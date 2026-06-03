245 FOTKI VJESNIKA 'Grizu ga do zadnjeg kamena, a nekad je bio ponos. Evo kako je izgledao...

Veliki požar 'progutao' je Vjesnik 17. studenog prošle godine, a uskoro bi ga trebali i u potpunosti srušiti. Zbog rušenja sjeverne strane nebodera od četvrtka će zatvoriti potpuno podvožnjak na Slavonskoj. Pogledajte kako je nekad izgledao jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto: Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Veronika Miloševski/24sata
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Ratko Đurović
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Ratko Đurović
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Ratko Đurović
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Antonio Pejsa/PIXSELL
Foto Darko Horvat
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto BSKS
Foto BSKS
Foto BSKS
Foto BSKS
Foto BSKS
Foto BSKS
Foto Čitatelj 24sata
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Čitatelj 24sata
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Čitatelj 24sata
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL