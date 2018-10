"2018. nije uopće ugodno biti u Hrvatskoj, ne samo za Srbe"

Milorad Pupovac u RTL Direktu nije htio previše komentirati prošlotjedni napad na tržnici Dolac, već je samo komentirao kako mu napadač od prije nije poznat te je objasnio kako danas nije ugodno biti Srbin u Hrvatskoj.

- Smisao našeg priopćenja je da skrenemo pažnju na opasnost koju donosi neprestano stvaranje neprijateljstva, stvaranje klime mržnje, upiranje prsta na stranku koju vodim, na mene i moje kolege kao izvor svekolikog neprijateljstva u Hrvatskoj i pretvarajući nas u metu zbog čega se mogu dogoditi i gori napadi od ovog - objasnio je Pupovac.

Dodao je da se takva kampanja počela voditi 2015. godine kada se oslobađa jedna ekstremna nacionalistička politika. Upitan je li prijetnje na njegov račun trebalo na isti način sankcionirati kao recimo one na račun premijera rekao je kako policija nema toliko vremena te da to nije stvar policije već kulture i svijesti u javnom prostoru. U nastavku je komentirao i najavljeni prosvjed u Vukovaru.

- Problem ratnih zločina treba rješavati na sudovima, on se ne može rješavati kampanjama, kao što je bilo zadnjih godina, i nije doveo do utvrđivanja stvarnih ratnih zločina, nego su mnogi ratni zločinci dobili priliku da se maknu. Da se to hoće, jačala bi se suradnja s Beogradom, državnim odvjetništvom, policijom- nastavio je Pupovac. O aferama vezanim uz Brkića kratko je poručio kako smo od ulaska u Europsku uniju, posljednjih pet godina, toliko pogoršali stvar da nam je potreban popravni ispit da sredimo stvari u policiji i pravosuđu.