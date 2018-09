100 izvođača na 20 pozornica: Ove godine na Rujanfestu

Rujanfest pretvara Bundek od 21. do 30. rujna u jedan veliki grad dobre zabave i još bolje hrane. Osim već poznatih izvođača, Rujanfest uistinu nudi za svakog ponešto. Ovdje su samo neki dijelovi festivala koji će sigurni smo pronaći svoju široku publiku:



Vinski grad

Prekrasan mali vinski grad u kojem se prezentiraju naši vrhunski vinari. Kada uzmete staklenu čašu, neka Vas vodi ljubav prema vinima jer očekuje Vaš više od 50 vrsta vina



Chillout zona

Sjedenje napravljeno od paleta, idiličnog, rustikalnog ugođaja na otvorenom. Uz bezbroj vrsta piva i drugih napitaka, očekuje Vas program pod zvijezdama. Svaki dan u 17 h nastupa vrhunski izvođač na gitari Šehad Komić, dok u 18 h dolaze renomirani stand up komičari iz najboljeg studija – Studio smijeha. Očekuje Vas naizmjence puno dobre glazbe I smijeha do suza.



Rock pozornica

Za sve one željene čvrstog zvuka tu je posebna – ROCK KUĆA. U njoj svako večer nastupaju po dva izvođača. Očekuju Vas odlični koncerti: Atomsko sklonište, Second Hand band, Tribute to ABBA, Tribute to Dino Dvornik, EKV Tribute, Neki Novi Klinci Balašević tribute I još puno vrhunskih glazbenih poslastica.

Foto: Rujanfest promo



Techno house

Nismo zaboravili niti na ljubitelje elektronike koji mogu uživati uz ritmove poznatih Dj-eva



Dječja pozornica

Za naše najmlađe brine se poseban tim koji organizira sportske radionice, predstave, klaunovi i sve to u najvećem zabavnom parku u ovom dijelu Europe.



Trg zagrebačke županije

Svaki dan na Rujanfest nam dolaze gosti iz pojedinog dijela Zagrebačke županije. Dođite i pogledajte što nam turistički I gastronomski nude gradovi Vrbovec, Zaprešić, Samobor i mnogi drugi. Predstaviti će se svojim tradicionalnim običajima, domaćim štrudlama, kestenima, vinima, starim zanatima, biti će tu I konja, jahanja…



Shisha bar - šumski kutak

Budimo malo drugačiji – prekrasno uređen objekt stvoren za uživanje jer u zdravoj hrani , finim koktelima ali i u pušenju Shishe.

Foto: Vedran Tolić

Tema: Promo sadržaj