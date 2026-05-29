'240 sekundi 24sata: Suđenje trajalo godinama, evo koliko će Kalmeta morati odslužiti

ATMOSFERA JE SJAJNA

VIDEO Repka je na okupu! Luka Modrić kao Zorro, stigli i dečki iz Cityja. Evo treninga iz Rijeke RIJEKA - Svi su na broju! U petak u 18 sati je na pomoćni teren Rujevice istrčala kompletna hrvatska reprezentacija, uz izuzetak Erlića koji je na svadbi. Nakon što su igrači lagano "kapali", u petak su se pridružili Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i Josip Stanišić. Zbog operacije jagodične kosti, kapetan je kao Zorro nosio zaštitnu masku. Raspoloženje je bilo na vrhuncu

Kopiranje linka