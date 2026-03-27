'240 sekundi' 24sata: Velike štete nakon strašne oluje u Zagrebu. Snježni kaos u gorju

VIDEO Iranski nogometaši nosili ruksake za 150 pobijenih curica
Nogometaši Irana nosili su crne trake i školske torbe tijekom intoniranja himne uoči prijateljske utakmice protiv Nigerije u Turskoj, u znak prosvjeda zbog pogibije učenica u napadu na školu Shajareh Tayyebeh. Iranski dužnosnici tvrde da je u napadu prvog dana rata stradalo 150 djevojčica. Susret je završio pobjedom Nigerije 2-1. Sudjelovanje Irana na SP-u još je upitno.
OLUJNI VALOVI Evo kako izgleda vožnja zadarskim kanalom...
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta došlo je do prekida više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija duž Jadrana. U prekidu je trajektna linija Prizna–Žigljen, kao i više katamaranskih linija, uključujući Olib–Silba–Premuda–Zadar, Pula–Zadar–Pula, Mali Lošinj–Cres–Rijeka te Novalja–Rab–Rijeka. Obustavljen je i promet na brodskim linijama Preko–Zadar, Mali Lošinj–Vele Srakane–Unije–Susak i Komiža–Biševo. Istodobno, dobili smo snimku s linije Brbinj–Zadar, koja je isplovila u 12 sati, unatoč otežanim vremenskim uvjetima.
VIDEO Vjetar srušio stablo na Trešnjevci, palo na tri auta
Zagreb je dva dana na meti oluje. U nevremenu koje traje od četvrtka popodne oštećene su 24 osnovne, 16 srednjih škola, te 24 objekta dječjih vrtića. Kaos je i na Trešnjevci gdje je stablo poklopilo tri automobila
VIDEO Pogledajte što je snažan vjetar napravio kamionu na A3: 'Bilo me strah voziti kraj njega'
Katastrofa, strašno, prokomentirala je čitateljica koja nam je poslala snimku sa autoceste kod Slavonskog Broda. "Bilo me strah da se neće dio odlomiti. Čovjek koji je vozio je vidio da sve visi", rekla nam je čitateljica. Dodala je i kako joj nije jasno zašto vozač nije stao. "Ne znam ni kako policija nešto nije poduzela, užas", prokomentirala je.
VIDEO Jak vjetar Zagrepčanima stvarao probleme: 'Nije mogla otvoriti vrata auta, užas...'
ZAGREB - Troje Zagrepčana se mučilo na vjetru, jedva su hodali, javio nam je čitatelj koji je snimio kako jadan vjetar gura građane prema nazad. Na snimkama se vidi kako jedna građanka neuspješno pokušava otvoriti vrata auta.
