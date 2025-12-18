Obavijesti

PRIJETI KAOS NA CESTAMA

Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'

Piše Iva Tomas,
Foto: HAK

Zbog nadolazećih blagdana očekuje se povećan broj putnika iz smjera Zapadne Europe, koji putuju kroz Hrvatsku prema zemljama istočne Europe, a u sljedeća dva tjedna očekuju se gužve na svim graničnim prijelazima Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a posebno na MCGP Karasovići, na izlazu iz RH, piše dubrovačko-neretvanska policija.

- Stoga želimo obavijestiti građane o alternativnim pravcima i vremenima kada su najveće gužve kako bi mogli na vrijeme planirati svoja putovanja i izbjeći duža čekanja na graničnim prijelazima.

Najgušći promet očekuje se za vikend, odnosno od petka do 24. prosinca navečer. Policija savjetuje izbjegavanje putovanja u to vrijeme i preporučuje putovanje tijekom noćnih sati. 

Gušći promet očekuje se i na cesti D-8 iz smjera Splita pa policija poziva sudionike da na vrijeme planiraju svoja putovanja i poštuju prometne propise.

- Također, preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice HAK-a na kojoj se nalaze ažurirane informacije i pregled stanja na graničnim prijelazima putem kamera.
Obavještavamo građane i o mogućim alternativnim graničnim prijelazima:

Za MCGP Karasovići  (RH/CG) preporučuje se GP Vitaljina

Za MCGP Gornji Brgat (RH/BiH) preporučuje se GP Čepikuće

Alternativa za MCGP Metković i MCGP Gabela Polje su granični prijelazi MCGP Nova Sela, MCGP Prud i MCGP Mali Prolog 

Vodeći računa o navedenom policija u danima intenzivnijeg prometa planira službu s maksimalno raspoloživim brojem izvršitelja na prometnicama i maksimalnim brojem izlaznih traka, a sve kako bi se čekanja na graničnim prijelazima svela na minimum - upozorila je splitsko-dalmatinska policija.

Prometni kolaps očekuje se i na istoku zemlje za nadolazeće blagdane, na graničnim prijelazima prema Srbiji, a najbolje je slijediti prometne propise i raspitati se za alternativne pravce i granične prijelaze.

