LIMSKA DRAGA

125 metara iznad tla i 552 metra duljine: Završen najsloženiji vijadukt na Istarskom ipsilonu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HRT

Spojen posljednji element drugog vijadukta Limska Draga, jednog od tehnički najzahtjevnijih objekata na cijeloj trasi projekta vrijednog više od 200 milijuna eura, čiji se završetak očekuje 2026. godine

Na zapadnom kraku Istarskog ipsilona uspješno je u četvrtak spojen posljednji element drugog vijadukta Limska Draga, čime je dovršen jedan od ključnih konstruktivnih zahvata i zaokružena jedna od tehnički najzahtjevnijih faza tog strateški važnog infrastrukturnog projekta.

Vijadukt Limska Draga ukupne je duljine 552 metra, a sastoji se od pet raspona duljina: 80, 100, 160, 100 i 80 metara.

RADOVI OD 17,7 MILIJUNA EURA Počinju radovi na čvoru Matulji. Butković: 'Ovo je važan projekt'
Počinju radovi na čvoru Matulji. Butković: 'Ovo je važan projekt'

Najveći raspon od 160 metara između dva središnja stupa, kao i činjenica da se konstrukcija oslanja na četiri stupa, svrstavaju taj objekt među najsloženije građevine na cijeloj trasi Istarskog ipsilona. Najviši stup doseže visinu od čak 125 metara iznad terena, dok se visine ostalih stupova kreću u rasponu od 45 do 110 metara. 

Do prosinca je dovršena cjelokupna armiranobetonska konstrukcija vijadukta, a svih 53 segmenta čelične konstrukcije gornjeg ustroja uspješno su montirana. Trenutačno se izvode radovi na antikorozivnoj zaštiti čeličnih segmenata.

AUTOCESTA DUGA 145 KM EK odobrila produljenje koncesije za Istarski ipsilon
EK odobrila produljenje koncesije za Istarski ipsilon

Generalni direktora BINA Istre Dario Silić istaknuo je da je spajanje posljednjeg elementa drugog vijadukta Limska Draga "važna prekretnica" u realizaciji projekta Istarskog ipsilona i jasan pokazatelj kontinuiteta ulaganja u sigurnu, modernu i pouzdanu prometnu infrastrukturu u Istri.

"Riječ je o jednom od tehnički najzahtjevnijih objekata na cijeloj trasi, s velikim rasponima i stupovima znatnih visina, čija je realizacija zahtijevala vrhunsku stručnost, precizno planiranje i iznimnu koordinaciju svih sudionika projekta", naglasio je Silić. Vijadukt građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje, koja je, kako je dodao, omogućila visoku razinu sigurnosti izvođenja, učinkovitost u realizaciji i minimalan utjecaj na okoliš.

POVIJESNI DAN ZA ISTRU Projekt od 1,5 milijardi kuna: Počeli kopati drugu cijev Učke, kroz tunel za tri i pol godine
Projekt od 1,5 milijardi kuna: Počeli kopati drugu cijev Učke, kroz tunel za tri i pol godine

Taj uspjeh, kazao je, dio je šire završne faze projekta u sklopu koje se paralelno izvode radovi na mostu Mirna te na kvarnerskoj strani tunela Učka. Riječ je o iznimno zahtjevnim zahvatima koji se, u pojedinim dijelovima, odvijaju uz neprekidno odvijanje prometa, no unatoč tome radovi napreduju planiranom dinamikom, uz stalnu brigu o sigurnosti korisnika i izvođača. 

"Investicija vrijedna više od 200 milijuna eura potvrđuje našu dugoročnu predanost razvoju prometne povezanosti Istre i Kvarnera. Završetkom radova, planiranim za prosinac 2026., korisnicima Istarskog ipsilona osigurat ćemo višu razinu sigurnosti, veću protočnost prometa i kvalitetnije putovanje, što je u konačnici i temeljni cilj svih naših ulaganja", zaključio je direktor Silić. 

