FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'

Istražni zatvorenik (47) koji se u utorak oko 14.20 sati istrgnuo policijskim službenicima prilikom izlaska iz Županijskog suda u Velikoj Gorici i pobjegao još nije pronađen. Zagrebačka policija objavila je njegovu fotografiju i traga za njim. Do bijega je došlo prilikom izvođenja osumnjičenika iz zgrade suda u Ulici Hrvatske bratske zajednice 1. Dok su ga policijski službenici vodili prema službenom vozilu, 47-godišnjak se istrgnuo i pobjegao.

Udaljio se Ulicom Hrvatske bratske zajednice u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag.

Za 47-godišnjakom, kojem je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor zbog kaznenih djela „Neizvršavanje sudske odluke“ i „Povreda djetetovih prava“, policija intenzivno traga.

Foto: PU zagrebačka

Muškarac je star 47 godina, visok između 175 i 180 centimetara, mršave tjelesne građe, plavih očiju, duže svijetlosmeđe prosijede kose vezane u rep te prosijedih brkova i brade srednje dužine. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom „PREFA“ na prednjoj strani i kratke hlače sive boje.

- Pozivamo građane koji imaju saznanja o mogućoj lokaciji ili druge korisne informacije da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Ako uočite traženu osobu, zbog vlastite sigurnosti nemojte joj se približavati niti ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju - izvijestili su iz PU zagrebačke.

Kako smo doznali, ranije je već bio u zatvoru, a čim je izašao van upućivao je prijetnje bivšoj izvanbračnoj supruzi. Odmah su ga uhitili i doveli na sud u Velikoj Gorici.