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NEKAD I DANAS

245 FOTKI VJESNIKA 'Grizu ga do zadnjeg kamena, a nekad je bio ponos. Evo kako je izgledao...

Veliki požar 'progutao' je Vjesnik 17. studenog prošle godine, a uskoro bi ga trebali i u potpunosti srušiti. Zbog rušenja sjeverne strane nebodera od četvrtka će zatvoriti potpuno podvožnjak na Slavonskoj. Pogledajte kako je nekad izgledao jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba
245 FOTKI VJESNIKA 'Grizu ga do zadnjeg kamena, a nekad je bio ponos. Evo kako je izgledao...
Foto Veronika Miloševski/24sata
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Foto: Veronika Miloševski/24sata
Komentari 8

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