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POTPORE DRŽAVE I EU

Covid, dobrobit životinja, travnjaci: Za što je osumnjičeni palitelj dobio 220.000 eura

Piše 24sata,
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Covid, dobrobit životinja, travnjaci: Za što je osumnjičeni palitelj dobio 220.000 eura
Foto: 24sata
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Agencija za plaćanja u poljoprivredi otkrila je da je Danielu Stegnjaiću, osumnjičenom za podmetanje požara, isplaćeno gotovo 221 tisuću eura kroz razne mjere potpora

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostavila nam je podatke o potporama koje su posljednjih godina isplaćivane Danielu Stegnjaiću, osumnjičenom za podmetanje požara. Podaci pokazuju da je od veljače 2017. do kolovoza ove godine dobio ukupno 220.974,42 eura različitih poljoprivrednih potpora.

Stegnjaić poljoprivredno gospodarstvo ima od 2017. godine, a već te prve godine isplaćeno mu je 18.668,80 eura. Potpore je dobio kroz više mjera, među ostalim za osnovna plaćanja, poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, proizvodno vezane potpore te područja s prirodnim ograničenjima.

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Godinu poslije dobio je 7.544,07 eura, što je ujedno najmanji godišnji iznos u razdoblju od 2017. do 2025. godine.

Isplate potom značajno rastu. U 2019. Stegnjaiću je isplaćeno 24.188,83 eura, a u 2020. godini 30.037,82 eura. Te je godine, uz osnovna i druga izravna plaćanja, primao i potpore za mlade poljoprivrednike, stočarstvo i kozarstvo te dobrobit životinja.

Prema podacima Agencije, u 2021. godini dobio je još 33.557,32 eura. Riječ je o potporama za osnovna plaćanja, mlade poljoprivrednike, preraspodjelu plaćanja, klimatske i okolišne prakse, dobrobit životinja te područja s prirodnim ograničenjima.

U 2022. isplaćeno mu je 19.640,64 eura, uključujući i potporu povezanu s pandemijom covida za sektor ovčarstva i kozarstva.

Najviše novca u jednoj godini dobio je 2023. – ukupno 37.227,59 eura. Među potporama su bile one za ovčarstvo i kozarstvo, mlade poljoprivrednike, održivost, očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, dobrobit životinja te područja s posebnim ograničenjima.

U 2024. godini isplaćeno mu je 23.705,63 eura, dok je tijekom 2025. dobio još 18.938,28 eura. Potpore su se odnosile ponajprije na održivost, očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, ovce i koze te područja s posebnim ograničenjima.

Foto: 24sata

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Isplate su nastavljene i ove godine. Prema podacima Agencije zaključno s 18. kolovoza 2026., Stegnjaiću je isplaćeno još 7.465,44 eura za ovce i koze, održivost, očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti te područja s posebnim ograničenjima.

Podaci tako pokazuju da je od osnivanja poljoprivrednog gospodarstva 2017. do sredine kolovoza ove godine Stegnjaiću kroz različite programe i mjere isplaćeno gotovo 221 tisuću eura.

Drugi osumnjičeni je Vladimir Ćupić, koji se povezuje s aferom „Crno brdo".  Sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković u ponedjeljak im je odredio jednomjesečni istražni zatvor. Državno odvjetništvo tereti ih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do deset godina. Svi su pritvoreni zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Trojici je istražni zatvor određen i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je jednom određen i zbog opasnosti od bijega jer ima dvojno, hrvatsko i srpsko državljanstvo.

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