'240 sekundi' 24sata: Susjedi svjedočili užasu u Gospiću: 'Od straha nismo izlazili iz kuće'

INCIDENT U PARIZU
VIDEO Prosvjednici prekinuli summit u Parizu: Pogledajte reakciju Plenkovića, zaobilazi ih
Hrvatski premijer Andrej Plenković upravo se bio protokolarno pozdravio s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i šefom UN-ove nuklearne agencije Rafaelom Grossijem kad su na scenu stupila dva aktivista Greenpeacea. Dvojac u odijelima nosio je transparente "Nuklearna energija hrani rat Rusije", jedan od njih povikao je na Macrona "Zašto još uvijek kupujemo uran od Rusije". Do ovog kratkog incidenta došlo je na svjetskom samitu o nuklearnoj energiji, Plenković je prosvjednike ignorirao, samo je odšetao iza njih...
00:55
Dvojica prosvjednika poremetila summit o nuklearnom programu u Parizu
|
Video: 24sata/reuters
'RADE KAOS U PRIRODI'
VIDEO Punch je zvijezda ZOO-a, a u Japanu ih zovu štetočinama: 'Koštaju nas 4,2 milijuna eura'
Mladi japanski makaki Punch postao je internetska zvijezda nakon što su fotografije na kojima se u ZOO vrtu kraj Tokija tješi plišanom igračkom postale viralne. Iako je osvojio simpatije ljudi diljem svijeta, u ruralnim dijelovima Japana makaki se često smatraju štetočinama jer kradu hranu i oštećuju usjeve. Uzgajivač jabuka Takumi Matsuda među rijetkima je koji otvoreno pokazuje simpatije prema tim životinjama. Na društvenim mrežama dijeli fotografije i snimke divljih makakija kako bi ljudima približio njihov život u prirodi. Stručnjaci ipak upozoravaju da stvarnost nije tako 'divna'. Divlji majmuni svake godine uzrokuju veliku štetu u poljoprivredi, pa ih vlasti često hvataju i ubijaju. Procjenjuje se da su 2024. prouzročili štetu od 4,2 milijuna eura. Neki stručnjaci smatraju da bi nenasilne mjere, poput električnih ograda ili posebno treniranih pasa, bile učinkovitije, prenosi Reuters.
06:28
Japanski divlji snježni majmuni suočavaju se s odstrelom
|
Video: 24sata/reuters
DOBRA PRAKSA
Manja je na čelu gumarskog pogona: 'Uvijek je lijepo pomoći i drugima pružiti svoje znanje'
Manja Penavić Dika na čelu je tvrtke Gumiservis - jednog od rijetkih gumarskih pogona s dugom tradicijom, osnovanog davne 1953. godine. Kako je počela njezina priča, saznajte u videu
02:20
Manja Penavić Dika na čelu je tvrtke Gumiservis - jednog od rijetkih gumarskih pogona s dugom tradicijom, osnovanog davne 1953. godine. Počeli su s vulkanizerskim uslugama, a danas je to moderna tvrtka specijalizirana za izradu gumenih profila i brtvi za hidrogradnju, brodogradnju, građevinarstvo i infrastrukturu.
|
Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: Vlada 'zakočila' divlje cijene goriva, a kriza na Bliskom istoku ne staje
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Kriza na Bliskom istoku, divljaju cijene nafte, Vlada ograničila goriva. Vojni rok se vratio, 800 ročnika na obuci. HZZO digao cijene dopunskog. Nestale otkrivaju i potražni psi. Iranci slave novog vođu. Preminula novinarka Mila Moralić.
04:00
'240 sekundi' 24sata: Vlada zakočila divlje cijene goriva, a kriza na Bliskom istoku ne staje
|
Video: 24sata/Video
SAŽETAK VUKOVAR - RIJEKA 0-1
VIDEO Pogledajte penal Rijeke nakon kojeg je trener Vukovara žestoko kritizirao VAR sustav...
VUKOVAR - RIJEKA 0-1: U zadnjoj utakmici 25. kola HNL-a Rijeka je kao gost u Osijeku svladala Vukovar 1991 sa 1-0 (0-0). Jedini strijelac bio je Toni Fruk, koji je zabio penal u 51. minuti. Trener Vukovara Silvijo Čabraja žestoko je komentirao suđenje nakon utakmice, pogotovo u VAR sobi.
01:57
Gol na utakmici Vukovar - Rijeka
|
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom