori nam.

Iako odlazi u prijevremenu mirovinu zbog unučića i obitelji, Mamuza kaže kako je odluka bila ispravna. Posljednje mjesece provela je radeći neumorno, ne razmišljajući o sebi, već o tome da školu ostavi "posloženu" i spremnu za svoju nasljednicu.

- Voditi veliku školu traži puno energije. Želim se sada posvetiti unucima i obitelji. Teško je otići iz tako dobrog kolektiva, ali odlazim sretna - zaključuje.

Kruna karijere

Ono što ovaj ispraćaj čini posebnim nije samo broj ljudi, već činjenica da su se zaposlenici, nakon što su ujutro odradili posao, ponovno vratili u školu na proslavu s tamburašima i cateringom.

- Kad vidite svoju djecu i unuke kako vas gledaju ponosno dok prvašići i roditelji plaču jer odlaziš, to je kruna svega. Taj video, ti trenuci dječje sreće... to je ono što ti na kraju jedino ostane - zaključuje Mamuza.